Новогодние сувениры в подарок и на продажу: как применяют новые навыки выпускники экспресс-программы по стандартам Ворлдскиллс

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Напомним, что для поддержки граждан во время пандемии Правительство РФ до конца 2020 года выделило почти 3 млрд руб. на переподготовку и дополнительное профессиональное обучение 110 тыс. россиян.

Освоить новые навыки по востребованным специальностям смогли граждане, столкнувшиеся со сложностями при трудоустройстве из-за последствий пандемии, сотрудники под риском увольнения, а также выпускники школ, колледжей и вузов, испытывающие трудности с поиском работы в период пандемии.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

На выбор слушателям была предоставлена 171 компетенция из самых разных профессиональных областей: от эстетической косметологии до поварского дела, от ландшафтного дизайна до управления гидроманипулятором, от добычи нефти и газа, 3D-моделирования для компьютерных игр до проектирования нейроинтерфейсов.

Реализуют эту программу Министерство просвещения совместно с субъектами РФ, Рособрнадзором и Рострудом. А Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» стал непосредственным исполнителем программы.

Календарный год близится к финалу, но число желающих примкнуть к программе все растет, что подтверждает ее востребованность. Как логичный результат, согласно решению Правительства РФ, программа продолжится и в 2021 году.

Обретенные профессии и навыки помогают россиянам по всей стране с уверенностью в завтрашнем дне встретить Новый год.

Так, в Томской области более 1500 слушателей прошли обучение по 39 востребованным в регионе компетенциям на 16 площадках организаций среднего профессионального и высшего образования.

В частности, в Асиновском техникуме промышленной индустрии и сервиса в этом году студентами стали 45 жителей Томской области. Выпускники образовательных организаций и опытные профессионалы, ищущие работу, познали азы и тонкости профессий «столяр строительный» и «изготовитель художественных изделий из керамики».

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

«Работа сложная и кропотливая, но место творчеству всегда найдется», – комментируют участники программы.

За станком слушатели не только выполняли технологически необходимую работу, но и трудились с вдохновением, применяя фантазию и творчество. Поэтому под Новый год мастерские техникума, где будущие специалисты усердно оттачивали свои умения, превратились в небольшие, но самые настоящие выставочные залы. Среди экспонатов – керамические пиалы и кружки, оригинальные фоторамки, созданные в процессе учебных тренировок.

А в Северной Осетии выпускники Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа» (СКАТК) в рамках компетенции «Технология моды» в качестве новогодних сувениров сшили национальные костюмы-украшения на бутылки, горлышки которых венчают миниатюрные папахи.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Карина Хестанова (38 лет), бухгалтер по образованию и мать четверых сыновей, во время первой волны пандемии потеряла работу. Женщину уволили с должности администратора магазина одежды в торговом центре. А устроиться на новое место с удобным графиком, чтобы совмещать работу и воспитание детей, Карина так и не смогла.

«Когда мне предложили научиться шить, я решила воспользоваться такой возможностью, хотя за швейной машинкой со школы не сидела, а во взрослом возрасте не было времени», рассказывает Карина. Именно она сейчас пошила папахи для новогодних сувениров. К слову, создание сувениров не входит в обязательную программу, но в преддверии нового года преподаватели показали ученицам, как изготавливать такие украшения.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Еще одна выпускница – 45-летняя Залина Бекоева – до пандемии была контролером в компании «Кавказрегионгаз», но попала под сокращение. Залина, как и другие ученики программы, научилась моделировать, кроить, шить и теперь планирует стать портным.

«У нас очень талантливые слушатели и, главное, целеустремленные: одна слушательница настолько увлеклась шитьем, что даже купила в кредит швейную машинку, рассказывает директор СКАТК Алан Моуравов. Очень важно, что в такое непростое время правительство, Академия Ворлдскиллс Россия и колледжи могут поддержать население дать новые навыки и возможности тем, кто потерял работу».

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Всего же в СКАТК в рамках правительственной программы обучение прошло по 12 компетенциям. А это свыше 200 слушателей, для которых приобретенные знания могут стать новой отправной точкой в жизни.

Выпускники краснодарского Университета профессионального образования, прошедшие обучение по компетенции «Флористика», изготовили рождественские венки. Как только они выставили фотографии своих работ в соцсетях, к ним тут же выстроилась очередь из желающих приобрести такой сувенир в подарок к празднику.

До пандемии Ольга Базарова (46 лет) работала менеджером оптового отдела продаж, но в этом году оказалась без работы и теперь благодаря новым навыкам планирует открыть свое дело заниматься цветочным оформлением праздников.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

А выпускница программы Надежда Шапилева (38 лет) волонтер в движении «Ловлю эмоции. Краснодар» благодаря полученным навыкам будет сама создавать букеты из цветов, чтобы поддерживать во время болезни девушек, столкнувшихся с онкологией.

Обучение в рамках программы экспресс-обучения прошли уже 110 тыс. россиян. Это 110 тыс. уникальных историй из жизни людей, которые столкнулись с трудностями на работе или при трудоустройстве во время пандемии, но получили новые навыки, которые многие уже применяют на практике.