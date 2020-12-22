Такой прорыв нам не нужен!

Александр Кузнецов, начальник службы эксплуатации тепловых сетей ПАО «МОЭК», настраивает онлайн-передачу данных с теплового пункта для обработки в системе диспетчеризации. Фото: ПАО «МОЭК»

В МОЭК разработали и начали внедрять алгоритм, который позволяет спрогнозировать повреждения на сетях отопления и горячей воды. Анализ большого массива данных позволяет ежемесячно отремонтировать по 20 - 25 скрытых утечек, которые могли бы привести к аварии.

ДВА МЕСЯЦА НА ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

«Мы начали разрабатывать алгоритм анализа больших баз данных с тепловых пунктов в ходе широкой программы внедрения цифровых технологий в системе централизованного теплоснабжения, - рассказал управляющий директор компании МОЭК Денис Башук. - Вместе с другими методами контроля наша технология повышает качество снабжения москвичей теплом и горячей водой - просто потому, что мы можем провести упреждающие ремонты, не дожидаясь, когда незаметная глазу утечка превратится в технологическое нарушение с отключением ресурса на период ремонта».

Даже в пилотном режиме новая методика уже доказала свою эффективность, а в условиях пандемии актуальность разработки сложно переоценить. В этом году при подготовке к отопительному сезону энергетикам пришлось уложиться в два месяца вместо стандартных четырех - москвичам до начала июля не отключали горячую воду, чтобы было проще переносить изоляцию. К тому же из-за карантинных ограничений состав ремонтных бригад у энергетиков был сокращен. Так что из-за перевода части персонала МОЭК на удаленку функцию контроля оборудования во многом взял на себя умный алгоритм.

КАК ЗАГЛЯНУТЬ В КОММУНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ?

В основе системы прогнозирования и предотвращения аварий на теплосетях лежит математический анализ данных. Их собирают 50 тысяч датчиков, установленных более чем на пяти тысячах столичных тепловых пунктах. Чтобы был понятен объем - через них проходит примерно столько же тепла, сколько потребляет половина Швеции.

Манометры, термометры, расходомеры и прочие приборы следят за отклонениями в параметрах теплоносителя на участке от теплового пункта до дома по ночам. Когда все спят, расход горячей воды минимальный, а это дает возможность максимально точно выделить тепловые потери и определить потенциально ненадежный участок, на который и направляется ремонтная бригада.

Столичная теплоэнергетика, как говорится, в тренде. «Современные мировые тенденции в теплоснабжении - это системы 4-го поколения, в которых реализован очень высокий уровень автоматизации и так называемого интеллектуального управления, контроля и мониторинга. К примеру, это цифровые технологии для диагностики состояния оборудования и трубопроводов, для непрерывного мониторинга и контроля рабочих параметров, которые внедряются в системах теплоснабжения Москвы», - говорит Юрий Яворовский, заведующий кафедрой промышленных теплоэнергетических систем Национального исследовательского университета «МЭИ».

В итоге в выигрыше все - энергетики могут быстро устранить потенциальную аварию, пока она еще не случилась, городские улицы и дворы меньше подвергаются раскопкам, а жители не столкнутся с перебоями в теплоснабжении или в подаче горячей воды. Задача на ближайшие годы - включить в онлайн-систему контроля все тепловые пункты МОЭК - всего их у компании более 10 тысяч.

Так что инновационное будущее ЖКХ постепенно наступает: когда город спит - умный алгоритм работает на благо его жителей.