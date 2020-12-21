«Главный рейс 2020» из Москвы в Москву: «Посмотрите направо, это взлетает «мобильный телефон Владимира Владимировича»

Этот экипаж выполнили два рейса по маршруту Внуково-Внуково на самолете АК Победа Фото: Инстаграм

Вылет из «Внуково» в 11:00, прилет во «Внуково» в 12:30, было написано на моем авиабилете. Неужели люди так соскучились по путешествиям, что готовы даже на такое? Это я и хотела выяснить, отправляясь воскресным утром, 20 декабря, в аэропорт. Но увидела совсем не то, что ожидала, честно говоря. Нет, Москва была все та же, и небо над облаками все то же. И все-таки это был самый необычный рейс в моей жизни.

Корреспондент «Комсомолки» еле-еле успела занять одно кресло на борт, выполняющий странный рейс.

КОМУ ЭТО НАДО? ДА ЕЩЕ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ!

Когда в интернете промелькнула информация, что пилоты-энтузиасты из сообщества НЕБОнутые (они же действующие пилоты авиакомпании «Победа») арендуют самолет, чтобы совершить чартерный рейс из Москвы … в Москву, то подумала, что это шутка такая. И хотя на дворе было не 1 апреля, но 2020 год уже приучил нас всех к странностям. Кому это надо? Что за идиотизм? В чем прикол вообще? Зачем ехать в аэропорт, проходить все эти изнуряющие предполетные проверки и контроли? Стоять в очередях на посадку? Чтобы что? Просто пролететь над Москвой да еще и вывалив за это кровные 7500 рублей? Бред какой-то, честное слово.

Но каково же было мое удивление, когда билеты на этот, как его назвали сами организаторы НЕБОнутый рейс, раскупили за 2 (две!) минуты. Желающих оказалось столько, что тут же решено было запустить второй! И снова аншлаг — все места разобрали за 6 (шесть!) минут.

Мама родная, что делается-то, подумала я. И решила, что мне во что бы то ни стало надо попасть в этот самолет. Еле-еле мне удалось добыть билет хотя бы на второй такой рейс.

А их всего и было два.

Полет из Внуково во Внуково Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

САМЫЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ ПАССАЖИРЫ

И вот, вместо того чтобы спасть сладким воскресным сном, мчу во «Внуково». В 9:00 я у стойки регистрации.

- Девушка, вы у нас последняя, - сообщили мне сотрудники авиакомпании. - Все уже давно зарегистрировались, очередь стояла с 7:30!..

Ясно, подумала я. Это чтобы успеть как следует выпить перед полетом? Мне почему-то представлялось, что на такое «путешествие» готовы либо романтические парочки, либо те, кто до этого на самолете никогда не летал (а первый полет, как известно, надо обмыть), либо молодежные компании ради прикола.

И снова удивление — у выхода на посадку сидели взрослые, серьезные люди. Ни одного пьяного лица.

Вот мужчина, читающий книжку.

Вот женщина в дорогой шубе.

- Вы на рейс из Внуково во Внуково? - уточняю на всякий случай.

Оказывается, да!

- Я учусь на авиатехника и посчитал, что это отличная возможность полетать на самолете просто в свое удовольствие, - говорит молодой парень.

- А я - юрист, - объясняет пассажирка Татьяна. - Но люблю небо. И не упускаю возможностей полетать, тем более с такими легендарными пилотами - Алексей Кочемасов, Дмитрий Копосов, Олеся Шелаева… Это же мечта! Я так боялась проспать или опоздать, три будильника завела и приехала сильно заранее.

Именинник Матвей Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- То есть вы здесь не из-за коронавируса и того, что летать некуда?

- Нет! У меня за этот год 27 перелетов, - показывают карту своих перелетов менеджер нефтяной компании Алексей. - Так что по полетам не скучаю. А этот рейс — мечта просто! Самый крутой. Слава Богу, повезло урвать билет, кто-то отказался в последний момент. Вчера вечером оплатил и был просто счастлив, не мог заснуть всю ночь в предвкушении.

