Звезды записали видео в поддержку акции "Рубль в день"

Авторы видео призывают всех неравнодушных россиян поддержать акцию и рассказать о ней друзьям Фото: Кадр видео

Один рубль в день — это много или мало? Для нашего кошелька - сущая ерунда. А для благотворительных фондов - много. Если людей, готовых задуматься о помощи другим, будет много. Эта простая идея лежит в основе акции "Рубль в день". В 2018 году ее запустил фонд «Нужна помощь».

Он занимается развитием системной благотворительности в России и собирает пожертвования для других некоммерческих организаций, по сути являясь «фондом фондов». «Нужна помощь» создает инфраструктуру и поддерживает более чем 270 благотворительных организаций от Калининграда до Владивостока.

Цель акции "Рубль в день" - сделать благотворительность привычкой как можно большего числа россиян. Ее участникам предлагается оформить регулярную подписку на помощь одному из проверенных благотворительных фондов.

Перечислять один рубль в день на доброе дело - совсем не сложно. Знать, что делаешь доброе дело - бесценно. Ведь именно пусть и небольшие, но постоянные пожертвования помогают благотворительным фондам выстраивать свою работу и помогать тем, кто в этом нуждается.

Сейчас в акции на постоянной основе участвуют 100 тысяч человек. В декабре 2020 фонд «Нужна помощь» выпустил новое видео, посвященное акции "Рубль в день". Свои обращения записали актеры Константин Хабенский, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Ауг, Сергей Бурунов, телеведущий Владимир Познер, писательница Людмила Улицкая, а также те, кому уже помогли пожертвования, собранные в ходе акции "Рубль в день" - подопечные благотворительных фондов.

Авторы видео призывают всех неравнодушных россиян поддержать акцию и рассказать о ней друзьям. Можно разместить в социальных сетях видео с хештегом #рубльвдень и ссылкой на сайт акции. А можно записать свой ролик и рассказать о собственном опыте благотворительности.