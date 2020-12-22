Анекдоты: Я так-то на самом деле в такси работаю, неплохо получаю. А здесь, в корпорации, генеральным директором - просто для души!

Встреча выпускников школы.

Учительница:

- Ну как же ты живешь, Вовочка? Я помню, как ты ни на один вопрос не мог толком ответить, все говорил: «Не знаю» да «Не знаю».

- А я и сейчас то же самое говорю. Но потом добавляю: «Выяснить и доложить».

* * *

Парадокс: если вам звонят «из банка», то вне зависимости, откуда на самом деле звонок - из ближайшей зоны, или действительно из офиса банка, - вас хотят развести на деньги…

* * *

Жили-были жена и муж. Душа в душу, даже не ругались ни разу. А когда померли, Бог за такую удивительную жизнь отправил их сразу в рай. Ходят они по раю, налюбоваться не могут, радоваться не перестают.

И вдруг муж как даст жене в ухо:

- Дура! Если бы не твоя идиотская диета и скандинавская ходьба, мы бы уже давно гуляли здесь!

* * *

Детство - это когда ты смотришь «Том и Джерри» и радуешься за мышку, удивляешься ее остроумию.

Зрелость - это когда ты понимаешь, что Джерри - конченый урод, и становится реально жалко кота.