Фото соединения Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года: в небе вновь появилась "Вифлеемская звезда"

Фото соединения Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года Фото: EAST NEWS

Фото соединения Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года опубликовали пользователи сети. Это редкое астрономическое явление могут наблюдать жители всей Земли.

Выглядит это необычно только с нашей планеты, на самом же деле между небесными телами миллионы километров. В последний раз жители Земли за этим явлением наблюдали в 1223 году. А в следующий раз его можно ждать в 2080 году.

Фото соединения Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года Фото: EAST NEWS

Интернет пестрит фото и видео великого сближения Юпитера и Сатурна. Трансляцию ведут обсерватории, СМИ и даже обычные пользователи.

В Московском регионе из-за облаков его может быть плохо видно, но в некоторых городах обзор все-таки есть, сообщили синоптики. Невооруженным взглядом будет казаться, что две планеты слились одну. На самом деле же Юпитер и Сатурн будут друг от друга на расстоянии около пяти астрономических единиц, то есть 750 миллионов километров.

Фото соединения Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года Фото: EAST NEWS

«Землян ожидает очень эффектное, так называемое великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

Явление наблюдается южнее того места, куда закатилось Солнце. Сначала на горизонте появится Юпитер, чуть позднее будет видно и Сатурн.