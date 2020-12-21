Александр Ширвиндт: Елка есть – втыкать некуда

Худрук Театра Сатиры, переболевший недавно коронавирусом, рассказал обозревателю kp.ru Александру Гамову о том, как он готовится к Новому 2021-му году Фото: Борис КУДРЯВОВ

Знаменитый актер и руководитель прославленного Театра Сатиры Александр Ширвиндт вместе с женой Татьяной заболели новой инфекцией в конце ноября. По словам сына Михаила Ширвиндта, болезнь протекала не в тяжелой форме, однако из-за солидного возраста (Александру Анатольевичу исполнилось 86 лет) и ради предупреждения возможных осложнений, Народного артиста РСФСР с женой госпитализировали в 52-ю больницу, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

Буквально полторы недели назад звездных супругов выписали из стационара домой.

Поэтому первым вопросом к любимому артисту был вопрос о здоровье:

- Александр Анатольевич, рад слышать бодрый голос. Как вы себя чувствуете?

- Здорово, Сань, привет. Ничего, выкарабкиваемся потихонечку.

- А супруга как?

- Да, тоже.

- Мы так за вас переживали. Настроение какое перед Новым годом?

- Надежды, надежды.

- Елку будете наряжать?

- Вот снега ждем. А у тебя елка есть?

- Ну, пока нет. А у вас?

- Елка у меня есть, втыкать не во что.

- А чем будете наряжать ее?

- Вековыми игрушками, которым лет семьдесят. Фонарики. Мандаринов у меня нет. Потому что не на что купить. А такие, знаешь, ретро, все ретро.

- А чем-то елка будет отличаться от предыдущих?

- Наверное, будет отличаться цветом.

- То есть?

- Ну куда уж, зеленеть нам поздно.

- А каких-то мотивов из того, что страна переживает, что вы с супругой пережили, я имею в виду коронавирус, не будет?

- Если только самим на них повеситься.

- Ой, не надо!

- Ладно, Сань, давай, обнимаю тебя.

- Спасибо за оптимизм, за то, что в любой ситуации чувство юмора вам не изменяет!