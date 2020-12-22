В США опубликован список российских организаций, попавших под санкции

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На сайте Министерства торговли США опубликован список из 103 российских и китайских компаний, к которым американское правительство намерено применить ряд экспортных ограничений.

По мнению США, это компании и ведомства, которые сотрудничают с вооруженными силами.

В числе 45 российских юридических лиц (некоторые компании указаны несколько раз), внесенных в этот список, Минобороны и Служба внешней разведки, Рособоронэкспорт, Ростех, компании «МиГ» и «Гражданские самолеты Сухого», а также предприятия Росатома.

О пополнении санкционного списка стало известно еще 18 января, но только сегодня названия попавших в него ведомств и корпораций были опубликованы. Причиной введения санкций называется «причастность к деятельности, которая противоречит безопасности или интересам США в международной политике».

Попавшим в список США ограничат продажу ряда товаров и технологий американского производства.

Отдельно в сообщении Минторга США говорится, что расширение списка – первый этап мер, направленных против российских и китайских учреждений и фирм, связанных с вооруженными силами.