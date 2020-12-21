Музыка способна двигать предметы: доказал оркестр "Новая Россия"

Фото: Денис Гришкин, предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

16 декабря Юрий Башмет отметил тридцатилетие оркестра "Новая Россия" и двухсотпятидесятилетие Бетховена концертом в Зарядье.

Мы очень часто пишем про Башмета, пожалуй, больше, чем про любого другого исполнителя классической музыки. Но дело не в корысти или чем-то подобном. Юрий Абрамович остается не только выдающимся музыкантом, но и настоящим, с большой буквы, Человеком.

Вообще-то Башмет не хотел, чтобы об этом писали в СМИ, но тем не менее невозможно не рассказать о его прощании с президентом ГМИИ Ириной Антоновой. Он пришёл в ГМИИ вместе с оркестром «Солисты Москвы» и дал концерт. В пустом зале Юрий Башмет и оркестр исполнили для Антоновой ее любимые произведения.

Их никто не просил об этом. Церемония была закрытой. Единственный слушатель - был мертв. А Башмет и оркестр - все равно играли.

Как известно, Ирина Александровна очень любила музыку. В свое время она придумала «Декабрьские вечера» - музыкальные концерты, которые проходили в ГМИИ неизменно каждый декабрь. Антонова очень огорчалась, что в этом году из-за пандемии «вечеров» не будет и Юрий Абрамович пришёл к ней, чтобы подарить Ирине Александровне последний "декабрьский вечер".

Он не давал комментариев на камеру, о концерте не знала даже пресс-служба. Тихо прошел за спинами фотографов и журналистов, неузнанным.

Юбилей Бетховена

Выбор произведений, которые звучат на концертах Юрия Башмета - всегда символичен. Многие помнят, как в прошлом году на концерте по случаю своего дня рождения Башмет довел зал до слез, исполняя мистический "Стикс" Гии Канчели. У слушателей дрожали руки и ощущение неотвратимой беды было таким сильным, что Башмета потом завалили эсмэсками: "что случилось", "Все ли в порядке"?

Музыкант не знал, да и никто не знал, что спустя несколько месяцев грянет вся эта история с коронавирусом, из-за которой многие лишатся друзей, родных, близких. Но странное предчувствие было уже тогда, во время концерта.

Рискну предполжить, что нынешний концерт был концертом- поддержкой. Музыка звучала энергично и жизнеутверждающе, а лейтмотивом стала знаменитая "Пятая симфония" Бетховена, то самое та-да-да-дам, в котором звучит поступь судьбы.

Практически на каждом концерте Юрий Абрамович исполняет произведения молодых композиторов. На сей раз ему было из чего выбрать. Композиторы активно обратились к "вирусной" теме. Однако на концерте прозвучала мировая премьера "Ступающй во сне" Валерия Воронова, в основе которого лежит не ковид, а музыка второй части Пятой симфонии Бетховена.

Оригинальной "Пятой симфонией" концерт и закончился. В чем посыл - считать легко. Как известно, Бетховен писал симфонию в сложный момент жизни. Он терял слух, страдал и мучился от безысходности. Но неожиданно во время болезни для него открылась истина о том, что все в этом мире находится в руках человека. И как бы ни был тяжел путь, он стоит того, чтобы пройти его до конца.

Фото: Денис Гришкин, предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства

Музыка, сдвигающая мебель

Как писал поэт, словом останавливали солнце, словом разрушали города. Для музыки это еще актуальнее. Во время концерта случилось одно событие,которое можно было бы счесть малозначительным, однако оно произвело потрясающий эффект на публику.

Перед началом мероприятия на сцену поставили стул для Юрия Башмета. Всего пару месяцев назад музыкант оправился после коронавируса и признавался, что последствия "пренеприятной болезни": слабость и недомогание, - ощущает до сих пор:

- Я лечусь работой, - признался Башмет, - лежать и жалеть себя можно сколько угодно и чувствовать себя все хуже. Но если работать, то остатки болезни потихоньку уходят.

Отстоять на ногах полуторачасовое действо человеку только-только оправившемуся от коронавируса - непросто. Вот этот стул на всякий случай и поставили. Но с ним случилось странное. Во время исполнения "Болеро" Равеля, в самом эмоциональном эпизоде - стул упал. При этом - весь зал тому свидетель - до предмета мебели не дотрагивался вообще никто: ни Юрий Абрамович, ни музыканты оркестра. Стул упал на фортиссимо, под воздействием музыкальной энергетики. Оркестр действительно играл с большой отдачей.

И сам концерт, и не относящийся к концерту эпизод с падением стула очень воодушевили слушателей. И маэстро, и оркестру, и даже стулу устроили овацию.

И чувство у всех было одно: "хотелось жить, чтоб, звука не роняя, любить, обнять и плакать".