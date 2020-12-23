Не дарите игрушки - дарите знания: как на самом деле можно помочь детям из детских домов

Фонд «Дети наши» восьмой год проводит новогоднюю благотворительную акцию «Дарите навыки вместо игрушек» Фото: предоставлено фондом «Дети наши»

Большинство людей, представляя себе детский дом, воображают бедность, нехватку всего, даже самого необходимого. И поэтому считают: чтобы помочь ребенку-сироте, нужно просто подарить ему подарок или устроить праздник, чтобы в Новый год он получил частичку всеобщего счастья.

Фонд «Дети наши» восьмой год проводит новогоднюю благотворительную акцию «Дарите навыки вместо игрушек», чтобы дать детям-сиротам шанс на достойную жизнь после выпуска, и объясняет, что может сделать каждый, чтобы помочь.

Оказаться в детском доме – не приговор. Ребята попадают в учреждения по разным причинам, в разном возрасте, у каждого своя история. Но, исходя из условий, в которых оказываются дети, и задач, которые встают перед ними после выпуска, эти проблемы - основные и встречаются чаще всего.

«В детском доме тебя контролируют, показывают, куда идти и что делать. Ты ничего сам не делаешь, ни тебе самостоятельности, ни опыта принятия даже самых элементарных решений». - рассказывает Паша, выпускник детского дома и подопечный фонда «Дети наши».

Это действительно так, дети растут в закрытом мире учреждения, не представляя, каково это, оказаться одному за его стенами. Те знания, умения и навыки, которые их сверстники усваивают, кто лучше, кто хуже, но естественно и незаметно, выпускникам детских домов приходится наверстывать уже после совершеннолетия в авральном режиме. И, к сожалению, далеко не всегда, им это удается.

«Основные проблемы выпускников детских домов, - рассказывает Татьяна Панкова, психолог фонда «Дети наши», - связаны с социальной изоляцией и последующим оглушением свободой. Они росли в искусственных условиях, и внезапно оказываются в реальной жизни, к которой их совершенно не готовили».

Первая проблема, которая возникает у выпускника - самоорганизация и самообслуживание.

До восемнадцати лет ребенку все доставалось просто так. После выпуска из учреждения – ему уже никто ничего не должен. Он сам по себе, и ему необходимо как-то наладить свой быт. Для этого нужно уметь готовить, рассчитывать меню на определенный срок и расходы на продукты, проезд, коммунальные платежи, планировать бюджет.

«Первое время я ел в Макдоналдсе, - рассказывает Влад, - и думал, что я очень круто экономлю, потому что думал, что продукты очень дорого стоят. А тут взял гамбургер за сто пятьдесят рублей и все».

Еще важно - научиться ориентироваться, по крайней мере пользоваться общественным транспортом, рассчитывать, сколько времени нужно на то, чтобы добраться из точки А в точку Б. Вам кажется, это не так сложно? Вспомните, каково это, впервые оказаться в незнакомом городе, разобраться, построить маршрут, найти общественный транспорт. При этом обычно у людей уже есть подобный опыт, а ребята много лет не покидали учреждения, и для них это действительно становится проблемой.

«Я переехал в Москву с двумя сумками. Было страшно. – рассказывает Ваня, - Я даже забыл, где находится мой институт. Адрес у меня был записан, но как ехать я забыл».

Опыта самостоятельного планирования своего дня в детском доме нет. Все решается сотрудниками учреждения. Но после выпуска нужно самому организовать свой день, учебу, быт, досуг.

«Полный беспорядок в расписании. – рассказывает Ваня о первых месяцах после выпуска из детского дома, - Главная проблема любого выпускника – неумение правильно использовать свое время».

Организация досуга и отдыха - важный навык, которому мы придаем не так много значения. Но представьте, вся жизнь в детском доме расписана, праздники преподносятся в готовом виде. Их организуют волонтеры или воспитатели. Сами дети не принимают решений, ни как будет проходить мероприятие, ни какую роль они хотят играть в организации.

«У ребят нет навыка организации отдыха. – говорит Татьяна Панкова, - Стресс накапливается, возможности эмоциональной разгрузки нет. Может возникнуть риск употребления алкоголя и различных веществ».

Фонд «Дети наши» в рамках программы «В большой мир» устраивает для воспитанников детских домов каникулярные программы, где ребята получают необходимые навыки. Обычно программа проводится четыре раза в год, в этом году пандемия внесла свои коррективы, но осенняя программа все равно состоялась.

«Дети, выходящие из интернатных учреждений, - рассказывает Вера Маркина, куратор двух последних программ, - не готовы к самостоятельной жизни. «Каникулы» - это первый безопасный шаг вместе с нами, с проводниками. Сначала нужно показать, потом сделать вместе, а потом дети уже делают сами.

