Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 22 декабря 2020

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НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ КОРИДОР

21 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева.

"На встрече было отмечено, что между различными структурами Азербайджана и России, в том числе министерствами по чрезвычайным ситуациям проводится успешное деловое сотрудничество, подчеркнута важность обмена опытом в этой сфере. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия президента России Владимира Путина, просил передать и его приветствия главе России", - говорится в заявлении на официальном сайте главы Азербайджана.

Алиев также принял советника по национальной безопасности Афганистана Хамдуллаха Мохибa и руководителя Администрации Президента Мохаммада Шакира Каргара. На встрече состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в области "экономики, безопасности, инвестирования, транспорта и других сферах". В ходе беседы также были обсуждены вопросы, связанные с развитием международного транспортного коридора Лапис-Лазули, участием Азербайджана в миротворческих операциях в Афганистане.

Отметим, что транспортный коридор Лапис-Лазули это транспортный проект Афганистана, Турции, Туркменистана, Азербайджана и Грузии. Название его исходит от афганского лазурита, который в древности экспортировали в Европу. Лазуритовый коридор - часть древнего Великого Шелкового пути и мечта НАТО, так как дает дорогу из Европы в Среднюю Азию в обход России и Китая.

«Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, обновленную информацию о воинских званиях и дате рождения 2802 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 21 декабря. Следует отметить, что в настоящее время ведутся работы по поиску около 40 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 60 лиц, личности которых не установлены», - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

СВЯЩЕННИК НЕ ПОДАЛ РУКИ ПРЕМЬЕРУ

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян посещал воинский пантеон "Ераблур" . После этого посредством видеосвязи представил разъяснения родителям и родным военнослужащих, оказавшихся в азербайджанском плену на участке старый Тагер-Хцаберд Республики Арцах.

«По словам Вагаршака Арутюняна, список 62 пленных военнослужащих уже передан Международному комитету Красного Креста, а их личные дела направлены в Европейский суд по правам человека», - сообщает сайт Минобороны Армении.

Вагаршак Арутюнян заверил родственников военнослужащих, что его ведомство делает все возможное для возвращения на родину плененных военнослужащих и что «в этом вопросе нет разночтений».

В это время премьер-министр Армении Николя Пашинян посетил, как и обещал земли Сюникской области, где у местного населения возникли разногласия по демаркации границы. В храме священник Паргев Зайналян отказался падать руку Пашиняну, который зашел помолиться в храм. Скандальное видео опубликовали местные социальные сети.

Сам Зейналян заявил, что не захотел пожать руку премьеру по личным причинам и пожелал ему «ждать Божьего суда».

42 000 БЕЖЕНЦЕВ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха.

«С начала миротворческой операции инженерные подразделения российских миротворческих сил разминировали около 238 гектаров местности, 93 километра дорог, 423 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8 тысяч взрывоопасных предметов. Для поиска используется специальная техника - роботизированные комплексы «Уран-6». Они позволяют быстро и безопасно обследовать большую территорию», - сообщает Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что с начала миротворческой миссии в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 42 тысяч беженцев.

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