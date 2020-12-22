Россияне готовы доплатить за гуманное содержание кур-несушек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие ли из вас задумываются о том, в каких условиях содержатся птицы и животные, чье мясо и продукты вы потребляете. Философия осмысленного потребления продуктов уже давно обзавелась поклонниками. Многие отмечают, что условия содержания на прямую влияют на качество продукта. Так, некоторые полагают, что мясо животного выращенного в страхе, не будет оказывать полезного воздействия на организм.

Специалисты решили выяснить, какой процент россиян выбирает гуманное отношение к птицам и животным на фермах и имеет ли это значение при выборе продуктов в магазине.

Результаты совместного исследования организации «Открытые клетки» (проведено в рамках кампании «Скрытая цена яиц») и Аналитического центра НАФИ показали, что большенство россиян готовы платить за гуманное отношение к курам-несушкам, чьи яйца продаются в магазинах страны.

Опрос показал, что 8 из 10 россиян уверены в плохом отношении к курам-несушкам на птицефабриках. Многие готовы переплачивать за яйца от кур бесклеточного содержания.

Более половины респондентов (59%) ответили, что знание о том, в каких условиях содержатся птицы на предприятии способно повлиять на их покупательскую способность.

Куриные яйца являются одним из самых популярных продуктов в России. Их покупают 99% россиян. Покупателями яиц в основном являются женщины, а также люди в возрасте до 34 лет.

Выбор продукта у россиян ситуативный. Все зависит от магазина, качества товара и предложенных акций. 62% выбирают для этого небольшие супермаркеты или магазины недалеко от дома. 38% покупают куриные яйца в магазинах крупных торговых сетей.

Но при этом российский потребитель выразил мнение, что содержание кур-несушек на прямую влияет на качество яиц и многие готовы платить за гуманное отношение к ним - 71%.

Наибольшая доля жителей, готовых платить больше за яйца от кур гуманного содержания – в Сибири (77%), на Дальнем Востоке (71%) и на Юге России (71- 73%).

Исследование передано kp.ru на правах эксклюзива.

Об организациях «Открытые клетки» и Аналитическом центре НАФИ:

Организация «Открытые клетки» была основана в 2019 году. Она объединяет людей из разных частей России, которым небезразлична судьба животных на фермах.

НАФИ – это многопрофильный аналитический центр, проводящий исследования рынков и общественного мнения для крупных компаний и государственных структур.