Выпустившись из интерната, дети часто попадают в точку, где все или практически все неизвестно, это абсолютно новое для ребят пространство, своего рода вакуум, пустота, потому что им больше не говорят, что и как будет происходить, а сами они еще не сформировали свой жизненный уклад, свои правила в новой жизни».

Проект «Каникулы со смыслом» - переход между прошлым в интернате и будущим за его стенами, позволяющий понять, что ждет впереди, и проходить «школу самостоятельной жизни» в реальных условиях нового жилья, незнакомых взрослых и сверстников, а также по другому построенному учебному процессу.

«Мы вместе прокладываем маршруты, - описывает Вера Маркина работу с подопечными, - поддерживаем, когда ребятам приходится добираться самостоятельно, например от колледжа до поликлиники, рассказываем, чем можно заняться в свободное время, куда сходить, мы подключили их к тому, чтобы они сами выбирали те активности, которые хотят, учим их понимать, как составлять бюджет, были встречи с потенциальными работодателями, игра «Бюрократия» про взаимодействие с чиновниками.

Очень трудно учиться чему-то новому и развиваться, если ты голоден, не выспался и тебе страшно. Мы пытались показать ребятам как можно больше в комфортной для них обстановке».

На все «Каникулы со смыслом» привлекаются ребята-волонтеры, в прошлом воспитанники детских домов. Они уже прошли свой путь, сделали свои ошибки и выводы из них. Волонтеры говорят с ребятами на одном языке, и им проще все рассказать и объяснить. К тому же они являются положительным, ресурсным примером.

Цель программы «В большой мир» – социальная адаптация и разносторонняя подготовка воспитанников детских домов к самостоятельной жизни Фото: предоставлено фондом «Дети наши»

Вторая проблема - Условия конкуренции с другими учениками колледжа или ВУЗа.

Семейные дети получают помимо школьного, дополнительное образование, кружки секции. Нельзя забывать о взаимодействии и взаимовлиянии внутри семьи, благодаря чему семейные дети обычно более мотивированы в обучении. И, даже если всего этого не было, они получают навыки общения с новыми людьми, учатся выдерживать конкуренцию, сравнивая свои возможности со сверстниками.

Несмотря на старания учителей, из-за низкой мотивации, психологических травм, из-за того, что нет значимого взрослого, искренне заинтересованного в успехах ребенка, уровень знаний в обычной школе и в интернате сильно отличается.

«Пойти в обычную школу с домашними детьми было для меня большим стрессом, - рассказывает Ваня, - и испытанием. Уровень знаний, которые дают в детском доме всегда ниже. Мне очень помогли занятия с репетитором. Первые полгода мы наверстывали программу предыдущих классов».

Попадая в колледж, выпускник понимает, что его ресурсы в знаниях, умениях и навыках ниже, чем у сверстников. А подобное осознание не способствует адаптации к жизни.

«У нас есть проект «Компас». – рассказывает Лиля Стрельцова, координатор проектов программы «В большой мир» - Он зарождался, как образовательный проект. А теперь очень много внимания мы уделяем профориентации. Ведь для того, чтобы развиваться, нужно понимать, к чему ты стремишься и чего хочешь. Мы помогаем ребятам поступить именно в те учебные заведения, о которых они мечтают и обучение в которых может им помочь самореализоваться в будущем.

Мы пытаемся сделать все, чтобы у ребенка было больше знаний о мире профессий. И мы не оставляем детей наших после поступления, ребята могут продолжать заниматься с репетиторами и другими специалистами проекта по запросу. Если ребенок участвовал в проекте, занимался с репетиторами, поступил на выбранное направление, то он имеет право получать стипендию от фонда, размер которой зависит от результатов обучения. Это очень стимулирует. 90% наших стипендиатов учатся без троек, даже есть круглые отличники. Это результат стипендии, индивидуальной работы с каждым ребенком и поддержки».

«Фонд платит стипендию. – подтверждает Влад, - И я не буду юлить и говорить, что деньги – это неважно. Деньги очень хорошо мотивируют».

Третья проблема – отсутствие навыка выстраивать коммуникацию.

Это своего рода парадокс. Дети растут в большом коллективе, но организовывать свое пространство с людьми не способны.

«Группа в детском доме создана искусственно. – объясняет Татьяна Панкова, - Поэтому выстраивать дружеские отношения они не умеют. В подростковом возрасте ребенок начинает искать свою референтную группу (людей, с которыми он может разделить увлечения и интересы, вместе развиваться). У ребят в детских домах такой возможности нет, так как их круг общения очень ограничен. Отсюда отсутствие навыка адаптации».

