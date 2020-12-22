Геннадий Зюганов: Я вошёл в Госсовет не для того, чтобы бунтовать. Теперь там можно защитить бедных

Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Геннадий Андреевич, в среду, 23 декабря, пройдет первое заседание нового состава Госсовета, который, к тому же, будет действовать по новому закону.

- Да, завтра работаем.

- Там же впервые так широко представлены общественные организации, в частности, Компартия России.

- Почему впервые? Я там уже работал.

Что же касается обновлённого состава и новых полномочий...

Я на встрече с президентом как-то сказал: «У нас не Госсовет, а совещание подчиненных друг другу людей. Надо, чтобы были представлены разные слои общества, разные мнения»

То есть,там нужны люди, которые могли бы высказать независимую точку зрения, нужны лидеры фракций, крупная наука, профсоюзы.

Ну, часть таких представителей включили, в том числе и нас. А так я там много лет работаю.

- А чего вы там будете добиваться?

- Я считаю, Госсовет может играть в нынешних условиях исключительно полезную роль. Потому что это единственный орган, где собирают все ветви власти – президентская, правительственная, руководители двух палат, лидеры политических партий, лидеры профсоюзов, деловые круги. Они могут обсудить любой вопрос и дать поручения.

В этой связи, так как в этом заинтересованы все губернаторы, одновременно можно провести линию и по стабилизации экономики, по защите прав граждан.

Госсовет в нынешнем его виде может быть эффективным органом. В условиях кризиса и гибридной войны он может играть исключительную роль. Даже две палаты собирают вместе раз в год - на Послание президента. Послушали и разошлись. А там - на Госсовете - можно обсудить, быстро принять решение и обязать всех его выполнять.

- Вы там какие вопросы будете поднимать?

- Я настаивал, чтобы мы рассмотрели национальные проекты, ход их выполнения. И, в первую очередь, направление образования (у нас «удаленка» оставила всю страну на второй год), здравоохранение (у нас «первичку» разгромили, а теперь не знают, что делать, в срочном порядке возрождают).

И ещё - вопросы демографии (страна вымирает ударными темпами), наука у нас брошена на произвол судьбы, не финансируется должным образом.

Ну, и все, что связано со средствами массовой информации.

- Да?

- Они гонят панику и шумят.

- Не все. И - не всегда.

- Ну, и надо укреплять нашу государственность. А без государственности России и Белоруссии, а в перспективе – и Украины мы все равно неконкурентоспособны.

- Насчёт Украины, полагаю, вы погорячились.

- Я - о будущем.

- Госсовет по новому закону будет работать? В смысле, его решения будут носить не только рекомендательный характер, но и станут обязательными к выполнению.

- Да, теперь по новому. Решение принято. Заседание - да, в среду.

- Появились комментарии, что Зюганов будет бунтовать в Госсовете.

- Да дело не в этом. Я всегда конструктивно подхожу к решению. И я буду выражать мнение своих избирателей.

Я вошёл в Госсовет не для того, чтобы бунтовать. Теперь там можно защитить бедных, тех, кто потерял работу...

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