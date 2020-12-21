«Британский» коронавирус-мутант: чем опасен и грозит ли России

«Британский» штамм коронавируса был обнаружен еще в сентябре Фото: REUTERS

В понедельник, 21 декабря, в России обновлен рекорд по количеству заражений коронавирусом. Инфекция обнаружена у 29 350 человек. Между тем в выходные пришли известия, судя по которым заболеваемость ковидом может подскочить ощутимо выше: более, чем на 70%. Именно такие свойства приписывают новому штамму SARS-CoV-2, который зарегистрировали в Великобритании. На сегодня его обнаружили также у больных в Дании, Нидерландах, Австралии, ЮАР и ряде других стран. Что происходит, чем это грозит миру и нашей стране? «Комсомолка» собрала ответы на главные вопросы.

1. Откуда взялся коронавирус-мутант?

РНК-вирусы (кроме SARS-CoV-2 к этому типу относятся также грипп и ВИЧ) это самые быстромутирующие биологические объекты из всех известных человечеству, рассказал «КП» эволюционный биолог, профессор Центра наук о жизни Сколтеха Георгий Базыкин. Ученые выяснили, что новый коронавирус получает в среднем одну мутацию в каждой линии передачи за две недели. Поскольку среднее время передачи инфекции от человека к человеку занимает около пяти дней, выходит, что примерно у каждого третьего заразившегося происходит мутация. «Если Маша заразила Диму, Дима заразил Таню, то Таня заразит следующего человека уже немножечко другим вариантом, - приводит пример Георгий Базыкин. - Разумеется, чем больше людей передает вирус друг другу, тем большее суммарное число разных мутаций возникает».

«Британский» штамм коронавируса был обнаружен еще в сентябре. Как и многие страны мира, Соединенное королевство ведет работу по секвенированию, то есть прочтению (расшифровке) геномов вирусов, которые выделяются у больных. В ходе таких исследований и был обнаружен новый штамм (вариант) SARS-CoV-2, который ученые назвали VUI – 202012/01. У этой разновидности вируса нашли 17 устойчивых мутаций.

2. Почему ажиотаж из-за него начался именно сейчас?

Находка случилась еще в начале осени, прошло уже почти 4 месяца.

- Я бы выделил три причины, почему о новом штамме заговорили и начали принимать меры по сдерживанию распространения именно сейчас, - говорит генетик, научно-медицинский просветитель, руководитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.

- Во-первых, в сентябре этот штамм только появился, а на сегодня количество заболевших выросло и достигло ощутимых масштабов.

- Во -вторых, за прошедшее время мутации в достаточной степени изучили. Их ведь недостаточно обнаружить, важно понять, за что они отвечают и как влияют на свойства вируса.

- В-третьих, это яркий новостной повод, который активно подхватили и стали развивать СМИ по всему миру.

Aжиотаж из-за него начался именно сейчас Фото: REUTERS

3. Чем опасен новый штамм?

Больше всего экспертов встревожила одна из мутаций в белке, из которого построены «шипы» коронавируса. Упрощенно говоря, это изменение может облегчать проникновение в клетки человека. А значит, инфекция становится более заразной - примерно на 71%, подсчитали исследователи британскои консультативнои группы по угрозам от новых респираторных вирусов (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group).

- Точных доказательств именно таких цифр нет, но есть научные данные, которые показывают: у людей, заразившихся новым штаммом, выше вирусная нагрузка в верхних дыхательных путях, - поясняет Валерий Ильинский. - У пациентов брали смывы из ротоглотки и носоглотки, и концентрация вирусных частиц на слизистых была ощутимо выше среднего уровня. Это значит, что при кашле, чихании, разговоре да и просто при выдыхании воздуха такие больные выделяют больше вируса. Соответственно, они более заразны, и инфекция распространяется быстрее.

4. Есть ли риск более тяжелых осложнений?

Если у заразившихся новым штаммом больше вируса в носу и ротоглотке - не значит ли это, что вырастет инфекционная нагрузка на организм в целом и повысится риск тяжелых осложнений?

- На сегодня нет наблюдений такого рода у заболевших, - успокаивает Валерий Ильинский. - Тяжелые осложнения связаны с проникновением коронавируса в нижние дыхательные пути (бронхи, легкие), но повышенной вирусной нагрузки именно там у пациентов с новым штаммом не обнаружено.

В то же время на сегодня нет убедительных оснований считать, что «британская» разновидность ковида протекает более легко и безобидно, отмечает эксперт.

4. Оправданно ли закрытие границ?

- Безусловно. Распространение нового штамма повышает и без того огромную нагрузку на системы здравоохранения государств, - соглашается специалист. Даже если на практике увеличение заразности окажется относительно небольшим, при нынешних масштабах заболеваемости любая капля может стать критичной.

КСТАТИ

Как сообщил российский Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, с 22 декабря наша страна тоже временно прекращает авиасообщение с Великобританией. Пока ограничения вводятся на неделю, но могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.

Закрытие границ оправданно Фото: REUTERS

5. Появился ли новый штамм в России?

Официальных данных об этом нет. Но, поскольку до сих пор авиасообщение с Великобританией у нас было открыто, завоз и распространение нового штамма в России не исключены, считают эксперты. Роспотребнадзор уверяет, что ведет отслеживание генетических изменений коронавируса, и «в случае необходимости будут приняты дополнительные меры».

6. Могут ли заразиться «британским» штаммом уже переболевшие ковидом и будут ли работать вакцины?

- По нашей информации «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, - заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, прививка уже неоднократно показывала свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке (том самом, из которого состоят шипики коронавируса).

- Судя по всему, новый штамм не должен привести к повышению риска повторного заражения и снижению эффективности антиковидных вакцин, - подтверждает генетик Валерий Ильинский. - Дело в том, что после болезни или вакцинации у нас в организме вырабатывается не один, а несколько видов разных антител к коронавирусу. Те мутации, которые мы видим к сегодняшнему дню, могут сказаться на отдельных антителах, но в целом не снижают иммунный ответ у переболевших или привитых людей.

7. Не снизится ли точность тестов на коронавирус?

Эксперты считают, что мутации, известные к сегодняшнему дню, не оказывают существенного влияния на точность диагностических тестов. Однако в целом это не надуманная проблема, отметил в интервью «КП» эволюционный биолог Георгий Базыкин.

- Нынешние тест-системы для диагностики COVID-19 основаны на предположении, что коронавирус имеет определенную последовательность нуклеотидов (фрагментов генома вируса. - Ред.). Если эта последовательность изменится, тест-системы могут начать работать хуже, - поясняет ученый. - Скажем так, их чувствительность может снизиться, и тогда станет больше ложноотрицательных результатов.

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