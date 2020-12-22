Журналистка бросила семью и престижную работу ради самого презираемого человека Америки

Мартин Шкрели в дни судебного процесса, 2017 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2017 году суд Нью-Йорка признал Мартина Шкрели, входившим некогда в десятку лучших американских предпринимателей, виновным в обмане с инвесторами и мошенничестве с ценными бумагами. Его осудили на 20 лет. Сейчас он в тюрьме.

В Соединенных Штатах его люто ненавидят и презирают за махинации с медицинскими препаратами, на которые его компания повышала стоимость в тысячи раз.

Еще в 2014 году компания Шкрели выкупила права на производство препарата для лечения редкого генетического заболевания – цистинурия. Годом позже то же самое произошло с жизненно необходимым лекарством против ВИЧ. На протяжении всех лет своей предпринимательской деятельности Шкрели скрывал финансовые отчеты от инвесторов.

Одной из первых журналисток, рассказавшей историю финансового мошенника и сообщившей о его аресте, стала американка Кристи Смайт.

После того, как Шкрели посадили в тюрьму, она не перестала заниматься его делом. А наоборот, стала еще больше копаться в деталях и, в итоге, стала его ярой защитницей. Со временем их отношения из рабочих переросли в любовные.

Смайт бросила престижную работу в агентстве Bloomberg, развелась с мужем и всецело посвятила себя преступнику. Ради свидания с ним она даже как-то пропустила встречу с адвокатом, который оформлял ее развод. Несмотря на предательство, бывший супруг Кристи уверен, что Шкрели использует ее.

Смайт дала модному глянцевому журналу интервью, в котором рассказала о подробностях своей личной жизни.

«По тюремным правилам мы не могли касаться друг друга, кроме целомудренных объятий и поцелуев, и никогда не спали вместе, но наши отношения развивались благодаря регулярным свиданиям, телефонным звонкам и электронной почте», - рассказала журналистка.

Кристи Смайт пошла дальше и заморозила яйцеклетку, чтобы после того, как Шкрели выйдет на свободу, она смогла забеременеть и родить от него ребенка.

«У меня есть только одна фотография, на которой мы сидим вместе», - подводит итог женщина. – Вопреки всему я буду ждать, когда моего любимого освободят из тюрьмы, чтобы быть с ним вместе».