- И нам повезло, - улыбается Татьяна, мама 12-летнего мальчика Матвея, у которого прямо сегодня, оказывается, день рождения. - Сын очень любит летать, вот я и решила ему подарить такой билет, тем более из-за пандемии сейчас особо некуда больше. На первый рейс я не успела, ехала по Третьему кольцу, там же тормознуть негде, чтобы оформить покупку. Пролетела, одним словом. На второй рейс тоже чуть-чуть не успела. Но потом кто-то отказался (как мне объяснили потом члены НЕБОнутых, отказы от полета были в основном от тех, кто заболел коронавирусом).

Все разговоры прервались мгновенно, как только объявили посадку. Тут же все послушно выстроились в очередь, без напоминаний и трех предупреждений, как это бывает обычно… Мама дорогая, что делается-то.

Алексей Кочемасов, известный в сети как летчик Леха, раздает автографы небонутым пассажирам Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

«ПОЕХАЛИ!»

У самого самолета атмосфера тоже была какая-то другая. Все селфились прямо на трапе.

- Обычно такое запрещено, а здесь можно! - объяснил мне один из небонутых (можно я всех пассажиров этого рейса буду так называть?).

А на борту всех встречали не только стюардессы, но и капитан. Тот самый легендарный у этой публики Алексей Кочемасов.

- Приветствую вас всех на борту самого главного рейса 2020 года, — сказал он. — Я с вами в салоне буду весь полет. Но вы не волнуйтесь, если надо то пойду за штурвал и помогу там (пилотировал рейс Дмитрий Копосов, помогала ему Олеся Шелаева). Надеюсь, нам сегодня повезет и будет «болтанка» (зона турбулентности — ред.), — начал он сразу с шуток. — Ну что, поехали?!

И мы поехали. А Кочемасов так и продолжил все 1,5 часа травить авиабайки и рассказывать интересные вещи, прямо в эту трубку, через которую обычно стюардессы всякие объявления делают. Оказывается, про турбулентность — это была не шутка вообще.

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ — ОКАЗЫВАЕТСЯ, БОЛЬШАЯ УДАЧА

- Мы, пилоты, очень любим, когда попадаем в зону турбулентности. Скучно же просто лететь и лететь, а в болтанке веселее. И это совсем не опасно. Представьте себе мышку, которую засунули в ударопрочный и совершенно безопасный шар и пустили в бурную весеннюю реку. Ее там будет трясти и кувыркать как на карусели, но ничего совершенно не случится. Вот так же и самолет в турбулентности. Вообще самолету в небе гораздо комфортнее, чем на земле. Здесь он как в пуховой перине, а на земле такая тяжеловесная махина, да еще и с топливом под завязку перед вылетом, с багажом и пассажирами на трех тоненьких ножках (шасси — ред.)...

Корреспондент «КП» Дина Карпицкая тоже сделала селфи со звездой российской авиации летчиком Лехой Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- А это нормально, если у самолета крылья сильно трясутся в небе? - спрашивали у него.

- Конечно, нормально. Самолет летит, крыльями машет, как птица. Крылья не оторвутся, не бойтесь. Они сделаны из композитов, как спиннинг. Вы же удочкой сколько не машите, она не сломается.

Помогал Кочемасову (ставшему на время экскурсоводом) из кабины пилота и (капитан рейса) Дмитрий Копосов.

- Посмотрите направо, это взлетает «мобильный телефон Владимира Владимировича», - сообщил он пассажирам перед взлетом. Все прильнули к иллюминаторам. - Это самолет, который обеспечивает беспрерывную связь на президентском борту…

Или уже во время полета:

- О! Смотрите, мы другой Боинг обгоняем! Красиво летит...

Пролетели мы в итоге над Старицей, Тверью, Угличем, Ярославлем. Одним словом, покружили вокруг Москвы немножко. Но честно говоря, знаменитого Золотого кольца из иллюминатора все равно толком не было видно — облачность. Но это ровным счетом никого не расстраивало.

В том числе моего соседа Алексея Логова, 39-летнего строителя из Петербурга.

