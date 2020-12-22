Вопрос дня: Чем ваша праздничная елка будет отличаться от прошлогодней? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр ШИРВИНДТ, худрук Театра сатиры (недавно переболел коронавирусом):

- Елка-то у меня есть, втыкать не во что (смеется). А чем буду наряжать? Вековыми игрушками, им лет по 70. Фонариками. Такие, знаете, все ретро... А мандаринов у меня нету.

Ирина РАДЫШ, дизайнер, Донецк:

- Никаких масок, шприцев и других «коронавирусных игрушек» на моей елке точно не будет. Давайте не будем пускать все это еще и в новогоднюю ночь, ведь как встретишь ее, так и год проведешь.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем:

- У нашей елки - за праздничным столом - соберется мало людей. Но мы будем произносить тосты за каждого, кто хотел бы прийти, но не смог. Сама елочка настоящая. После праздника я ее разрублю и увезу на дачу, на дрова. А настроение у меня прекрасное, потому что живой!

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Ничем! Коронавирусом и не пахнет на наших елках. А их в нашей семье две. Одна - на даче под Москвой. Другая - в городе моего детства, в Ленинграде, в доме мамы. А на елке будет стеклянная звезда, которая у нас уже столько времени, сколько я себя помню. Чудом сохранилась. Хотя какое здесь чудо - звезда еще советская!

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач, депутат Госдумы:

- У меня десять внуков, они сами уже елку поставили, искусственную. Игрушки еще с детства моего. Вот те классические стеклянные Деды Морозы, которые вызывали сакральное чувство, когда пристегивались к ветке. Кстати, если вы купили новые игрушки в магазине, то дезинфицировать их не надо. На них никто не кашлял. Да и елку обливать хлором тоже не стоит.

Алексей, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), Самара:

- На Новый год мы с нашими детьми обычно выезжали на базу отдыха. Там была живая елка в лесу, ее наряжали и по полночи танцевали на морозе! Нынче наряжаем елку дома. А подарки детям спрятали. Будем искать все вместе по карте, которую сейчас рисуем вместе с женой.