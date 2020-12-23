Как с помощью куска трубы за 6147 рублей обанкротить целый город

Как в Муроме совершили прорыв в будущее. Фото: Владимир ВОРСОБИН

- 113 миллионов! 113 миллионов! - повторял мэр Мурома Евгений Рычков, расстраиваясь от зловещей цифры все больше и больше. - Это же... дорожный бюджет за три года!

- Может дойти и до полумиллиарда, - разжигаю я.

Хоть Муром, конечно, искренне жаль - старинный, красивый, с романтическими мощами Петра и Февронии, ни в чем не повинный город. Но я никак не мог отделаться от ощущения... злого анекдота. Бреда. Сна.

- У нас нет таких денег, - отрезает мэр.

- Опишут городское имущество, - пожимаю плечами. - Судебные приставы арестуют счета. ЖКХ пойдет с молотка.

- А если это основная цель? - горько спросил мэр. - А если они изобрели вовсе не квантовый структурный преобразователь, а иезуитский способ выкачивания денег из бюджета? Как с помощью обыкновенной железяки обанкротить город, причем так, чтобы мы оказались беззащитны.

- Квантовый Структурный Преобразователь... - завороженно повторяю, припоминая что-то из Стругацких. - А что это?

- А черт его!.. - вздохнул градоначальник. - Пока ОНИ не приехали в один из первых дней моего мэрства, ничего о нем не знал.

- Кто это - они?

- Очень высокопоставленные люди. Приехали в нашу глубинку, чтобы только сказать мне: не смей трогать машину. Намекали, что отблагодарят. Так я узнал, что этот чертов преобразователь вообще существует. И давно стоит в городской котельной.

- Жалею, мы действовали слишком эмоционально, - сказал Рычков. - Да, вместо экономии энергии преобразователь доил бюджет. Да, мы разозлились, думали, что мошенников разоблачит суд.

Но ни суды, ни даже могучий Следственный комитет РФ, который несколько лет старательно собирал доказательства, не смогли одолеть загадочную квантовую машину и ее изобретателя - некоего Евгения Мурышева.

Муромский городской суд 24 ноября 2020 года признал обвиняемого в мошенничестве изобретателя КСП (квантовый структурный преобразователь) Мурышева... невиновным.

Для города это означало, что к уже выплаченным 120 миллионам придется доплатить за КСП еще 31 миллион. А к 2023 году сумма дорастет до полумиллиарда. Что равняется половине стоимости всей теплосети несчастного Мурома... Но лично меня поразило другое. Пытаясь помочь Мурому расшифровать эту «квантовую» историю, я обнаружил, что вовсе не КСП ее главная загадка. Кто такой всемогущий изобретатель Евгений Мурышев? И... существует ли он вообще?

Вот вопрос.

Создатель преобразователя Евгений Мурышев. Фото: «Муром ТВ»

Муром питает спектр Земли

Сначала мое расследование казалось легким. Быстро выяснилось, что квантовый преобразователь появился в России еще в середине нулевых сразу в шести городах: Владимире, Москве, Твери, Железногорске, Химках и Муроме.

Как все гениальное, он был прост (на фото на соседней полосе) - обыкновенный кусок трубы стоимостью (оценка следствия) в 6147 рублей. Муромские рабочие, разбиравшие его при демонтаже, недоверчиво разглядывали штуковину: «А она точно квантовая?» Труба разделена на две камеры (в патенте это диффуззор и конфузор) между ними отверстия (в описании прибора «кольцевые канавки»). Все.

Вот так неказисто выглядит гениальное изобретение. Фото из протоколов следствия. Фото: СУ по Владимирской области

- Как все? - изумился я и стал читать документы.

Прибор, за использование которого изобретателю платили десять миллионов рублей в год, работал нехитро: отопительная система подавала в него воду, она под напором проходила через отверстия («канавки»), и, по замыслу изобретателя, пробуждала в металле некие электроны. А электроны эти, в свою очередь, нагревали конструкцию (в патенте он так и назывался - «обогревательный прибор»). По идее так экономилась энергия. КПД прибора колебался между 120 и тысячью процентов в зависимости то ли от привычек электронов данной местности, то ли от зажиточности города. Для Мурома прибор был обязан сэкономить 30 процентов потребления газа, половина из которых (15 процентов) по договору уходила изобретателю.

Справедливо?

Уверен, читатели решат - да.

