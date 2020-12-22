Пожарный, я вас любила

Опытный пожарный с молодым учеником спасают мирных жителей деревни.

Этот фильм выпустили продюсеры недавнего ремейка «Экипажа» (Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков). И он, конечно, во многом похож на «Экипаж». Там опытный пилот с молодым талантливым стажером спасали набитый пассажирами самолет, на который надвигался поток лавы. Здесь опытный пожарный с молодым учеником спасают мирных жителей деревни, на которую по лесу надвигается эпических масштабов пожар. Ну что ж, проверенная и, в сущности, беспроигрышная конструкция.

Тем более, что к ней подсоединяется другой сюжет, заимствованный уже из голливудского фильма-катастрофы - «Армагеддона». У того самого пожарного-ветерана Алексея Павловича Соколова (Константин Хабенский) есть дочь Катя (Стася Милославская), которая тоже работает в «Авиалесоохране». И у нее - роман с тем самым юношей-новичком (Иван Янковский). Он пижон, хам и дурак, от одного его словарного запаса взрослого человека тошнит, а Соколова просто-таки выворачивает от мысли, что именно этому смазливому упырю досталась его малютка. Поэтому он берет его с собой на тушение очередного лесного пожара - чтобы понял, что «профессия с огоньком», все провалил и с грохотом вылетел из «Авиалесооохраны» куда подальше. (Соколову все равно надо кого-то брать в свою команду - в ней по инструкции должно быть шесть членов, а осталось только пять: один погиб во время предыдущего пожара, потому что психанул, не остался под защитой специального одеяла на лесной поляне, а в панике метнулся в то, что казалось безопасным просветом между деревьями).

В «Армагеддоне» Брюс Уиллис тоже ненавидел Бена Аффлека за то, что у него роман с его дочкой, но был вынужден спасать мир вместе с ним. Впрочем, авторы «Огня» люди совестливые - прямо цитируют знаменитую сцену из «Армагеддона», где герои в оранжевых костюмах идут к космическому кораблю, и даже произносят название «Армагеддон» вслух (кажется, они считают это так называемой «самоиронией»).

Ну, и дальше все идет не по плану. Придурок-новичок украдет у Соколова спутниковый телефон, чтобы позвонить своей ненаглядной, и тут же утопит его в реке - благодаря чему вся группа пожарных останется без связи и без возможности вызвать помощь. А пожар окажется не рутинным, а чудовищным. Пламя вот-вот подберется к близлежащей деревне, и ему хватит нескольких минут, чтобы уничтожить ее полностью. В деревне тем временем поет и пляшет свадьба, по улицам бегают веселые дети, а за праздничным столом кряхтит глубоко беременная женщина (Ирина Горбачева). Эвакуация разобьется на три сюжетные линии: отдельно будут спасать детей (по воздуху, прицепив машину, в которой они сидят, к вертолету), отдельно - Горбачеву (у нее в самый опасный момент начнутся роды, и ее на автобусе повезут в больницу - а в результате автобус попадет в самое пекло), отдельно - взрослых жителей деревни (их потащат к спасительной реке, опять же сквозь пылающий лес).

Хабенский и Янковский - в центре этого сюжета, но они, конечно, не одни. В команде компанию им составляют Виктор Добронравов, Антон Богданов, Роман Курцын и Тихон Жизневский (на долю которого выпала самая трогательная сцена в фильме - очень мелодраматичная, жестокая, но благодаря актеру и правильно подобранным словам все равно производящая впечатление). А еще там есть Виктор Сухоруков в роли сумасшедшего пилота древнего вертолета. Он называет его Ларисой Ивановной, в пути горланит «Мохнатого шмеля» и загадывает загадки («Какая птица может летать задом наперед? Думаешь, какая-нибудь колибри? А вот и нет - пчела!» Он одержим пчеловодством).

Юноша-новичок (Иван Янковский).

Это, в сущности, неплохой фильм. Вполне себе бодрый, способный многим скрасить новогодние каникулы (тем более в приятно пустом, заполненном всего лишь на дозволенные 25 процентов кинозале). Да, Иван Янковский переигрывает (что с ним порой случается) - но к его партнерам трудно предъявить претензии. Особенно к Хабенскому, который, кажется, поставил цель в каждом фильме изобретать себя заново (и в недавней мелодраме Анны Меликян «Трое», и здесь он не очень-то похож на того Хабенского, к которому все привыкли).

Только есть один момент… Алексей Нужный («Я худею», «Громкая связь», сериалы «Ольга» и «Толя-робот») - хороший режиссер, но вряд ли большой поэт. Он, наверное, понимает умом, что огонь - это не только очень страшно, но еще и безумно красиво. Что снять его можно так, что дух будет захватывать (вспомните хоть голливудскую «Обратную тягу»), так, что зритель будет смотреть на экран, как кролик на удава. Он даже делает какие-то осторожные шаги в этом направлении: иногда кажется, что гигантские языки пламени изрыгает какой-то невидимый дракон. Но, в общем и целом, у него на экране просто очень много горящей древесины. И в этом смысле его фильм, как выражается молодежь - «не огонь».