Сын Ильи Авербуха отреагировал в Сети на свадьбу отца с Лизой Арзамасовой

Свадьба Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха: кадрами бракосочетания пара поделилась в Инстаграме.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали мужем и женой: 25-летняя звезда сериала «Папины дочки» и 46-летний фигурист поженились 20 декабря. Актриса и продюсер узаконили свои отношения после многолетнего романа. Свадьба была скромной – пара тихо расписалась в загсе, постаравшись не привлекать внимание. Гостей на бракосочетании практически не было. Поэтому теперь многочисленные друзья и близкие пары поздравляют их в соцсетях. Отреагировал на свадьбу отца и сын Авербуха – 16-летний Мартин.

- Папа, рад за тебя и за нас. Счастья! – написал молодой человек в социальной сети.

Мартин – сын продюсера от фигуристки Ирины Лобачевой – сейчас живет в загородном доме отца вместе с ним и с Арзамасовой. С Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет. Судя по всему, юноша хорошо поладил с молодой мачехой. Об этом Авербух упоминал в одном из интервью. Мартина и Лизу объединила любовь ко льду. Несмотря на то, что молодой человек родился в спортивной семье, он никогда не проявлял интереса к фигурному катанию. И так случилось, что именно возлюбленная папы убедила его попробовать кататься.

- Лиза не очень любит спорт, но, как я сейчас узнал, она любит мотоспорт. У нее страсть к квадроциклам, мотоциклам, что она творит… Это абсолютно бесстрашный человек. При этом она очень любит кататься на коньках и была одним из инициаторов выхода Мартина на лед. Так бережно она его сподвигла, а дальше он уже сам проявил инициативу, - рассказал продюсер.

С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил актрису во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Влюбленные долго скрывали свой роман. Об их отношениях стало известно в июле этого года. К тому времени звезда «Папиных дочек» и известный фигурист уже жили под одной крышей и, по видимому, собирались вывести свои отношения на новый уровень. Месяц назад поклонники заметили на безымянном пальце Лизы кольцо и заговорили о помолвке пары. Но Авербух пресек все пересуды, сообщив, что их не с чем поздравлять. Как выясняется сейчас, продюсер лукавил и в тайне планировал свадьбу.