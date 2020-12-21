Развиваем дедукцию и образное мышление: Пять лучших настольных игр для всей семьи на Новый год

Если вам кажется, что «Монополия» - слишком скучный или очевидный вариант, то вы явно давно не были в магазинах настольных игр Фото: Shutterstock

Похоже, что эти новогодние каникулы будут не слишком-то разгульными. Не то что в теплую страну, даже на ёлку, в музей или в кафе многие не смогут выбраться из-за пандемии. А значит, много времени придется проводить дома, ну или в лучшем случае - в гостях. Не удивительно, что в этом году настольные игры стали самым популярным подарком детям, если судить по результатам опросов. Если вы еще не определились, что подарить или ломаете голову над каникулярной программой, «Комсомолка» составила подборку настольных игр, которые могут скрасить досуг всей семье.

Монополия: классика на все времена

Если вам кажется, что «Монополия» - слишком скучный или очевидный вариант, то вы явно давно не были в магазинах настольных игр! Эта игра не только сама стала бессмертной классикой в мире настолок, но и обзавелась бесчисленным количеством вариаций. Вместо версии со скупкой улиц можно выбрать вариант с путешествиями по другим планетам или с приключениями любимых персонажей из диснеевских мультфильмов. Любители путешествий оценят походный вариант игры – карточную «Монополию», в которую можно сыграть быстро и не занимая много места. А ценителям качества понравится люксовая версия, где вместо бумажных купюр есть банковские карты и банкомат – почти как настоящий!

В целом эта игра – то, что нужно для семейного вечера! Правила легко освоят как малыши, которые никогда раньше не играли в настолки, так и бабушки-дедушки, которым не довелось сыграть в «Монополию» в свое время.

Что развивает: понимание правил и умение им следовать

Возраст игроков: обычно от 8 лет, но есть детские версии, от 4 лет

Число игроков: от 2 до 6, в зависимости от версии

Сколько стоит: от 400 рублей за карточную версию до 3500 рублей за расширенный набор

Манчкин: супергерои, принцессы или зомби

Еще одна классическая игра, которая наверняка придется ребенку по вкусу – это Манчкин. Это карточная игра, где нужно сражаться с монстрами, добывать волшебные вещи и прокачивать своего персонажа, и, конечно, мешать остальным справиться с их собственными соперниками. Механика довольно простая, зато игра очень смешная и довольно азартная. Кроме того, у игры есть почти полсотни разных вариантов оформления – можно выбрать версию с рыцарями или принцессами, с зомби или вампирами, космическую или супергеройскую, и много-много разных других.

Эта игра больше подойдет для детской компании, например, для празднования дня рождения. Однако, играть вместе взрослым и детям тоже интересно – особенно, если ребенок знает правила и готов биться до последнего.

Что развивает: способность переживать поражение, умение договариваться.

Возраст игроков: от 10 лет

Число игроков: от 3 до 6

Сколько стоит: 200-900 рублей

Элиас: развиваем словарный запас

Эта игра тоже знакома многим: иногда в нее играют и вовсе без карточек, но со стартовым набором все гораздо проще. Играют в «Alias» обычно несколько команд по два человека: один тянет карточку с написанным на ней словом и пытается объяснить его другому, а тот отгадывает. Команда, которая отгадала больше всего слов за одну минуту, выигрывает. Альтернативный вариант игры – когда один человек объясняет слово с карточки всем остальным.

Эта игра отлично подойдет в том случае, когда хочется чем-то заняться, но не хочется разбираться со сложными правилами, вытаскивать стол и раскладывать игровое поле. Играть можно всей семьей, а партия может длиться сколько угодно – хоть 15 минут, хоть весь вечер.

Что развивает: словарный запас, образное мышление, артистизм.

