Как Кремль спас Волка и Зайца: История "Ну, погоди!", рассказанная его "папой" Александром Курляндским

Александр Курляндский умер на 83-м году жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роковой високосный 2020-й на исходе продолжает собирать жертвы. Вот и веселый добрый человек Александр Курляндский ушел. Нет, не коронавирус. Онкология.

На его счету несколько десятков мульфильмов. Включая 10 серий «Великолепного Гоши», 3 - «Возвращения блудного попугая», «Баба Яга против!» и других, получивших призы на российских и международных фестивалях.

Но главные в этом длинном списке, конечно же, двадцать серий «Ну, погоди!». В 1988 году автор сценария Курляндский, режиссер Вячеслав Котеночкин, художник Светозар Русаков получили за него Государственную премию СССР. Он по-прежнему остается самым популярным отечественным мультфильмом.

Еще Курляндский писал смешные пьесы, рассказы, повести для детей и взрослых. «Вы не были на Таити?», «А нас и здесь неплохо кормят!», «Попугай Кеша ищет клад», «Тайны кремлёвских подземелий», «Алмазная история», «Водочный фонтан в Тюмени» , пародийный боевик «Тринадцатая ножка Буша»…

«Пролетарий умственного труда»

Так обычно называл себя Александр Ефимович. Юмор ему передался по наследству от отца, инженера-связиста. Очень веселого, остроумного человека. Позже отец хвастался: «Я всегда острил бесплатно, а Сашка за это еще и деньги получает!»

Впрочем, от первых шуток до первого гонорара была весьма длинная дистанция.

- Я еще в школе выпускал рукописный юмористический журнал "Клизма", - рассказывал мне Александр Ефимович. - Чтобы «прочищать запоры и застои в мозгах людей». Таким был эпиграф. За карикатуры на учителей даже выгнали из школы. Потом восстановили. Продолжал острить в Московском инженерно –строительном институте. На втором курсе познакомился с Аркадием Хайтом, ставшим моим соавтором на долгие годы. Вместе выпускали стенгазету, сочиняли «капустники», пользовавшиеся в Москве большим успехом. После института по распределению вкалывал мастером на столичной стройке. Как-то позвонил приятель, Марк Розовский, из юмористической радиопередачи «Веселый спутник. (Ныне - художественный руководитель театра «У Никитских ворот», - Ред.) Попросил написать ему что-нибудь веселое. Мы с Хайтом за час сочинили миниатюру. Через полмесяца Марк вновь позвонил, пригласил получить гонорар. По 30 рублей на брата. Тут-то мы поняли, что юмор может приносить доход. На стройке я получал 90 рублей в месяц. Вот и считайте.

Постепенно мы с Аркадием стали профессионалами, писали юморески в Клуб «12 стульев», эстрадные программы, номера для популярного в ту пору дуэта Лившиц-Левенбук.

ПОГОНЯ, ПОГОНЯ, ПОГОНЯ В ГОРЯЧЕЙ КРОВИ…

- Погодите, Александр Ефимович, такая ваша литературная деятельность далека была от «Ну, погоди!» Этот мультсериал называли достойным советским ответом американским коту Тому и мышонку Джерри. Из самого Кремля задание получили?

- Все было гораздо проще, уверяю вас. Вместе с нами юморески для эстрадного дуэта Лившиц-Левенбук сочиняли и авиационные инженеры Феликс Камов с Эдуардом Успенским. Мы подружились. Мне первому, кстати, Эдик по дороге в метро рассказал о замысле книжки про Чебурашку.

Успенский первым попал на «Союзмультфильм». Делал сюжет про знаменитого Антошку, копавшего картошку. Он-то и привел своих друзей на студию. Начальство попросило молодежь придумать «что-нибудь смешное». Тогда смешного в советской мультипликации было маловато. Вот и все спецзадание!

Мы засели вчетвером: Феликс Камов, Аркадий Хайт, Эдуард Успенский и я. Главная идея родилась почти сразу – погоня.

- Но у американцев тоже кот гоняется за мышонком!

- Ответственно заявляю, про Тома и Джерри мы тогда даже не слышали, тем более – не видели. Первые несколько серий по советскому ТВ показали позже, в 70-е. Когда «Ну, погоди!» уже имело огромный успех. Погоня – излюбленный киношный сюжет. Вспомним песню из популярного советского боевика «Новые приключения неуловимых»: И нет нам покоя,

Гори, но живи!

Погоня, погоня,

Погоня, погоня

в горячей крови.

Долго спорили, кто за кем будет гоняться. Первый вариант – Лиса и Петух. Потом – Лиса и Заяц. Наконец, остановились на Волке и Зайце, самых популярных героях русского фольклора. 29 мая 1969- го получил прокатное удостоверение первый выпуск детского мультжурнала «Веселая карусель». На советских экранах он появился в июне. В нем было 4 сюжета. Последний – «Ну, погоди!» Всего 2 минуты 24 секунды. Теперь он называется «нулевым выпуском» культового сериала. Зайчик здесь еще малыш, разъезжает в детской коляске. Да и Волк выглядел иначе.

Роковой високосный 2020-й на исходе продолжает собирать жертвы. Вот и веселый добрый человек Александр Курляндский ушел. Нет, не коронавирус. Онкология. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Кто придумал фразу «Ну, погоди!»?

- У нас было железное правило: что родилось во время работы за общим столом - придумано всеми. Долго искали ключевую фразу, которая не только соответствовала бы сюжету, но и давала зрителю надежду на продолжение в журнале «Веселая карусель». На большее мы и не рассчитывали. Были варианты - «Ну, подожди!», «Ну, погодите!»... Точку поставил Феликс Камов, воскликнув: «Ну, погоди!»

