Самбурская в алых ботфортах и Карпович в дерзком мини: Звезды снялись для благотворительного календаря

Благотворительный фонд «Русский Силуэт» представил фирменный календарь на 2021 год. На фото - Елизавета Кононова, Агрокластер «ФУД СИТИ». Фото: Александр Мультиков

Благотворительный фонд «Русский Силуэт» представил ограниченную серию фирменного календаря на 2021 год. Моделями для нового выпуска стали звезды российской эстрады: Алсу, Настасья Самбурская, Надежда Михалкова, Елена Север, Катерина Шпица, Мирослава Карпович, Виктория Полторак, Глафира Глазунова, Виктория Маслова, Анна Чурина, Елизавета Кононова, Инна Маликова, Ксения Гусева.

За фотокамерой — легенда fashion-фотографии Александр Мультиков.

Роскошные образы вдохновлены яркими персонами звезд. Настасья Самбурская в замшевых малиновых ботфортах на фоне дизайнерских лифтов ТЦ Европейский, Мирослава Карпович в струящемся черном платье на просторах Зарядья, Ксения Гусева в шикарном бальном платье с акцентом на русский народный узор и другие российские звезды, покорившие своей грацией, очарованием и талантом, исполнили невероятные образы для «Русского Силуэта».

Настасья Самбурская, ТРЦ «Европейский». Фото: Александр Мультиков

За 20 лет изысканный и роскошный фотокалендарь стал энциклопедией модного искусства. Самые яркие звезды и лучшие фотографы ежегодно демонстрируют свой взгляд на моду, красоту и творчество.

Презентация календаря «Русский Силуэт» традиционно является масштабным событием в мире шоу-бизнеса столицы. Но 2020 год стал особенным и внес свои изменения. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие, приуроченное к выпуску календаря, отменили, но сам он непременно получит общественную огласку.

Мирослава Карпович, Ресторан «ВОСХОД». Фото: Александр Мультиков

Учредитель Благотворительного фонда «Русский Силуэт» Александр Митрошенков отметил, что актрисы, певицы и телеведущие являются вдохновением для дизайнеров и фотографов календаря.

«Они же — образец стиля для миллионов зрителей. Календарь «Русский Силуэт» своего рода модный диафильм, героинями которого выступают востребованные звезды кино, телевидения и эстрады. Недаром появилась шутка, что, если актриса снимается в календаре «Русский Силуэт» — она по-настоящему народная», - сказал Митрошенков.

Катерина Шпица, Ресторан «ERWIN. РекаМореОкеан». Фото: Александр Мультиков

У каждого представленного героинями календаря образа есть своя история о Москве. Страницы фотоальбома — манифест красоте столицы, которая обыватель перестал замечать в повседневном цейтноте.

«Арт-проект «Русский Силуэт» позволит взглянуть на столицу с нового ракурса. К примеру, посмотрите на последнюю из семи сталинских высоток — гостиницу «Украина». После реконструкции одна из самых узнаваемых достопримечательностей города превратилась в роскошный пятизвездочный отель, сохранив при этом культурные традиции своей эпохи», - сказал Год Нисанов, председатель совета директоров Группы компаний «Киевская площадь».

Надежда Михалкова, Гостиница «Украина». Фото: Александр Мультиков

Фотокалендарь «Русский Силуэт» позволил подчеркнуть художественные достоинства Москвы с модного ракурса.

Президент Благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова рассказала, что за юбилейным выпуском издания «Русский Силуэт» стоит большой труд всей команды Благотворительного фонда. Главной целью проекта остается поддержка и продвижение молодых российских дизайнеров, стремление помочь им проявить талант и стать достойными представлять Россию на арене мировой моды.

Инна Маликова, Гостиница «RADISSON СЛАВЯНСКАЯ». Фото: Александр Мультиков

«Издание «Русский Силуэт» — бестселлер в мире модной индустрии, это настоящая энциклопедия дизайнеров, многие из которых давние друзья Фонда: Валентин Юдашкин, Татьяна Парфенова, Алсу Абрамова и Яна Ядгарова (Basique 7.13), Юлия Янина (Yanina), Виктория Андреянова, Лиза Романюк (Vemina), Игорь Гуляев, Яна Расковалова, Мария Дидарова. Есть и те, кто сам начинал восхождение в мир моды с нашего конкурса молодых дизайнеров: Анастасия Задорина, Олег Овсиев, Андрей Пономарев», - отметила Михалкова.

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