Смущали, правда, несколько пустяков. Прибор, например, нагреваться упорно не желал. Хотя по расчетам местных инженеров в котельной - исходя из его характеристик - должны стоять тропики. Или еще одна странность - миллионные вознаграждения изобретателю шли, но отопительной системе города становилось все хуже. На вопросы скептиков, в чем же, черт возьми, тут экономия, окружение Изобретателя терпеливо разъясняло:

«При взаимодействии с водой «горячие» электроны отдают свою энергию и перестают быть «горячими», но, поскольку контур заземлен, концентрация «горячих» электронов в нем восстанавливается за счет взаимодействия с энергетическим электронным спектром Земли (планета в данном случае выступает в роли огромного электроконденсатора). Таким образом получается практически бесконечный источник энергии...»

Потом выяснилось, что идею о «заземлении контура с электронным спектром Земли», возможно, нечаянно подал... главный враг проекта - директор местных теплосетей Алексей Загладин. Тот давно недолюбливал прибор, установленный в центральной котельной при его предшественнике - то ли из-за своих двух высших, то ли из общеизвестной истины, что КПД выше 100 (и вечных двигателей) не бывает. Да и по приборам выходило: нет никакой экономии.

Директор Муромских теплосетей Алексей Загладин. Фото: Владимир ВОРСОБИН

«Когда они снова заговорили о своих электронах, - вспоминает начальник тепловых сетей, - я пошутил: значит, у нас в теплосетях, кроме нарушений законов физики и других чудес, еще и электричество появилось - как бы народ током не перебило! Прихожу в котельную, а они провод с квантового преобразователя в землю воткнули (смеется). Заземлили! Теперь наш Муром, оказывается, греет спектр Земли...»

- Но почему прибор оказался именно у вас? - подозрительно гляжу на Загладина. - Почему вы и ваши коллеги на него согласились? Или квантовый преобразователь все-таки работает? И, как утверждает изобретатель, сами проворовались, а теперь вешают всех собак на честного ученого.

- На отчете комиссии, которая испытала и одобрила квантовый преобразователь, стоит и моя подпись, - кивнул глава муромских теплосетей.

- Зачем же вы подписали?

- Потому что дело в не в этой железке и даже не в чокнутом изобретателе, - в каком-то отчаянии сказал Загладин. - Там все решал не он, не я, не мы, не мэр...

Коммунальщик осторожно посмотрел вверх. Тут я вспомнил, что туда же глядел глава Мурома Евгений Рычков.

- Этот Мурышев - лишь ширма, - сказал мне тогда на прощание мэр.

А кто его вообще придумал?

При первой же попытке разведать биографию изобретателя обнаружилось странное препятствие. Об ученом Мурышеве мир не знал. Ни единой ссылки (кроме упомянутого скандала) в интернете. Странно.

Все мои предыдущие околонаучные герои - воскреситель умерших детей Григорий Грабовой, изобретатель «нано-фильтров» Петрик, торговцы эликсиром «Бингсти» умудрялись рекламировать себя даже посреди всеобщего позора.

Если бы «бесконечный источник энергии» действительно существовал, где тогда россыпь научных статей, где ликование министра науки и презентация в «Сколково»? Где радость Рогозина и удивление Маска? Где Нобелевская премия, наконец?

А здесь скорее чувствовалось то ли суперсекретное, то ли постыдное. О Мурышеве удалось узнать следующее.

В 60-х начинал учеником слесаря-инструментальщика на ЗИЛе. В 1972-м устроился техником в НИИ техники и механики Министерства машиностроения. Затем стал ведущим инженером и старшим научным сотрудником одной из лабораторий - совершенствовал «оскольчатость боеприпасов, фугасность боеприпасов и оптимизацию взрывчатых средств». В 1992 году он перешел в НПО имени Лавочкина, где, как утверждает сам Мурышев, начал разрабатывать квантовый структурный преобразователь. Обзавелся званием академика Международной академии информатизации (создана на базе «Мосгорсправки» и известна торговлей степенями среди прорицателей и колдунов) и должностью президента отделения данной академии при экономическом совете ООН.

В общем, для эпохи Чумака, Джуны, Кашпировского ничем не примечательный персонаж. В те годы патентные бюро были завалены вечными двигателями, причем большинство Гениев оказывались инженерами именно военных заводов и «почтовых ящиков» (засекреченные институты).

Они не утруждали себя опытами и научными публикациями. Старались сразу продать свое чудо, и чем гротескнее оно выглядело, тем лучше. Были модны «торсионные поля», «бесконечная энергия космоса», «красная ртуть». Продавали заряженную воду, элексиры, браслеты, обыкновенные камни.

