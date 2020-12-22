Сможет ли робот оставить курьеров без работы в Москве

Робот-курьер пока работает в центре Москвы — в районе с хорошими тротуарами Фото: Андрей АБРАМОВ

Ящики на колесах называются ровер. Это разработка «Яндекса». Корреспондент «Комсомолки» провел день с курьерами будущего.

Огоньки на корпусе ровера гоняют бесконечную змейку. В квартале их на дежурстве трое: «Вавилов», «Менделеев» и «Ломоносов». Роботы внешне выглядят одинаково, а внутри набор датчиков и микросхем разный. По итогам тестирования отберут наиболее успешную комплектацию.

- Первые роверы называли именами роботов из «Футурамы» (мультфильм, в котором сатирично рассказывается про жизнь в будущем. - Авт.). Но персонажей там немного, а роботов уже 25. Поэтому теперь даем имена российских ученых, - рассказывает представитель пресс-службы «Яндекса» Юлия Швейко.

Робот выезжает на маршрут. Пока что он ограничен окрестностями м. «Белорусская» Фото: Андрей АБРАМОВ

Роверы приезжают только к тем клиентам, которые при заказе еды поставят в приложении нужную галочку. Заказ прячут в грузовой отсек объемом как у короба курьера.

Малыш аккуратно съезжает с невысокого крыльца кафе и встает как вкопанный посреди улицы - задумался. Построил маршрут, и весело зажужжали колеса по тротуару. Следом шагает сотрудник из «Яндекса». Не он ли управляет им со смартфона? А то получается нечестно...

- Робот едет сам! - заверяет Юлия Швейко. - Обкатываем систему, поэтому наблюдают наши представители.

Старший брат ровера - беспилотный автомобиль. Что касается распознавания объектов, разметки, светофоров - все так же, как и в беспилотнике: сенсоры умеют распознавать цвет светофора и зебру.

Тут механизированный курьер меня насторожил: бесстрашно вылетел на переход прямо перед машиной. Поступил как бабуська, которая, скрестив пальцы, перебегает в неположенном месте.

Ровер умеет распознавать дорожные знаки и разметку Фото: Андрей АБРАМОВ

- Радар сканирует на 150 метров. Засекает скорость машин и если считает, что они едут медленно, то ровер может проскочить, - объясняют разработчики.

На своем участке робокурьер ориентируется по HD-карте - она объемная, а не плоская, как в наших навигаторах. Его радар, а точнее, лидар, как лазерная рулетка, посылает тысячи невидимых лучей вокруг и делает трехмерный слепок улицы. Робот сканирует окружение и соотносит со своей картой.

Машина развивает скорость до 5 км/час Фото: Андрей АБРАМОВ

Цену модели пока не называют. В серийное производство не запущены. По подсчетам компании, стоимость должна быть не выше зарплаты человека. А иначе где выгода?

ТТХ Яндекс. Ровер. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Избавили медсестер от хлопот

Беспилотник НИИ «МосТрансПроекта» ездит по территории Первой градской больницы им. Пирогова. Помогает развозить анализы: уже перевез 800 контейнеров с образцами биоматериалов. Ежедневно беспилотник делает восемь рейсов по одному километру каждый. Раньше медсестра за рабочий день была вынуждена проходить 10 тысяч шагов, чтобы отнести анализы. Теперь им не приходится контактировать с потенциально опасными грузами, стало больше времени на пациентов.

Заказ приезжает к клиенту. Тот нажимает на смартфоне кнопку и крышка отсека с заказом разблокирована Фото: Андрей АБРАМОВ

Беспилотник AGV в «Коммунарке» проезжает 72 км в сутки. Выглядит как тележка. Он развозит еду и постельное белье. Такие же используют на российском заводе Renault - они возят детали.

Сейчас за роботом-курьером ходят толпы прохожих, пытаясь заснять чудо на колесиках Фото: Андрей АБРАМОВ

Первый беспилотный паркон полгода ездит в центре Москвы и ежедневно контролирует более 1000 автомобилей. Выглядит как обычная легковушка Hyundai, а на крыше оборудование, чтобы записывать штрафников.

Робот умный, но загружает и достает еду все же человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Кстати

Три простых вопроса

Это реклама?

- Нет, реальный инструмент. Коммерциализировать роботов можно уже сейчас. В Сколково они развозят документы по городу. Часть в Иннополисе - технологичном городе-спутнике Казани. Их наняла администрация и платит нам. Роботов бесплатно используют местные рестораны и курьерские службы: на обед возят бургеры к учебному корпусу из ресторанов. Их можно использовать на складах.

Курьер приносит прямо к порогу, к роботу нужно спускаться?

- Можно связаться со службой поддержки робота. Они удаленно могут поменять время и место доставки, а также взять управление на себя. Представьте ситуацию, что все курьеры заняты, свободный человек будет через час. Можно через 30 минут доставить роботом, но надо потратить две минуты на то, чтобы спуститься вниз. Что выберете?

Могут товар перехватить по дороге?

- Если роботу не понравится то, что с ним происходит, он отправит уведомление оператору. Можно подключиться к камерам ровера, отследить его местоположение. Забрать заказ из проезжающего ровера прохожий не сможет: крышка на замке. Когда запускали каршеринг, все тоже переживали: как же так, пустые машины, их будут угонять. Но этого не происходит.

КОНКРЕТНО

Как заказать робота-курьера в Москве

Пока сделать это можно только в офисы бизнес-центра «Белая площадь» из шести ресторанов, которые расположены в этом же комплексе.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Рабочим местам ничего не угрожает»

Арсений КОНДРАТЬЕВ, руководитель мастерской инноваций Liquid Studio консалтинговой компании Accenture в России:

- Проблема использования роботов или дронов-доставщиков заключается в необходимой инфраструктуре для их работы: как им доходить до квартиры или офиса, по каким выделенным дорогам или воздушным маршрутам двигаться, не создавая опасности для окружающих и уменьшая риск утраты устройства, где заряжаться и т. д. Решения и усовершенствование самого робота требуют колоссальных инвестиций. Скорее всего, они не окупятся быстро. Поэтому по крайней мере в ближайшие 10 лет рабочим местам ничего не угрожает.

Глобальный опыт показывает, что масштабировать идею с беспилотной доставкой ни у кого не получилось: например, о развитии доставки дронами от Uber почти ничего не слышно с 2019 года, Amazon в очередной раз подступается к этой идее - в успех, правда, никто не верит. Многочисленные начинания, кажется, просто сжигают вложенные средства. Ситуация может поменяться после легализации рынка беспилотных автомобилей, в том числе грузовых. Все мы будем наблюдать развитие инфраструктуры, созданной для них, и в эти новые условия отлично вписывается использование ровера и его зарубежных братьев.