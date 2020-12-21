Война за наследство Николая Крючкова: родная дочь отправила вдову артиста в психиатрическую больницу

Дочь и внучка советского актера Николая Крючкова вступили в борьбу за трехкомнатную квартиру возле Арбата

Вот думаешь, сколько же может продолжаться, когда прекратятся имущественные склоки наследников народных любимцев? Увы... Пока обсуждали скандал в семье Алексея Баталова, возник новый очаг напряженности – в семье «тракториста» и дяди Коли из «Осеннего марафона» - актера Николая Крючкова.

Предметом спора стала элитная трехкомнатная квартира в центре Москвы, во Власьевском переулке в районе Арбата, во в которой прописаны вдова артиста, ее дочь, внучка и правнучка. Четыре поколения женщин, ближе по крови и не бывает, однако же встал между ними квартирный вопрос. Эльвира, приемная дочь Николая Крючкова (от его последней, четвертой жены Лидии Николаевны) не может поделить жилье со своей родной дочерью - Екатериной Александровой. Любители хоккея, наверняка, помнят олимпийского чемпиона, нападающего Бориса Александрова. Екатерина – его дочь. Она уже взрослая женщина и у нее есть своя наследница - 23-летняя Анфиса.

Итак, на днях 63-летняя Эльвира Николаевна и 42-летняя Екатерина Борисовна, мама и дочка, обратились в правоохранительные органы со встречными заявлениями. Мать не пускает дочку в квартиру и вызывает полицию. Дочка считает, что ее мать может связаться с черными риэлторами и продать квартиру, даже при наличии зарегистрированных там родственников. Мы позвонили Екатерине Александровой, чтобы узнать, что же происходит сейчас.

- Причиной конфликта стала вовсе не квартира, а отношение моей матери к бабушке, - убеждает нас Екатерина. Речь идет о 89-летней вдове Николая Крючкова – Лидии Николаевне. - Я пытаюсь спасти бабушку, которая меня вырастила, воспитала. Хочу, чтобы мама оставила ее в покое.

По словам Екатерины, первый звоночек прозвенел два года назад, когда Эльвира Николаевна положила свою мать в институт им. Склифосовского - у той возникли проблемы с почками. В итоге, Лидия Николаевна провела в больнице, санатории, потом снова в больнице четыре месяца и еле выжила. После этого начались проблемы…

Осенью 27 октябре бабушка Кати пропала. Домашний телефон Лидии Николаевны не отвечал. Обзвонив все центральные московские больницы, Катя написала заявление в Следственный комитет.

- Мне пришлось обратиться к следователям в связи с пропажей бабушки, - объяснила Екатерина. - Только после этого, мама сообщила: бабушка лежит в психиатрической больнице им.Алексеева. Следователи сейчас разбираются, на каком основании потребовалась госпитализация в Кащенко. Мама пытается доказать, что уже несколько лет бабушка не в себе, что она ведет себя неадекватно.

В больнице Лидия Николаевна провела почти два месяца – подхватила там коронавирус в тяжелейшей форме с пневмонией и реанимацией. Но ее снова спасли. У 89- летней женщины оказался крепкий организм.

- Я не знаю, для чего маме понадобилось засвидетельствовать, что бабушка нуждается в психиатрической помощи, - продолжает Екатерина. - В минувшую пятницу, 18 декабря, бабушку выписали. Я приехала вместе с ней домой, чтобы за ней ухаживать.

Когда мама поняла, что я остаюсь дома, она вызвала полицию, чтобы меня выдворить из квартиры. Полицейские проверили мои документы, увидели, что я прописана во Власьевском переулке, и ушли. Сегодня ночью у меня был сердечный приступ, вызывала скорую, мне предложили лечь в больницу, но я не могу уйти от бабушки. Моя мать ее изводит, а бабушке нужен покой…

Сейчас три женщины живут под одной крышей как в аду. Чтобы не пользоваться общей кухней, Катя заказывает доставку еды через Интернет, чай не заваривает, пьет только воду…

- Раньше тоже были конфликты, скандалы, были случаи, когда мама крушила мебель, - вспоминает Катя. – Воспоминания об образе жизни, который она вела, когда я была ребенком, вызывают у меня стыд и ужас. Но воспитывала не она, а бабушка и дедушка.

Был период, когда мама сильно выпивала, вела себя агрессивно. Бабушка не позволяла ей распускаться. Она была сильным человеком. Бабушка могла стукнуть кулаком по столу: «Я хозяйка квартиры, а у вас здесь только свои доли». Мать успокаивалась и вела себя смирно.

- Конфликт возник, когда ваша мама, Эльвира Крючкова, узнала, что вы претендуете на квартиру во Власьевском переулке, хотя, как я слышала, вы живете за границей?

- Это неправда. Я живу в Москве. В этой квартире на Арбате я родилась, провела детство, пока мама устраивала свою личную жизнь. Она жила отдельно. Дедушка даже хотел ее отселить совсем, но не успел. Официально мама была дважды замужем, с моим отцом Борисом Александровым семейная жизнь была недолгой, почти сразу они развелись. Из-за того, что у родителей были сложные отношения, я начала общаться с отцом очень поздно, когда у меня появился собственный ребенок – дочка Анфиса. Отец стал к нам приезжать. Примерно в то время, мама вернулась в квартиру на Арбате. У нее была отдельная комната.

- Как же при таких отношениях вы уживались?

- Трехкомнатная квартира большая, комнаты изолированные - места хватало. Бабушка все держала в своих руках, пока два года назад она не слегла в больницу. Именно тогда и начался кошмар. Мама перестала пускать меня в квартиру. Она сумела уговорить бабушку оформить на нее генеральную доверенность с широкими полномочиями. Теперь она распоряжается всем имуществом, банковскими счетами, и даже для врачей она ее официальный представитель...

- На кого была приватизирована арбатская квартира?

- В ней прописаны четверо: бабушка, мама, я и моя дочь Анфиса. Насколько мне известно, квартира была приватизирована в 2001-м году тоже на четверых. Всеми вопросами тогда занималась бабушка. Фактически она была хозяйкой квартиры. Мне было тогда 20 лет, я в эти вопросы не вникала. Жила с дочкой Анфисой в этой квартире и считала, что все оформлено в равных долях.

Недавно я выяснила, что бабушка отказалась от своей доли в пользу моей мамы, а я, якобы, отказалась от своей - в пользу Анфисы. Вместо четырех стало два собственника – моя мама и Анфиса. Дочь живет отдельно со своим молодым человеком. Ни во что не вмешивается, как и я в ее возрасте.

Поэтому мама считает, что это только ее квартира. Мне там делать нечего (у Екатерины есть загородный дом, где в основном она и живет – Ред.). Но я от своей доли не отказывалась. Сейчас Следственный Комитет проверяет подлинность подписей под документами. Я опасаюсь, что мама может продать квартиру. Черные риэлторы купят ее по дешевке и потом перепродадут. Родная сестра моей бабушки Галина Николаевна нашла объявление в газете, где говорилось, что продается квартира Николая Крючкова на Арбате, стоимостью в 30 миллионов рублей.

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