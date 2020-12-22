Бывший директор ЦРУ рассказал о существовании НЛО

Джон Бреннан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший директор ЦРУ США при президенте Бараке Обаме Джон Бреннан считает, что во Вселенной существует другая форма жизни.

- Думаю, что некоторые из явлений, которые мы видели, остаются необъяснимыми, и, на самом деле, могут быть явлением какого-то типа, которое является результатом чего-то, чего мы еще не понимаем, и что может включать вид деятельности, который, по мнению некоторых, составляет иную форму жизни, - считает Бреннан.

По его мнению, у него есть все основания полагать именно так, потому что по долгу службы он, как глава разведывательного ведомства, имел доступ к документам, подтверждающем существование НЛО.

- Я видел некоторые видео, снятые пилотами наших ВМС, и они вызывают удивление. Сначала кажется, что увиденное – визуальные эффекты, но это не так, - заверил экс-глава ЦРУ.

Упомянутые видео снимались для научных целей. Но они утекли в Сеть. Сразу же после этого пошли разговоры о НЛО, и ролики удалили. Но затем Пентагон все же создал оперативную группу для расследования существования внеземных цивилизаций.

Бывший расследователь НЛО при Пентагоне Ник Поуп отчасти согласен с Бреннаном. Он сказал, что «комментарии Бреннана интригуют, учитывая его прежнюю должность».

Несколько дней назад подобное шокирующее заявление сделал бывший руководитель космической программы Израиля Хаим Эшед. Он сказал, что инопланетяне не только существуют, но и ведут активные переговоры с человечеством в лице правительства Соединенных Штатов.