Выпускник детского дома, попадая в новую социальную и информационную среду, адаптируется к новым педагогам, коллегам и начальству, к новым требованиям дольше, потому что он одновременно решает сразу несколько глобальных задач: выстраивание коммуникации, адаптация к абсолютно новому месту, все это при отсутствии «группы поддержки», которой для домашнего ребенка является семья.

Сложности в адаптации - одна из особенностей детей, выросших в детском доме.

У них недостаточно развит навык коммуникации, чтобы, например, спросить у однокурсников или коллег, как решить какую-то проблему. В такой ситуации многие ребята выбирают стратегию избегания.

«Я устроился на работу, - рассказывает Влад, - во время испытательного срока мне не давали выходных. И вместо того, чтобы попросить выходной, я однажды просто не пошел на работу. А когда я снял комнату в квартире, долгое время с соседями не разговаривал, еду себе не готовил, потому что боялся выйти на кухню».

Навык выстраивать коммуникацию формируется из общения со значимым взрослым, из доверительных отношений с ним. В рамках проекта «Будем вместе» психологи фонда «Дети наши» подбирают для детей-сирот волонтеров-наставников, чья задача – стать другом для ребенка, помочь адаптироваться к самостоятельной жизни после выпуска из детского дома и научить строить доверительные отношения. Быть наставником для ребенка-сироты – это непростая и очень ответственная задача, но в то же время, это один из самых действенных способов помочь.

В рамках проекта «Будем вместе» психологи подбирают для ребят волонтеров-наставников Фото: предоставлено фондом «Дети наши»

Четвертая проблема – дети-сироты не умеют обращаться за помощью.

Это запускает целый клубок проблем.

Семейный ребенок, если у него возникают проблемы, например, в учебе, договаривается о пересдаче, ищет помощи у однокурсников, спрашивает совета у семьи. Выпускник оказывается со всеми проблемами один на один, он не знает, куда идти, к кому обратиться.

«Самое сложное и непонятное – это бюрократия. – рассказывает Ваня, - Нужно было подать документы, а ты не знаешь, где что находится. Не знаешь, куда идти. Самое большое разочарование: как молодой специалист я мог рассчитывать на квартиру или ипотеку малопроцентную. Но оказалось, что срок, пока ты считаешься молодым специалистом, конечный, а я об этом не знал. И подать документы не успел».

У ребят отсутствуют навык обращаться за помощью и находить компетентных специалистов, например, юристов или репетиторов.

На «Каникулах со смыслом» особое внимание уделяется взаимодействию с бюрократическими структурами, провидится специальная игра, в которой участвуют волонтеры, изображающие разных чиновников, а ребятам приходится проходить все необходимые инстанции, например, чтобы устроиться на работу.

«Важно было, чтобы ребята вообще увидели документы (копии документов). – рассказывает Вера Маркина, - Многие держали их в руках впервые, ведь даже паспорта детям не выдают до восемнадцати лет, они никогда не видели собственных документов. Также они учились внимательно к документам относиться. В игровой безопасной форме информация запоминается легче, а опыт усваивается быстрее».

Еще один проект – «Постинтернат» - помощь выпускникам детских домов в решении юридических проблем.

«Все дети-сироты делятся на две категории. - рассказывает Людмила Дергачева, юрист проекта «Постинтернат», - Первая категория – это те, кто не имеет никакого жилья. По идее квартиры детям-сиротам должны предоставляться вне очереди, на деле, они предоставляются только по решению суда, и то приходится ждать еще 2-3 года.

Вторая категория – те, кто имеет закрепленное жилье. То есть они были прописаны в доме или в квартире или на них уже была оформлена собственность. После того, как ребенка забирают в интернат, за ним закрепляют право на это жилье, и никто из родственников или других собственников не может ни продать, ни приватизировать, ни что-то еще сделать с этим имуществом. Часто складывается ситуация, когда все те годы, которые ребенок провел в учреждении, за квартиру не платили. Коммунальные службы о подробностях не осведомлены, долг копился, и, когда ребенок выходит из интерната, требуют эти деньги с него. И дети не всегда понимают, что в этой ситуации делать, и можно ли вообще сделать хоть что-то.

Кроме того, мы помогаем ребятам, у которых есть закрепленное жилье, оценить, насколько оно пригодно для проживания. Если нет, то до 23 лет можно признать факт невозможности проживания и получить другую квартиру.

Бывают ситуации, когда дети получают наследство. И тут уже, вместе с квартирой или домом, им вполне официально переходят и долги.

Много бывает разных ситуаций, очень много ошибок допускают ребята, потому что не знают, как поступить в сложившейся у них ситуации, часто предпочитают ждать, когда все само решится. Но, мы с вами понимаем, что в таком случае решается все не в их пользу. Моя задача - помочь, подсказать, как действовать, как не совершать ошибок, и, конечно, я представляю наших ребят в суде».

