Извержение вулкана на Гавайях: десятки тысяч домов засыпало пеплом

Килауэа спал два года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Большом острове на Гавайях произошло извержение вулкана Килауза. Его большая часть входит в состав национального парка Hawai’i Volcanoes, а сам он считается самым активным действующим вулканом на Земле.

Вчерашнее извержение подняло в воздух десятки тысяч тонн пепла и пыли, осевших на территории, где проживают порядка 185 тысяч человек.

Национальная метеорологическая служба штата, расположенная в Гонолулу, предупредила, что большое количество пепла в воздухе может создать для жителей проблемы с дыханием, а также вызвать сильное раздражение глаз.

С начала 1980-х годов прошлого века вплоть до 2018 года извержения следовали буквально одно за другим и даже привели к длительному закрытию национального парка – выбросы вулканического пепла достигали высоты более 9 километров.

Тогда же было разрушено около 700 домов, один из поселков был стерт с лица земли, а огромная территория оказалась погребена под слоем лавы, высота которой местами превышала двадцатиметровую отметку. Многие дороги в национальном парке были полностью уничтожены.