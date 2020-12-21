Главный онколог Минздрава рассказал, какие виды рака чаще всего обнаруживают на последней стадии

Главный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- В этом году нас не только настигла пандемия новой коронавирусной инфекции. Были и хорошие, радостные события. Мы отмечали 75-летие Великой победы, 75 лет нашей онкологической службе и 75 лет атомной промышленности, - рассказал, открывая пресс-конференцию по итогам года, главный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн.

Нельзя забывать о цифрах, связанных с борьбой против рака, к которым мы должны стремиться - несмотря на пандемию, никто их не снижал, отметил Каприн.

К 2024 году в России поставлена задача достичь таких показателей:

- выявление случаев рака на ранних стадиях - 63%. По плану к концу 2020-го года эта цифра установлена на уровне 59%, а по факту в январе-марте показатель составил 56,4%;

- доля больных, которые стоят на учете 5 и более лет (фактически это говорит о стойкой ремиссии, поясняют врачи) - 60%. По плану на 2020 год - 55,6%; по факту за январь-март - 56,3%;

- смертность от новообразований: 185 человек на 100 тысяч населения. По плану на 2020 год - 197 человек на 100 тысяч; по факту за январь-март - 198,9 на 100 тысяч населения.

Окончательные итоги за 2020-й год будут примерно к марту-февралю, пояснил Андрей Каприн. Но уже понятно, что суровые испытания, выпавшие на нашу долю в текущем году, не могли не сказаться на ситуации с заболеваемостью и диагностикой рака. «К сожалению, выявление рака на ранних стадиях у нас отстает от целевых показателей, а смертность опережает их. Радует то, что доля онкопациентов с выживаемостью 5 и более лет уже достигла очень неплохих показателей, удается сохранять больше жизней людей», рассказал главный онколог.

КОНКРЕТНО

Какие виды рака чаще всего выявляют на поздних стадиях

Статистика показывает, что чаще всего на последней, 4-й стадии, выявляют:

- рак трахеи,

- рак бронхов,

- рак легкого,

- рак желудка,

- рак ободочной кишки,

- рак предстательной железы.

Ситуация с поздней выявляемостью этих видов онкологических заболеваний примерно одинакова в России и в других странах мира, отметил академик Каприн.

Также распространены поздние стадии рака глотки. При том, что это так называемый видимый рак, его признаки относительно несложно обнаружить. «Здесь есть над чем работать, мы должны тесно сотрудничать с нашими коллегами-стоматологами, чтобы не прозевать признаки болезни», подчеркнул главный онколог.

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