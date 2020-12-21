Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 21 декабря 2020: как лечатся Юрий Борисов и Борис Грачевский

62-летний Сергей Маковецкий переносил болезнь в легкой форме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 21 декабря 2020 года:

Лечатся амбулаторно

28-летний Юрий Борисов самоизолировался после получения положительного теста на коронавирус. Борисов снимался в сериале, когда узнал о болезни. Съемки остановили до выздоровления артиста, который переносит заболевание в легкой форме.

71-летний Борис Грачевский уже вторую неделю на самоизоляции – лечится дома, так как чувствует себя «сносно». Температура периодически то поднимается, то падает – течение болезни похоже на ОРВИ.

63-летний Евгений Марчелли прошел лечение от коронавирусной пневмонии в клинике. Теперь коллеги художественного руководителя Театра Моссовета говорят о том, что Марчелли восстанавливает здоровье амбулаторно.

Вылечились

53-летняя Рената Литвинова наконец-то получила отрицательный тест. Актриса активно начала восстанавливать здоровье. Отправилась к косметологу, принимает назначенные доктором витамины.

62-летний Сергей Маковецкий переносил болезнь в легкой форме. И уже выписан с больничного. В ближайшее время артист сможет вернуться на театральную сцену.