Путин вышел на каток на Красной площади с мальчиком из Челябинска

Дима вместе с президентом вышел на каток рядом с кремлевской стеной. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Владимир Путин исполнил просьбы двух детей, которые снял с "Елки желаний" на форуме волонтеров. В субботу воплотилась в жизнь мечта 10-летнего Саши Калясникова из Тульской области, который хотел пообщаться с пандой. А в понедельник пришла очередь 9-летнего Димы Ощепкова, который загадал покататься на коньках на Красной площади.

- Запросто! - сказал Путин, узнав об этом. - Вместе покатаемся, считай - ты уже в пути.

И вечером Дима вместе с президентом вышел на каток рядом с кремлевской стеной. Путин и мальчик были с клюшками, в форме сборной России, а занятие для них провел лично легендарный Валерий Каменский.

- Ты был в Москве раньше, - спросил Путин.

- Не был, - признался Дима.

- Только проездом, - подсказал папа мальчика.

- Ну вот и побывал, - порадовался за него президент. - Это Валерий, знаменитый олимпийский чемпион.

- Поехали, - скомандовал Каменский. - Ноги согнули!

И все покатили по кругу. Те, кто в этот момент были на катке, видимо, немало удивились тому, что на противоположной стороне катка президент с маленьким мальчиком увлеченно бросают шайбы по воротам.

- Что вы загадаете на Новый год? - спросил Дима на прощание.

- Пока еще не придумал, - признался Путин. - Чтобы все были здоровы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мальчик Саша из Тулы загадал желание встретиться с настоящей пандой - мечту исполнил президент РФ Владимир Путин

10-летнего Александра Колясникова привезли в Московский зоопарк и познакомили с Жуи (подробности)