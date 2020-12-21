Если хочешь быть здоров: книги, которые помогут вести правильный образ жизни

Впереди новогодние каникулы, будет время прокачать свои знания, а заодно встать на путь ЗОЖ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так уж повелось, что в нашей стране все поголовно разбираются в медицине и от души дают друг другу советы, как следует вести себя абсолютно в любой ситуации. А ведь есть немало интересных и полезных книг, написанных профессионалами. Легко и непринужденно, при этом опираясь на авторитетные исследования, авторы развенчивают популярные мифы, дают грамотные рекомендации и советуют, как не попасться на крючок мошенникам от медицины. Мы собрали самые интересные издания на эту тему.

Впереди новогодние каникулы, будет время прокачать свои знания, а заодно встать на путь ЗОЖ.

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«Просто про иммунитет», нутрициолог Екатерина Маслова

О чем книга: об иммунитете. Обычно о нем пишут запутанно и сложно, так что без специального медицинского образования не обойтись, ну или без словаря. Автор книги пошла другим путем и решила простым и понятным языком, с минимальным количеством терминов объяснить схему работы иммунитета и рассказать про то, с чем ему приходится сталкиваться.

Зачем читать: чтобы понять, как действовать в сложных для организма ситуациях. Автор представила вирусы в виде альфонсов наших клеток, которые норовят пожить за их счет, моноциты – в виде спецназа иммунитета, реагирующего на появление чужих и так далее. Такие запоминающиеся определения в этой книге на каждом шагу - забыть что-то или запутаться невозможно!

Пройдя простой тест, можно будет узнать, как обстоят дела с силой именно у вашего иммунитета.

А в финале – самая интересная информация: что делать, чтобы его укрепить.

Купить здесь:https://www.labirint.ru/books/778578/

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«На ошибках учатся. Как не попасть в ловушку медицинских мифов», Мария Евдокимова

О чем книга: о самых распространенных заблуждениях, а также о том, как не тратить лишние средства и время. О том, как понять, действительно ли вам хотят помочь или только делают вид, а на самом деле мечтают подзаработать на ваших страхах и боли.

Зачем читать: Чтобы узнать, например, что БАДы не так безопасны, как многие из нас привыкли думать, понять, как правильно принимать витамины, откуда их брать (не только в аптечных баночках), почему так важно питание и отчего слоган «без химии» - это просто маркетинговый ход.

Одним словом, читателя ждет медицинский ликбез, после которого жизнь станет легче и явно богаче (судя по сэкономленным деньгам).

Купить здесь: https://www.labirint.ru/books/774652/

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«Дорожная карта к долголетию. Краткое руководство для почти вечной жизни», Юлия Юсипова

О чем книга: Кто не хочет жить долго и счастливо? Наверное, таких людей немного. Сейчас в мире множество ученых исследуют тему старения и выдвигают множество различных теорий, которые должны помочь нам стать долгожителями. Кажется, это имеет свои результаты? Ведь еще несколько десятилетий назад средний уровень жизни был гораздо ниже, а в 55-60 лет женщина была самой настоящей бабушкой. Сейчас все изменилось и в этом огромный вклад науки.

Зачем читать: Читателю предстоит узнать главные теории, связанные со старением и антистарением, погрузиться в современные разработки, открытия. А еще без всякого посещения гадалки или вопроса к кукушке, узнать, сколько осталось жить.

Почему люди стареют? Кто виноват? И что делать? Оказывается, есть точные ответы. И найти их можно как раз в этой книге!

Купить здесь: https://www.labirint.ru/books/770337/

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«Темная сторона ЗОЖ. Как не заболеть, пытаясь стать здоровым», Мария Попова

Основано на реальных факапах

О чем книга: Понятие здоровый образ жизни сейчас весьма размыто. Его подгоняют под самые разные параметры. Диеты Дюкана, Монтиняка и сыроедение некоторые тоже считают ЗОЖем. Книга Марии Поповой поможет разобраться что есть истинный здоровый образ жизни, а что, как говорится, от лукавого.

Зачем читать: чтобы ответить на вопросы, какой диеты стоит придерживаться (и стоит ли?), чтобы понять, откуда берутся проблемы с лишним весом, обрести навыки работы с информацией, чтобы не попадаться в ловушку фейков и искажений.

Ну а еще здесь есть честные истории про срывы и то, как их избежать, а также масса полезных советов, которые реально помогут стать здоровым и не слететь при этом с катушек.

Купить здесь: https://www.labirint.ru/books/726533/