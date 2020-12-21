Фотограф, потерявший в ДТП кисти рук, открывает в Кемерово школу финансовой грамотности для детей

Дмитрий Верфель попал в аварию, лишился кистей рук, но не отчаялся, а начал помогать другим Фото: из личного архива

Трудности формируют характер. В этом на собственном опыте убедился Дмитрий Верфель из Кемеровской области. Двадцать лет назад его сбила машина. Водитель, чтобы скрыть следы, отвез его в лес и уехал. На улице -30, рядом ни души, телефона, чтобы позвонить спасателям, тоже нет. Дмитрий понимал, что если не поднимется, то замерзнет здесь насмерть. Он каким-то чудом смог добраться самостоятельно до дома. В больнице врачи почти два месяца боролись за его жизнь, но из-за сильного обморожения, спасти кисти рук им не удалось.

Находить силы, чтобы «подниматься», ему приходилось не раз. Сначала пришлось бросить обучение – работать автомехаником он больше не мог, поступил на юриста, но после второго курса ушел – у родителей не хватило денег на оплату вузовской программы. В 2006 году он увлекся фотографией. А дальше открыл инклюзивную фотошколу, где бесплатно обучал детей с инвалидностью фотоделу. Он уверен, что искусство помогает детям с «особенностями» избавляться от комплексов и страхов. Будучи исполнительным директором кемеровской общественной организации «Шаг на встречу», Дмитрий запускал всё новые благотворительные проекты: серию психологических портретов девушек с онкологией, документальный фильм о людях с рассеянным склерозом.

Но особое внимание его организации приковано к детям. В команде «Шаг на встречу» есть свои принципы работы со школьниками. Например, что никогда не рано учить чему-то полезному и серьезному детей, детство это не отменяет. Новый проект команды, получивший президентский грант, называется «Азбука денег». Об этом сообщает портал Открытые НКО.

— Во многих семьях не принято говорить о деньгах. Родители оправдывают себя: «Им рано думать о деньгах», «вырастут — еще успеют намучиться с финансовыми проблемами». Но будет ли так лучше для ребёнка? А есть родители, которые и вовсе дают детям неправильные установки, забивая детскую голову фразами вроде «богатство — это плохо», или наоборот «от трудов праведных не наживешь палат каменных». Это может помешать ребенку стать благополучным во взрослой жизни. Или и того хуже: внушая детям, что богатые люди — это хапуги и торгаши, вы можете вызвать обратный эффект. Он будет думать, что обман и мошенничество — самый лёгкий и быстрый путь к финансовому успеху, — говорят авторы проекта.

Принципы человека закладываются в детстве, в том числе понимание того, что такое успех. Кемеровские общественники решили с помощью игры обучать детей финансовой грамотности.

Занятия будут проходить в детских домах, интернатах для «особенных» детей, в школах. В проекте примут участие около 700 ребят. Планы организаторов по проведению мероприятий пришлось немного сдвинуть из-за пандемии коронавируса, так что у желающих еще есть шанс попасть в первый поток «учеников» школы финансовой грамотности. Но онлайн обучение уже началось – на странице проекта в соцсетях уже можно найти финансовый диктант, познавательные статьи и даже игры на тему денежных накоплений. Проект создан для ребят с 6 до 18 лет.

Правильно обращаться с деньгами человека нужно учить с детства, уверены общественники. Особенно, если речь о воспитанниках детских домов, которые, выпускаясь из учреждения, просто не знают, как вести самостоятельную жизнь, как планировать свой бюджет, когда нет прежнего распорядка, когда никто уже не будет решать за тебя, что ты будешь есть, что носить, где и на что жить. Проект полезен и семьям с «особенными» детьми, в команде «Шаг на встречу» просят родителей дать шанс таким ребятам стать самостоятельными.

— Родители, не балуйте своих детей-инвалидов! Жалость убивает их! Вы не сможете всю жизнь быть рядом с ними, после они попадут в дом интернат, я был там… Они достойны большего! Благодарю своего отца за то, что он заставлял меня мыть посуду, мыть полы, копать огород, давать сдачу обидчикам, помогать слабым, держать удар, — размышляет Дмитрий Верфель.

Цель проекта — научить детей и подростков обращаться с деньгами, разбираться в способах их получения и инвестирования.

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