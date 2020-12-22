Перспективы «Новых людей» в большой политике

Председатель партии Алексей Нечаев. Фото - Денис Тихомиров

Партия «Новые люди» планирует принять участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Об этом заявил на пресс-завтраке председатель партии Алексей Нечаев.

На выборах в сентябре 2020 года «Новые люди» прошли в заксобрания Новосибирской, Рязанской, Калужской и Костромской области – то есть всех регионов, где допустили до выборов партийные списки. В Томске же на выборах в городскую думу «Новые люди» и вовсе обошли парламентские партии, набрав 15% голосов. Но на этом новая партия не останавливается - «Новые люди» успели открыть штабы в 68 регионах.

- Даже несколько депутатов могут инициировать дискуссию. Это мы увидели на примере Новосибирска, где фракция из трех наших депутатов предложила снизить налоги для самозанятых. Не было бы наших депутатов – даже вопрос бы никто не поднял, - заявил «Комсомолке» во время пресс-завтрака председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев (форму общения тоже выбрали не случайно - партийцы и журналисты уже успели переболеть или пройти вакцинацию).

Руководитель исполкома партии Александр Даванков напомнил, что в 2020 году в большую политику от партии пришли люди, которые раньше в ней не участвовали, но имели собственные проекты и достижения. И это не случайно. Это такая стратегия новой партии.

- Именно они на выборах в сентябре 2020 года привели на участки избирателей, которые раньше не участвовали в голосовании. Около 40% наших избирателей раньше ни за кого не голосовали, одна треть избирателей голосовали за коммунистов, остальные раньше выбирали ЛДПР, «Справедливую Россию» и другие партии, - привел цифры Нечаев и перешел к планам «Новых людей» на следующий год.

В 2021 году партия «Новые люди» планирует выдвинуть и список, и кандидатов-одномандатников. Затраты на эту избирательную кампанию Алексей Нечаев оценил в 500 миллионов рублей.

- Эта сумма не включает затраты кандидатов по одномандатным округам. «Новые люди» будут выдвигать и партийный список, и около 200 кандидатов-одномандатников. При этом Москва станет одним из ключевых регионов для нашей партии. Здесь живет наша целевая аудитория - люди самостоятельные, образованные, нацеленные на развитие страны. Мы выдвинем кандидатов во всех избирательных округах Москвы, - рассказал Нечаев.

Председатель партии уверен, что в Госдуме после выборов «будет намного больше политических объединений», а «Новые люди» сформируют в парламенте фракцию.

- Было бы полезно, чтобы ни у одной партии не было бы не только конституционного, но даже и простого большинства. Тогда места для дискуссии было бы больше. Но решать это, безусловно, избирателям, - добавил Нечаев.

Кроме выборов в Госдуму, «Новые люди» собираются выдвинуть кандидатов в заксобрания регионов. Свою стратегию руководитель исполкома партии Александр Даванков обещал не менять: при выборе кандидатов в депутаты партия, как и в прошлом году будет делать ставку на людей, ранее не участвовавших в политической деятельности.

- Мы много это обсуждали и пришли к выводу - нам нужны по-настоящему новые лица в политике. На региональных выборах 2020 года это сработало. Так что мы не собираемся делать акцент на известных людях, спортсменах или артистах. С нами можно быть только по велению души, наши двери открыты, - заявил Даванков.

Глава исполкома также сообщил, что в партии уже созданы 10 профильных комитетов, в которых трудятся более 100 экспертов. Они готовят инициативы, которые станут основой для первых законопроектов партии «Новые люди».

Штабы партии для граждан всегда доступны: в соцсетях легко можно найти региональное представительство «Новых людей», и пообщаться с активистами.