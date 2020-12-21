Врач наркобольницы: «Валентину Легкоступову выводили из запоя уже через две недели после знакомства с мужем-яхтсменом»

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Со дня смерти популярной эстрадной певицы Валентины Легкоступовой прошло уже четыре месяца. Напомним, исполнительницы хита "Ягода-малина" не стало 14 августа. 8 августа вместе с мужем-яхтсменом Юрием Фирсовом она попала в 17-ю Наркологическую больницу Москвы. Спустя двое суток женщина впала в кому. Спасти любимую миллионами поклонников исполнительницу пытались реаниматологи ГКБ № 13, куда ее перевели в крайне тяжелом состоянии. Но она скончалась, так и не приходя в сознание.

Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Получить такую можно двумя способами: в результате удара тупым предметом по голове или после падения. Первым под подозрение попал супруг певицы. Именно Юрий Фирсов в течение двух недель находился рядом в Валентиной Легкоступовой. И все это время женщина не выходила на связь с подругами и даже на звонки родной дочери не отвечала. Почему? Валентина и Юрий поженились всего-то за несколько недель до ее смерти, 4 июля что-то бурно праздновали. Проще говоря, пили. Когда в гости нагрянула дочь Анетта , в квартире был страшный бардак: разбросанные вещи, грязная посуда и несчетное количество пустых бутылок.

- Я, кажется, упала, - сказала дочери Валентина Легкоступова, когда та заметила на теле матери множество синяков.

В тот же день Анетта увезла маму и ее мужа в в 17-ю Наркологическую больницу. Почему именно туда, а не в травматологию, почему под другим именем и фамилией? На эти вопросы долгое время не было ответов. В эксклюзивном интервью "КП" на условиях анонимности о событиях тех дней и о том, что знаменитая певица и раньше лечилась от алкоголизма, рассказал врач-нарколог этой столичной клиники. Врачебная этика запрещает раскрывать некоторые секреты пациентов, но молчать доктор больше не может. Он уверен, в случившемся виноват супруг певицы.

ПОСТОЯННЫЙ КЛИЕНТ

- С Юрием Фирсовым я знаком уже лет десять, это точно. Минимум три раза в год, он ложился в наше наркологическое отделение: постоянный клиент, если тут уместно такое выражение. Как таковое лечение он не проходил, интересовался только снятием абстинентного синдрома. Проще говоря, услугами по выводу из запоя. Он всегда ложился не под своей фамилией и пользовался платными услугами. Разговорчивый, интеллигентный человек. Все - от врачей до санитаров - хорошо знали, что он яхтсмен. Он с большим энтузиазмом рассказывал про свои соревнования и через фразу с гордостью повторял, что он капитан. Во время регат он не употреблял спитое, а вот после их окончания всякий раз срывался. Но обычно он в клинику ложился один. Впервые с Валентиной Легкоступовой мы его увидели в марте.

- То есть они вдвоем приехали выходить из запоя?

- Да, все верно. Это было в середине марта. Оба легли под вымышленными фамилиями. Хотели устроиться в одну палату, но им объяснили, что ни за какие деньги, это невозможно. Легли в разные. Обоим назначили капельницы. Для Фирсова - привычная ситуация. А вот Валентина Легкоступова тогда впервые проходила такое лечение. К нам она поступила с алкогольным абстинентным синдромом. Жаловалась на сильные головные боли и головокружение. Помимо этого были зафиксированы многочисленные гематомы на руках и ногах. Со слов самой Валентины и Юрия, травмы она якобы получила в аэропорту Ниццы. Они рассказывали историю о том, что она упала с эскалатора. В полицию информацию о повреждениях не передавали. История тогда казалась вполне правдоподобной, а сами пациенты, несмотря на состояние здоровья, выглядели вполне счастливой, любящей парой. Рассказывали, что познакомились всего две недели назад. Он пригласил ее к себе на регату, отправив сообщение в Фейсбуке. Она согласилась, отправила ему фото загранпаспорта и Фирсов в тот же день купил ей билеты. А дальше все пошло по классической схеме капитана: соревнования надо обмыть.

ВЛЮБИЛАСЬ В АЛКОГОЛИКА

- Откуда у вас уверенность, что Легкоступова не страдала алкоголизмом до знакомства с Фирсовым?

- У нее на протяжение почти всей жизни была непереносимость алкоголя. Как опытный нарколог могу сказать, что все симптомы, которые она описывала, связаны именно с этим диагнозом. От одного глотка у нее начиналась мигрень. На протяжение многих лет она полностью отказывалась от спиртного, говорила, что заменила его травяными чаями, которые даже в новогоднюю ночь шампанскому предпочитала.

- А тут вдруг взяла и спилась? Такое бывает?

- Ненаучно, конечно, но отвечу так. Она взяла и влюбилась в алкоголика. Он пил и она с ним за компанию. У парочки какая-то нездоровая одержимость друг другом была. Они попали к нам через две недели после знакомства в первый раз и уже тогда говорили про свадьбу. А ведь Фирсов на тот момент вообще-то был женат. Спустя пять месяцев они снова к нам вдвоем приехали: уже как муж и жена.

- Почему Легкоступова с такой травмой головы попала именно в наркологическое отделение, а не в травматологию, например?

- Насколько мне известно, на этом настоял ее муж Фирсов. Он обещал ей, что тут она будет лежать под чужой фамилией, что история не просочится в газеты. У обоих был абстинентный синдром, а про само падение Легкостуоповой ни она, ни ее муж не говорили. Дочка певицы, которая присутствовала в момент госпитализации, тоже не заостряла внимание на травме матери, всех интересовало именно выведение из запоя.

- При поступлении ей не делали МРТ? Как получилось что два дня никто не знал о закрытой черепно-мозговой травме?

- На тот момент не было не только жалоб от пациентки, но и показаний для проведения магнитно-резонансной томографии тоже.

- А синяки? Они действительно были?

- Да. Гематомы на руках, внутренней части бедра и животе. Но, по ее словам, все повреждения она получила сама.

- Ее слова и на этот раз не вызывали сомнений?

- Лично у меня сомнения были. Но все списали на алкоголь. Руководство отделения сигнал в полицию передало только после того, как она впала в кому. Еще больше вопросов появилось, когда Фирсов просто уехал из больницы и бросил умирающую жену. Так ведут себя люди виновные. И как минимум он виноват в том, что довел женщину, которая его действительно любила, вот до такого состояния. Первое, что он должен был сказать врачам, это то, что она упала или как-то еще иначе получила эту серьезную травму головы. Если бы он хотя бы это сделал, ее можно было бы спасти.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Уголовное дело по факту смерти певицы не возбуждено до сих пор. По официальной версии следствия, она получила травму во время падения в ванной комнате. На днях завершено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы.

- На кровати, а также на кране горячей воды в ванной комнате обнаружены следы крови мужа Легкоступовой, Юрия Фирсова и самой Валентины Легкоступовой. Это могут быть в том числе следы борьбы, - сообщил "КП" Сергей Жорин, адвокат семьи Легкоступовых.

Тем временем дочка певицы на днях написала письмо руководителю Следственного Комитета Александру Бастрыкину. Анетта Бриль просит возбудить уголовное дело и провести полное расследование обстоятельств смерти матери.

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