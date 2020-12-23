Россиян приглашают на онлайн-забег Дедов Морозов в поддержку подопечных хосписов

Забег Дедов Морозов в поддержку фонда "Вера" традиционно проходил в центре Москвы. В этом году акцию перенесли в онлайн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Превратиться в этот Новый год в самого настоящего Деда Мороза и совершить чудо может каждый. Фонд помощи хосписам «Вера» призывает всех, кто чувствует в себе силы стать зимним волшебником, пробежать любую дистанцию в поддержку тяжелобольных детей и взрослых.

Предновогодний благотворительный забег Дедов Морозов пройдет 26 декабря 2020. Акцию фонд "Вера" проводит совместно с проектом funruns. В этом году, как и многие другие мероприятия, она состоится в онлайн-формате.

Бежать можно хоть в ближайшем парке, хоть дома на беговой дорожке. Главное - зафиксируйте свой результат и поделитесь им в соцсетях, отметив в публикации страничку фонда "Вера".

После окончания забега все результаты сложат вместе, а партнеры акции переведут километры в рубли. За каждый преодоленный Дедами Морозами километр в фонд помощи хосписам "Вера" будет зачислено 100 рублей.

- Мы отказались из-за пандемии от привычного группового забега, чтобы не подвергать участников дополнительному риску заразиться. К тому же онлайн-формат открывает новые возможности перед нами, и позволяет стать Дедом Морозом не только в Москве, но и по всему миру. Бегать можно где угодно и в удобное время, главное — успеть поделиться своим результатом, чтобы всем вместе сотворить предновогоднее чудо, — говорит директор фонда «Вера» Анна Скоробогатова.

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» с 2006 года поддерживает неизлечимо больных людей в России. Этих пациентов нельзя вылечить - но можно обеспечить за ними достойный уход, помочь им справиться с болью. Цель фонда - сделать так, чтобы каждому человеку в России была доступна профессиональная и милосердная помощь в конце жизни. Фонд поддерживает хосписы по всей стране, адресно помогает неизлечимо больным взрослым и детям, издает литературу для медиков, пациентов и родственников.

Предновогодний благотворительный забег Дедов Морозов пройдет 26 декабря 2020.

ВАЖНО

Как присоединиться к забегу и поддержать фонд "Вера"

Лично:

Зарегистрируйтесь на сайте акции и выходите на пробежку 26 декабря с 7:00 до 21:00.

Зафиксируйте дистанцию в любом спортивном приложении.

Выложите скриншот трека в социальные сети Вконтакте, Facebook или Instagram с хештегом #забегдедовморозов2020, отметив в публикации фонд «Вера» и funruns.

С коллегами:

Принять участие в забеге можно и вместе с коллегами, сформировав команду от компании, в которой вы работаете. А компаниям предлагается поддержать сотрудников, заплатив 300 рублей за каждый километр дистанции своей корпоративной команды. Подробности для корпоративных участников забега можно уточнить по адресу elizaveta.rukhadze@fondvera.ru

Стать "ленивым Дедом Морозом":

Если вы по какой-то причине не можете выйти на пробежку - все равно есть возможность поддержать акцию. Для этого достаточно сделать на сайте забега любое благотворительное пожертвование в фонд «Вера». На почту вам придет тематическая открытка, с помощью которой вы сможете рассказать о забеге друзьям и знакомым в соцсетях.