- Я специально ради этого полета прилетел из Питера! - улыбался он от счастья как чеширский кот.

- То есть утренним самолетом сюда, и сразу после приземления снова в самолет и обратно? Три полета в день?

- Да!

- Родные не крутили пальцем у виска?

- Нет, они знают, что я люблю все, что связано с авиацией.

- Объясните мне, почему за эти же 7500 рублей нельзя было в Сочи, например, слетать, погулять там, погреться на солнышке и вернуться? В чем прикол вокруг Москвы покружить, - интересуюсь я у другого своего попутчика IT-шника Антона Рогова.

- Это совсем не то! Полет ради полета — это не что-то новенькое, такие уже были. Я вот с Кочемасовым летал на прощальном рейсе легендарного Ту-154, последняя возможность выпадала. И я ее не упустил. Из Минска в Гомель и обратно. А вы, похоже, далеки от темы авиации?

- Это я-то далека! Еще чего! - возмущаюсь. - Во-первых я окончила авиаинститут да еще и аэрокосмический факультет! Во-вторых, мой папа военный летчик, и я летала на всем, кроме истребителей и космических ракет. Но была на космодроме. В кабине пилота военного ИЛ к бабушке в отпуск — вообще норма моего детства, потому что на гражданский самолет билетов было не достать. Мы еще завидовали гражданским - в транспортном же ИЛе нет туалетов и стюардесс с газировкой.

- Боже, да вы счастливица! И как там в кабине все? А запуск ракетоносца сильное зрелище? Многие любители авиации большие бы деньги за это заплатили.

Так вот оно что, оказывается! Вот почему для меня лично самолет — просто транспорт. А для других, оказывается, нечто неведомое и интересное. И каждый полет — не просто перемещение из точки А в точку В, а ценный экземпляр в личную коллекцию.

Или просто любимое дело жизни. Потому что, как выяснилось, с нами на борту были студенты авиаинститутов — будущие летчики.

- Дайте нам совет на будущее? - просили они.

- Самое главное, здоровый образ жизни, - напутствовал их Кочемасов. - А так поздравляю, вы выбрали лучшую профессию на земле.

- А на практику нас возьмете?

- Конечно!

Были и летчики — любители, покорители неба с маленьких аэродромов. Женщины, которые тоже мечтали стать пилотами, но раньше девушек на такие профессии не брали.

- А сейчас уже берут, эх… - вздыхали они.

Военные люди, тоже близкие к авиации. Блогеры, пишущие и снимающие про самолеты. Мой коллега радиоведущий. Известный конферансье. И даже девушка-пилот Светлана Капанина.

- Я вчера только прилетела из Лос-Анджелеса, и вот сразу на НЕБОнутый рейс пассажиром. Ну, такое нельзя пропустить!

И ЗАХОД НА ПОСАДКУ НА ВТОРОЙ КРУГ — ТОЖЕ БОЛЬШАЯ УДАЧА

Так за разговорами 1,5 часа пролетели как минута.

- А сейчас мы будем садиться по старичку Боингу (автопилоту). Это большая редкость, так как 99% посадок обычно вручную. — Объявил Дмитрий Копосов.

- Да, я самолет сажаю лучше, чем Боинг, - ворчал в свой экскурсионный микрофон Кочемасов, комментируя все, что происходит с самолетом, и почему двигатель за бортом так урчит.

А в настоящий экстаз всех пассажиров этого рейса, кроме меня, привел заход при посадке на второй круг!

- Вот это удача! - радовались они как дети. - Еще 10 минут полета нам в подарок с неба упало!

Из самолета никто выходить не спешил. Пилотов никуда не отпускали, брали автографы, фотографировались, задавали бесконечные вопросы про самолеты, небо. Благодарили, обнимали и восхищались.

- А когда еще будет такой рейс? - спрашивал буквально каждый.

И я поняла, что коронавирус тут вообще ни при чем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полеты в никуда: «Победа» запустила рейсы из Москвы в Москву

Авиапутешественники скупили билеты на необычный рейс за несколько минут (подробности).