"В шаге от Анджелины": Алексей Воробьев сыграл в голливудском фильме с отцом Джоли

"Холостяк" сыграет молодого политического лидера, будущего президента России. А его главным партнером по съемочной площадке стал отец Анджелины Джоли Фото: Личный архив

Российский актёр и музыкант Алексей Воробьев присоединился к звездному актёрскому составу 20-ти миллионного голливудского байопика «Рейган». Эту новость опубликовал американский Variety.

"Холостяк" сыграет молодого политического лидера, будущего президента России. А его главным партнером по съемочной площадке стал отец Анджелины Джоли — легенда Голливуда, оскароносный актер Джон Войт. Картина биографическая и посвящена Рональду Рейгану, рассказ о жизни которого ведётся от имени персонажей Воробьева и Войта.

- Мы рады, что Алексей стал частью нашей команды, — говорит режиссер проекта Шон Макнамара. - Он определенно привносит в характер своего персонажа силу и уравновешенность.

Для Воробьева это не первая голливудская лента: актер уже снимался с такими звездами как Джон Малкович и Стив Карелл в сериале «Космические силы», вошедшем в десятку самых популярных проектов Netflix в этом году, сыграл одну из главных ролей в двух сезонах популярного сериала «UnReal» (Нереально), и в триллерах «Ватиканские записи», и «The Body Tree».

Помимо Джона Войта, на одной съемочной площадке с Воробьевым окажутся такие звёзды как Мана Сувари, Пенелопа Энн Миллер, Кевин Диллон и Деннис Куэйд.

- Для меня большая честь стать частью этого проекта, и невероятное удовольствие работать с таким потрясающим партнером и человеком, как Джон Войт. И я благодарен судьбе за эту возможность, - признался kp.ru Воробьев.

Кстати, в прессе активно муссируются слухи о женитьбе одного из главных российских холостяков. Алексей развеял этот миф.

- Я не женат, и женат никогда не был, -з аявил "КП" Воробьев.- Уверен, что любимую женщину, как и любимую профессию, нужно выбирать один раз и на всю жизнь. И если профессию я уже нашёл, то женщины такой ещё не встретил.

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