Первый руководитель Комиссии РАН по борьбе с лже-наукой академик Эдуард Кругляков вспоминал о встрече с одной из жертв мошенников - президентом Борисом Ельциным:

«В ходе беседы Ельцин спросил: «А вот вы из камня можете добывать энергию? » Я опешил: «Из какого камня? » «Из гранита, базальта». Тогда я прочел ему маленькую лекцию про легкие элементы, про тяжелые, про атомную энергетику, термоядерную... «Это вы так считаете, а мне докладывали, что можно», - отрезал Ельцин. Я возразил: «В таком случае вам докладывали шарлатаны» . Наступила жуткая тишина... Потом покойный Валентин Афанасьевич Коптюг, председатель Сибирского отделения (РАН), сказал мне: «А ведь Борис Николаевич на это дело тогда выделил 120 миллионов рублей».

Таким же «коммерческим путем» пошел и бывший взрывник Мурышев. Он регистрирует свое ООО «Русский двигатель», заключает с НПО имени Лавочкина (ведущим предприятием космической промышленности!) договор о совместной работе.

8 января 2004 года состоялись испытания «квантового преобразователя». «Лавочкин» официально подтвердил: прибор работает.

И это было лишь началом триумфа преобразователя.

Печки-Лавочкин?

Как Мурышев получил мировой бренд «Лавочкина» - гениальная, остапбендеровская история (этот трюк он потом повторит в Муроме). Я отправил официальный запрос в НПО с просьбой прояснить: действительно ли квантовый преобразователь проходил испытания в самом сердце «Роскосмоса» и был заключен договор на его использование?

Космическая корпорация ответила лаконично: «Направляем Вам официальный комментарий: в начале 2000-х годов данное устройство действительно использовалось в инженерных системах НПО Лавочкина в качестве эксперимента. Эксперимент длился один отопительный сезон. Опытная эксплуатация данного оборудования не показала какого-либо положительного эффекта. В связи с этим было принято решение не использовать его в инженерных сетях предприятия».

Но Мурышев уже использует КПД научной славы «Лавочкина» на тысячу процентов. По космическому предприятию бродили экскурсии потенциальных клиентов, которые, конечно, были впечатлены. Вот великое НПО. Вот «квантовая труба», вмонтированная в его теплосеть.

Вот главный инженер «Лавочкина», подтверждающий: работает.

Пошли первые договоры на установку преобразователя и дела пошли в гору - контракты, деньги, а там впереди, конечно, жирные госзаказы.

Но подводил капризный прибор. Квантовому преобразователю было почему-то принципиально важно, кто его хозяин: бюджетная организация или частник. В госструктурах прибор работал прекрасно, пренебрегая законами физиками. А вот частному капиталу упорно не везло.

Волшебники из бизнес-команды изобретателя

Одним из первых раздраженно вернул прибор «Норникель». В суровом Норильске так и не поняли его смысл. И платить изобретателю не стали.

Как и бизнесмены из Великого Новгорода и Ярославля («Норский керамический завод»). Затем заглохло «квантовое» дело в Твери, Железногорске (Курской области). Обещанную экономию приборы на частных предприятиях не дали.

Что не смутило бизнес-команду изобретателя. Вот кто был настоящим волшебником.

Кроме НПО им Лавочкина, ей удалось договориться с еще одним титаном ВПК - «НПО машиностроения». Оставалось победить самую главную бизнес-империю страны...

«Встречался с представителем ООО «Русский двигатель» (структура Мурышева. - В. В.) Сергеем Шевеляковым, - вспоминает один бизнесменов. - Тот заявил, что работает в администрации Президента РФ. Что недоверие к КСП от того, что человеку, получившему классическое образование, трудно воспринимать что-то новое... Интересно - среди клиентов фирмы в основном МУПы (муниципальные предприятия). Говорит: «Мы пробираемся сейчас в крупную госкорпорацию», любопытно какую...

Разбогатели на чуде чиновники

А я все мучился над вопросом: зачем предыдущий мэр Мурома с его коммунальщиками заключил с Мурышевым самоубийственный для города контракт?

Директор теплосетей Загладин рассказывает:

- Тогда на моей должности работал Вячеслав Васильев, а я был простым сотрудником одного из сторонних предприятий. Мне начальник сказал: подпиши протокол испытаний, не сомневайся - прогрессивная штуковина. Я каюсь - подписал. Тогда из Владимира целая команда приехала, мол, областная инициатива, хорошая.

- Одно лишь у меня оправдание - денег я не брал... - вздыхает глава теплосетей Мурома.

А платили за подпись хорошо.

Например, 6 714 421 рублей.

Такую сумму один из экспертов-подписантов, Алексей Соколик, пытался отсудить у Мурышева в Арбитражном суде. Там Соколик чистосердечно заявил: изобретатель пообещал ему выплаты за «техническое сопровождение», но потом их прекратил.

Другой из подписантов - на тот момент руководитель городских теплосетей Васильев - тоже оказался в неловкой ситуации. После подписания договора он вдруг так разбогател, что выстроил два каменных дома. А когда его наконец ограбили, совершил ошибку. Сообщил милиции, что из гаража пропали восемь миллионов. Но быстро заявление забрал.