Возраст игроков: от 5 лет

Число игроков: от 3 до 10

Сколько стоит: 500-1500 рублей, в зависимости от версии

Клюэдо - для юных сыщиков

Эта игра популярна во всем мире, а в России почему-то про нее не так хорошо знают. «Cluedo» - это детективное приключение, которое начинается с приглашения в роскошный особняк и таинственной гибели хозяина. Игроки – гости на вечеринке – перемещаются по комнатам, собирают улики и пытаются вычислить убийцу. При этом, не исключено, что убийцей окажется твой собственный персонаж!

В эту игру хорошо играть, когда вас хотя бы четверо, иначе все будет слишком просто. Кроме того, это не та игра, которую можно отложить и доиграть на следующий день, если надоело – впрочем, надоесть она обычно не успевает.

Что развивает: логическое мышление, дедукцию

Возраст игроков: от 8 лет

Число игроков: от 4 до 6

Сколько стоит: 1500-2500 рублей

Мафия: белочки засыпают, просыпаются волки

Эта игра будет более интересна игрокам постарше, например, подросткам. В ней нет фишек и поля для ходов, зато есть целая армия любителей игры в «Мафию», которые устраивают игровые вечеринки и сборища. Этой игре спокойно можно посвятить весь вечер и не один, а можно устроить целый тематический день рождения. Вариантов игры и правил тоже хватает, так что лучше обговорить их заранее. А для детей есть версия попроще – с белочками и волками вместо мирных жителей и мафии.

В ней нет фишек и поля для ходов, зато есть целая армия любителей игры в «Мафию», которые устраивают игровые вечеринки и сборища Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Конечно, для игры в мафию тоже не обязательно покупать специальный набор – но с ним будет проще, и к тому же, в нем заложены дополнительные роли, которые разнообразят ход игры. Например, Лунатик, который ходит ночью, или Журналист, который шпионит за одним из игроков? В общем, есть, где развернуться!

Что развивает: артистизм, проницательность.

Возраст игроков: от 6 лет (в детской версии)

Число игроков: от 5 до 16

Сколько стоит: от 300 рублей за простой набор и до 3000 - 5 000 рублей за подарочные издания

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Анастасия Горбунова, школьный психолог:

- Настольные игры – это отличный инструмент для развития различных функций мозга. Они тренируют память и логику, способность концентрироваться – и делают это в легкой и увлекательной форме. Более того, сейчас столько разных игр, что ими можно заменить даже подготовку к школе или домашнюю работу.

Но что еще важно, настольные игры развивают у детей и более сложные навыки. Например, это осознание того, что в мире есть правила, что им можно следовать, а можно нарушать – и тогда будут определенные последствия. Это умение проигрывать и умение ждать своей очереди. Настольные игры помогают снизить импульсивность, учат регулировать свои эмоции. И конечно, они помогают наладить контакт между детьми и родителями, так что не упускайте случая сыграть в настольные игры вместе со своим чадом.

А ЧТО ЕЩЕ?

Кроме проверенной классики есть и другие отличные игры, которые подойдут для разных детей и в разных ситуациях:

«UNO» - простая карточная игра на внимательность и реакцию. Подойдет как для детских, так и для взрослых посиделок.

«Ужас Аркхема» - настольная игра со сложными правилами, но увлекательным сюжетом, в которую, к тому же, можно играть в одиночку. Подойдет для подростков и игроков постарше.

«Эволюция» - игра, придуманная российскими биологами, подойдет для тех, кому нравится этот предмет. Здесь дети очень просто и наглядно познакомятся с биологическими терминами и явлениями – например, узнают, кто такой облигатный хищник.

«Риск» - стратегическая игра, где можно сражаться разными армиями и пытаться изменить исход ключевых исторических битв. Любители миниатюр могут раскрасить пластиковых солдатиков для пущей достоверности!

«Колонизаторы» - неспешная и увлекательная игра, в которой нужно добывать ресурсы, строить дороги и поселения, и налаживать торговлю с другими игроками. Ну, или мешать ей!

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