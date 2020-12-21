Эксперт об обновленном Госсовете: «Раньше там ставили вопросы, теперь будут вырабатывать пути их решения»

Госсовет становится площадкой для рассмотрения главных вопросов Фото: REUTERS

В Госсовет вдохнули новую жизнь. Президент подписал пакет документов, касающихся этой структуры. Казалось бы, ничего особо не изменилось — это по прежнему место, объединяющее глав всех регионов, возглавляемая президентом площадка, где они могут встретиться с представителями федеральных органов власти. Но если присмотреться, окажется, что новшества есть, и они очень важные.

- Главное отличие нового Госсовета в том, что теперь в нем будут комиссии, работающие на регулярной основе, - считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. - Значит, и контактировать со всеми вовлеченными в свою тему инстанциями они будут постоянно. Ведь до этого мы наблюдали картину, когда такие рабочие группы фактически только готовились к заседанию президиума или самого Госсовета. После обсуждения те или иные инициативы уходили правительству как поручения президента. Теперь фактически это будут коллегиально рассмотренные решения.

Всего будет 18 комиссий с тем или иным губернатором во главе. Две новые комиссии возглавит глава президентской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко: они займутся координацией работы органов власти и оценкой этой работы.

- Думаю, главная функция Госсовета — арбитраж. Это место, где можно согласовать интересы. У регионов есть свои интересы, но возможности для их продвижения через Совет Федерации довольно ограничены, если речь не о законодательной инициативе. Но если говорить о какой-то масштабной реформе — тут инициатива была в руках правительства, - сказал «Комсомольской правде» Петр Кирьян. - А регионам есть, что сказать. В прошлом году состоялся очень яркий Госсовет, на котором губернаторы высказали Минздраву и системе обязательного медицинского страхования, что, на их взгляд, нужно изменить. Если раньше Госсовет ставил проблемы, то теперь он будет площадкой, где вырабатываются подходы к их решению.

Госсовет становится площадкой для рассмотрения главных вопросов. Например, изменения в бюджетном кодексе невозможны без регионов, законодателей, правительства. Госсовет как раз то место, где они все могут встретиться и обсудить.

В обновленный Госсовет войдет и представители муниципалитетов: глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков и глава Евпатории Олеся Харитоненко. Эксперт уверен, что эти изменения логичны.

- Нужны люди, которые расскажут, как обстоят дела, что называется, «на земле». В конце концов очень многие вопросы упираются именно в муниципальный уровень, в том числе и больные для многих темы, связанные с исполнением «майских указов», - говорит Кирьян. - Представитель муниципалитетов, с одной стороны, могут объяснить, как выходит так, что уборщица получает столько же, сколько педагог, а с другой, обозначить проблемы, с которыми сталкиваются в своей работе.