Коротенький сюжет понравился директору студии Валькову. Он предложил выделить «Ну, погоди!» из «Веселой карусели» и впредь делать полнометражные мультфильмы по 10-12 минут. Мы быстро придумали для первого выпуска сюжет погони Волка за Зайцем на пляже. Уже втроем: Камов, Хайт и я. У Успенского родилась дочь, он отошел от работы над сценарием. Потом полностью отдался своим книжно-мультяшным проектам про Чебурашку, Крокодила Гену, Старуху Шапокляк.

Режиссером «нулевого выпуска» был Геннадий Сокольский. Он и рисовал героев. Руководство студии попросило облагородить Волка. Он, признаться, был страшноват. Сокольский отказался. Он считался мэтром мультипликации, за спиной около двух десятков мультиков. В том году как раз вышел его «Винни Пух.» Сценарий «На пляже» предлагали разным режиссерам, но все отказывались. Социалистическое искусство должно звать советских людей в светлое будущее, учить высокому, нравственному. А тут Волк бегает за Зайцем … И только Слава Котеночкин согласился: «А в этом что-то есть…» Так началась наша долгая творческая дружба.

Позже я видел Тома и Джерри. Согласитесь, они сделаны в более жесткой манере. Злые.

- А нам в России вечно хочется доброты.

- Обратите внимание: наш Волк-недотепа, постоянно попадающий в комические ситуации по своей же вине, не пугает маленьких зрителей, а вызывает у них добрый смех. На творческих встречах детвора постоянно меня спрашивала: «Когда же Волк съест Зайца?» Я пытался объяснить, что никогда. Ведь это два клоуна, которые нас развлекают. Даже написал книгу «Двое на одного, или «Ну, погодите». Там по сюжету действует и настоящий волк. Он-то как раз может сожрать Зайчика. Но «мультипликационный» Волк в книге его спасает.

Никто из нас тогда не думал, что «Ну, погоди!» будет таким популярным. Гадали, на какой серии все закончится: на третьей, пятой, седьмой?

Но в «Союзмультфильм» шли мешки писем от советских детей с просьбой о продолжении приключений Волка и Зайца. Помню, один ребенок вообще просил Славу Котеночкина снимать «Ну, погоди!» бесконечно. Разве можно отказать детям?

Кремль спас Волка и Зайца

- Правда, что Волка должен был озвучивать своим хриплым голосом Владимир Высоцкий?

- Да. Увы, не получилось. Певец был под негласным запретом. Пришлось пригласить Анатолия Папанова. Но в первом выпуске Волк лезет по веревке на балкон за Зайцем под мелодию знаменитой «Песни о друге» Высоцкого из фильма «Вертикаль». Хоть так Котеночкин смог засветить опального барда.

- Раз уж речь зашла о цензуре. Почему запретили сверхпопулярный мультсериал?

- Мы с Камовым и Хайтом благополучно сделали семь выпусков. Потом Камов эмигрировал в Израиль. На всякий случай начальство прикрыло, как ныне говорят телевизионщики, проект. А из прежних выпусков вырезали титры с фамилиями сценаристов.

- Тогда и песни эмигрировавших певцов запрещали крутить по радио…

- Спустя год Анатолию Папанову в Кремле вручали награду. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный поинтересовался, когда ждать продолжения «Ну, погоди!». Папанов ответил, что продолжения не будет. «У них на студии конфликт. Кто-то там за границу уехал». - «Ну, кто-то же остался! - воскликнул Подгорный. - Между прочим, мне этот мультфильм нравится. И моим детям. И товарищам тоже».

- А товарищи у члена Политбюро Подгорного были не простые.

- Папанов передал мнение Подгорного руководству студии. Мультфильм вновь запустили в работу. Мы вдвоем с Хайтом продолжили писать сценарии. Всего сделали с ним и режиссером Котеночкиным 18 серий! С сыном Котеночкина Алексеем в 21 веке подготовили еще два выпуска. Сценарии я вновь писал с Камовым. Мы с женой гостили у него в Израиле. «Ну, погоди!» на Земле обетованной по-прежнему очень популярен. Юные потомки Камова хвастают друзьям, что это их прадед придумал Волка и Зайца. Им, конечно, не верят. И тогда они торжественно ведут «бронзового» Феликса во двор, предъявляют потрясенным товарищам.

… Я встречался с единственным сценаристом, работавшим над всеми двадцатью выпусками «Ну, погоди!», летом 2019 года, к полувековому юбилею легендарного мульсериала. Прощаясь, спросил Александра Ефимовича, почему бы ему не сочинить сценарий новых приключений Волка и Зайца. Ведь в обществе большая ностальгия по СССР.

- Мы с сыном Котеночкина договорились, что больше ничего снимать про Волка и Зайца не будем, - ответил он. - Не стоит оживлять. Хотя, признаюсь, когда по телевизору случайно нарываюсь на старенькие серии, мне нравится.

В последнее время Курляндский работал над пьесой «В некотором царстве». Про нашу действительность. «Довольно серьезная вещь в форме сказки для взрослых. Хотя и юмора хватает. Куда ж без него в нашей жизни. Но финалом недоволен. Пока пьеса отлеживается в компьютере. Как и зачатки новых повестей. Такой творческий метод: отложить начатое на какое-то время, а потом вернуться и забабахать!»

Увы, забабахать не получится. Земля Вам пухом, Александр Ефимович!

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