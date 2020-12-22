«Одна неправда нам в убыток»: Уроки Карабаха для России

Для мальчишек в Карабахе российские миротворцы - безусловные герои и защитники. Фото: Валерий МЕЛЬНИКОВ/РИА Новости

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАРОДНАЯ ТРАГЕДИЯ

Неделю назад в Баку состоялся парад и пир победителей. Речи президентов Алиева и Эрдогана не оставили сомнений в общности замысла и осуществления их странами недавней войны в Нагорном Карабахе. Не было недостатка ни в клятвах верности, ни в славословии братства, ни в унижении побежденных: «Армения сдалась, подняла белый флаг, встала на колени… мы уничтожили Армению на поле боя… Армения вынуждена была подписать акт капитуляции… сегодня день победы и гордости для всех нас, для всего тюркского мира».

Не ограничиваясь сегодняшним днем, триумфаторы решили свести счеты с прошлым. «Две страны - один народ»: Турция, не признающая геноцид армян на своей территории в XX веке, устами своего президента воззвала к душе Энвера-паши, главного организатора этого истребления. А Азербайджан, разделяющий с Турцией непризнание геноцида, намекнул о претензиях на Ереван, Севан и другие «исторические земли», пустив, как в 1918 году, маршировать по Бакинской набережной военнослужащих в форме интервентов Нури-паши, брата Энвера. Надо ли удивляться, что через пару дней миротворческая миссия России в Карабахе подверглась первому испытанию из-за попытки победителей захватить еще два армянских села в Гадрутском районе?

Второй акт трагедии: преданный своими властями на поле боя и в дипломатическом противоборстве армянский народ пробудился от страшного сна и требует отставки виновников провала. Те упираются, забыв вчерашние соросовские речи, хватают Россию за руки в безнадежной попытке предотвратить неизбежное.

«КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ»

Я не знаю, как долго это будет продолжаться. Уверен только, что без ухода Никола Пашиняна никакое возрождение духа и веры армянского народа в свои силы невозможно. И это сугубо внутреннее, суверенное дело Армении и ее граждан. Наше дело - определиться, приобрела или потеряла Российская Федерация, правопреемница Советского Союза и Российской империи, в результате новой войны на Кавказе. В чем уроки Карабаха для России?

Азербайджан в союзе с Турцией напал на непризнанную Республику Арцах (как армяне называют Нагорный Карабах. - Ред.), а на самом деле на армян и Армению, нарушив достигнутое с нашей помощью и по его просьбе в 1994 году соглашение о прекращении огня. Пропагандисты и лоббисты Азербайджана по инерции продолжают называть это нападение «контрнаступлением».

«Это оскорбляет мой ум», - говорил в похожем случае Аль Пачино в «Крестном отце»: не бывает контрнаступления, да еще по всему фронту, в отсутствие всяких признаков наступления.

В итоге Азербайджан извлек всю выгоду из нарушения статус-кво, сохранявшегося более 20 лет: «Многие, в частности, занимавшиеся этим вопросом посредники, неоднократно говорили, что конфликт не имеет военного решения. Но мы доказали, что у конфликта есть военное решение» (из выступления президента Алиева на параде в Баку).

Посредники - это мы, Россия. Для оправдания войны и Алиев, и Эрдоган много говорят об отсутствии прогресса в мирном урегулировании на протяжении многих лет. Забывая признать, что Азербайджан несет куда большую, чем «посредники», ответственность за недоговоренность: одна история со срывом соглашения в Казани в 2011 году, уже положенного на бумагу, ярко это подтверждает. И совсем уж сомнительно выслушивать упреки от президента Турции, с 1974 года парализующей любые переговоры по определению судьбы оккупированного ею Северного Кипра.

Константин Затулин: Миотворческая операция - главное, что может поставить себе в заслугу Россия по итогам произошедшего в Карабахе. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЭТО ЕЩЕ НЕ «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

Значение азербайджано-турецкого эксперимента по разрешению затянувшихся споров для России, вовлеченной в истории с Донбассом, Приднестровьем, Абхазией и Осетией, выходит далеко за рамки Кавказского региона. Все фанаты турецких дронов по ту сторону противостояний пришли в радостное возбуждение. Азербайджан посеял зубы дракона. Кто же пожнет всходы?

Это первый из уроков Карабаха для России. Второй очевидный урок состоит в том, что Азербайджан на долгую перспективу превратился в проводника и агента влияния Турции на Кавказе, прорывающейся и дальше, в Поволжье, Казахстан и Среднюю Азию. Это, впрочем, было видно и раньше. Теперь союз «двух стран, одного народа» скреплен кровью и совместными действиями. Если после 13 войн с прежней Турцией, сегодня не признающей Крым российским, Сирию - сирийской, а Святую Софию - христианской, мы видим проблему в росте аппетитов этой страны, то должны распространить это беспокойство и на союзный Турции Азербайджан.

И третье. Если твой официальный военный союзник терпит поражение, потерял дееспособность и погружен в хаос - не спрашивай, по ком звонит колокол. В течение 44 дней войны 5 тысяч наших солдат и офицеров на базе в Гюмри были в блокаде вместе со всей Арменией. Я помню, как несколько лет назад Владимир Путин, находясь в Гюмри, где когда-то служил автор «Прощания славянки», сказал: «Этот марш Агапкин написал по другому поводу. Мы с Кавказа никуда уходить не собираемся!»

Значит, нет никакой альтернативы поддержке в трудный момент нашего исторического союзника - Армении и армянского народа. Пашиняны приходят и уходят, а армянский народ остается. Наши отношения тоже скреплены кровью - много раньше участия в Великой Отечественной войне.

ПЕРЕОБУВШИЕСЯ НА ХОДУ

Миротворческая операция в Карабахе - главное, что Россия может поставить себе в заслугу по итогам происшедшего, - дело нашей чести. Когда я и другие в дни войны настаивали на ее необходимости, разве не слышали мы в России друзей воюющего Азербайджана, на все лады развивающих тезис «это не наше дело», «не дадим проливать кровь русского солдата за чужие интересы» и т. д. Диву даешься, как, на ходу переобувшись, прозрели господа, теперь усматривающие в решении Президента России высшую государственную мудрость.

И поэтому еще один вывод на будущее. Я не шучу, я серьезен как никогда, призывая сделать все возможное, чтобы сохранить в первозданном виде все образцы пропагандистских трудов вольных или невольных соучастников преступления, которым, несомненно, была прошедшая в Карабахе война. Лоббисты этой войны не должны уйти в тень. Они должны быть все время рядом с нами, как Крошка Дафи на виду у губернатора Старка из «Всей королевской рати». Чтобы мы помнили, чьих добрых советов и руководящих мнений России следует избегать.

Одна неправда нам в убыток.

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