Пятая проблема - потребность в безопасности перевешивает здравый смысл.

Дети не готовы к реальной жизни и плохо ее представляют. Но это не отменяет страха, ведь все боятся перемен.

«Одна из особенностей детей-сирот, - говорит Татьяна Панкова, - они плохо переносят перемены, даже хорошие».

Выпускник детского дома часто выбирает не стратегию развития, а жизнь в комнате с кем-то знакомым. Поэтому поступает не туда, куда хотел бы, а идет за компанию, чтобы не оставаться одному. Из этого часто вытекает и нежелание учиться.

Не все ребята в наших подопечных детских домах участвуют в проектах фонда, и не всем желающим удается подобрать волонтера-наставника. Но мы понимаем, что после выпуска помощь понадобится всем. Поэтому фонд «Дети наши» разработал мобильное приложение «Гид по жизни» и издает «Путеводитель», где собраны важные советы для выпускников детских домов: как растянуть стипендию на весь месяц, как правильно выбирать продукты и приготовить еду, как прикрепиться к поликлинике и многое другое.

Всего не учесть, поэтому в приложении есть онлайн-чат, где можно задать любой интересующий вопрос.

Шестая и одна из самых сложных проблем - потребительская позиция.

Она вырабатывается годами. Пока ребенок находится в детском доме, он живет по расписанию, его обеспечивают всем необходимым, он даже не знает, каково это, хотеть чего-то.

«Нет целей, тебе кажется, что у тебя все есть. - говорит Ваня, - Не было примера, как это быть взрослым. Не на кого ровняться».

Кроме того, вокруг всегда много сочувствующих, волонтеры и спонсоры, которые дарят дорогие подарки, стоимости которых ребенок не знает. Домашний ребенок со временем понимает, что ему не будут покупать все, что он попросит, что нельзя принимать подарки от незнакомых людей. Вместо этого ребенок из детского дома усваивает: мне все должны, потому что я сирота.

После выпуска из детского дома ребенок сталкивается с абсолютно непонятной ситуацией: он больше никому не нужен, не интересен даже как «сирота», никто не говорит ему, что делать, никто не обеспечивает всем необходимым и не дарит дорогих подарков. То, что раньше доставалось просто так, еда, одежда, телефон, новые кроссовки, теперь нужно покупать, нужно учиться, работать.

Много лет его учили жить совершенно иначе, а теперь вдруг требуют того, к чему он не был готов.

В итоге, студенческая стипендия потрачена в первый же день, а еда в холодильнике почему-то не появилась сама. Квартира или сдается сразу десятку «друзей», или простаивает, а за нее все еще нужно платить. В колледже ставят прогулы, потому что самостоятельно проснуться утром – нерешаемая проблема.

«В первый год после выпуска я допустил море ошибок. – рассказывает Ваня, - Я истратил все деньги. При выходе из детского дома государство дает деньги. Но никто не учил меня, как ими пользоваться».

«Дети, выросшие в учреждении, – говорит Варвара Пензова, директор фонда «Дети наши», - это дети в беде, они выросли в совершенно немыслимой для нас среде и это всегда сказывается на их будущем. Им нужна помощь, но не жалость и подачки. Если вы хотите помочь ребенку из детского дома, поддержите фонды, которые занимаются этим профессионально, и их программы: поиск новой семьи или возвращение в кровную, помощь в образовании, подготовка к самостоятельной жизни.

Как помочь

Фонд «Дети наши» ежегодно проводит новогоднюю благотворительную акцию «Дарите навыки вместо игрушек»: за примерную стоимость подарка вы можете подарить детям в детских домах возможность стать после выпуска самостоятельными, благополучными взрослыми. Программа «В большой мир», на которую будут направлены все собранные пожертвования, включает пять проектов, цель которых – социальная адаптация и разносторонняя подготовка воспитанников детских домов к самостоятельной жизни.

«Воспитание детей, как домашних, так и детей-сирот, – это сложный и малопредсказуемый процесс. – говорит Варвара Пензова, - Мы стараемся показать им пути развития, поддерживать их. Но гарантировать результат не может никто».

Фонд «Дети наши» ежегодно проводит исследование – опрос наших выпускников. И мы можем с уверенностью сказать, что активные участники наших проектов оказываются более благополучными после выпуска.

Если вы хотите помочь ребенку-сироте, не дарите подарки, дарите навыки, умения и знания!

Поддержите новогоднюю благотворительную акцию «Дарите навыки вместо игрушек» и будьте уверены, что вы действительно помогли.