Один из домов, который неожиданно появился у экс-руководителя теплосетей Мурома Васильева. Чудо преобразования! Фото: Владимир ВОРСОБИН

В таких условиях город был просто приговорен к квантовому преобразователю. Чиновники и коммунальщики, прикоснувшиеся к нему, волшебно становились миллионерами. Все, кто следил за приборами, кто «регистрировал» экономию, кто вносил выплаты «изобретателю» в городские тарифы, были кровно заинтересованы подтверждать: преобразователь работает.

Это была идеальная схема - под нее скупались эксперты, ученые, чиновники.

В Российской академии наук, например, не понимают, как уважаемый Институт физики металлов имени Михеева смог выдать положительное заключение Мурышеву! На гневное требование главы Комиссии по борьбе с лженаукой академика Евгения Александрова объясниться институт стыдливо ответил: дескать, это не означает, что КСП работает.

Скупалась даже московская богема. Пиар-менеджером изобретателя оказался бывший директор фонда «Сколково», экс-пресс-секретарь самого Филиппа Киркорова Антон Коробков-Землянский!

Тот старательно объяснял мне, что на его клиента идет проплаченная информационная атака (хотя в прессе мне чаще встречались рекламные статьи в пользу изобретателя).

И становилось все яснее, почему город не может найти правду в местных судах. Почему суды игнорируют протоколы испытаний в Московском, Ивановском энергетических институтах, а также заключения Комиссии по борьбе с лженаукой, подтвердившие бесполезность КСП.

Почему реклама квантового преобразователя размещалась... на сайте администрации Владимирской области, а дочь местного губернатора - судья Елена Наумова (в девичестве Виноградова) выносила решение в пользу «изобретателя», не давая Мурому вырваться из кабалы.

Даже ясно, почему уважаемый заместитель генерального директора одной из главных структур Газпрома - «Газпром Межрегионгаз» - Николай Исаков так заинтересовался преобразователем, что газовщики всерьез подумывали внедрить его по всей стране (Россию спас один маленький проектный институт, мягко саботировавший указание сверху).

Исаков оказывал финансовую поддержку проекту (в распоряжении редакции долговая расписка Мурышева Исакову на два с половиной миллиона рублей). Именно он, по словам сотрудников администрации Мурома, вместе с владимирскими чиновниками приезжал к новоизбранном мэру Рычкову - советовать не трогать прибор. И в этой кристально прозрачной истории остался простой вопрос: почему судят изобретателя? Точнее, почему его одного? А если Мурышев на самом деле никого не обманывал? Если он предложил денежный проект, а чиновники, ученые, коммунальщики с радостью «обманулись» сами?

А это совсем другая уголовная статья.

Или в России нет ничего безопаснее, чем подделать научные исследования, испытания, расчеты и тем самым обкрадывать целые города?

Дескать, это ж деньги народные, из бюджета. Эка невидаль.

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Лайфхак: продаем железяку за полмиллиарда

1. Название трубы должно быть таким, чтобы отсутствие у авторов Нобелевской премии вызывало недоумение.

2. Обязательная привязка к авторитетной структуре. Правительство, Газпром, телепрограмма Малышевой.

3. Рекламируйте трубу словами: «Великие научные открытия всегда встречаются скептиками в штыки».

4. Для подтверждения чудодейственности товара необходимы «научные экспертизы». Просто купите их. За хорошие деньги ученые обоснуют астрологию, алхимию и гомеопатию.

5. Продайте трубу госпредприятиям. Цельтесь в казенные деньги. Избегайте частников, считающих свои кровные. Главный энергетик, купившийся на «чудо» и получивший откат, будет до последнего молчать, как партизан на допросе, что никакого эффекта нет. Деньги-то государственные! Частник за свои кровные и порвать может!

6. Не жадничайте и успейте закрыть проект до возбуждения уголовного дела. Как вспоминал инженер, наблюдавший энергетическую аферу с «разрывателями водородных связей»: «Попал на одно минское предприятие, где грудой металлолома стояли в теплопункте шесть этих самых «разрывателей». А новый энергетик чесал репу: не пойму, в чем дело, у старого энергетика (ушедшего на пенсию) все работало и эффект давало!!! Может, я что-то неправильно делаю?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миллиарды рублей собирают с граждан и… сливают в канализацию!

Спецкор «Комсомолки» Владимир Ворсобин обнаружил, что уже много лет водоканалы по всей стране собирают деньги с людей для борьбы с паразитами в стоках. Но такую борьбу академики признали лженаукой. На что спускают народные рубли? (подробности)