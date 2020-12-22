Советники Байдена грозят России новыми санкциями из-за недавних кибератак

Новый руководитель аппарата Белого дома Рон Клайн заявил, что США не ограничатся одними лишь санкциями в ответ на недавние кибератаки, которым подверглись правительственные учреждения страны. Фото: REUTERS

Новый руководитель аппарата Белого дома Рон Клайн заявил, что США не ограничатся одними лишь санкциями в ответ на недавние кибератаки, которым подверглись правительственные учреждения страны.

По мнению Клайна, власти США должны принять меры по снижению способности иностранных субъектов вмешиваться в работу национальных компьютерных систем:

– Все еще существует большая доля неопределенности относительно цели этих атак. Были ли они ориентированы на шпионаж? Предназначались ли они для нанесения нам ущерба? Мы с нетерпением ожидаем, что узнаем о них больше. Я думаю, с точки зрения мер, которые примет администрация Байдена в ответ на атаку, подобную этой, это не просто санкции.

По сообщениям источников, советники новоизбранного президента США обсуждают не только возможность введения санкций против России, но и «нанесение вреда российским компьютерным системам». Правда, до инаугурации Байдена, которая состоится 20 января, столь радикальных шагов никто предпринимать не будет. К тому же, помощники демократа обещают разобраться с донесениями разведслужб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России голословными, а также напомнил, что американской стороне в свое время было предложено наладить сотрудничество в сфере кибербезопасности.