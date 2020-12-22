Дмитрий Носов: Контрафактные сигареты и наркотики везут из бывших республик СССР

Депутат Госдумы шестого созыва, бронзовый призёр Олимпиады-2004 в Афинах по дзюдо, основатель школы боевых искусств и Всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «АнтиДилер» Дмитрий Носов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В гостях у Тины Каделаки на «Радио КП» (в Москве 97,2 FM) побывал депутат Госдумы шестого созыва, бронзовый призёр Олимпиады-2004 в Афинах по дзюдо, основатель школы боевых искусств и Всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «АнтиДилер» Дмитрий Носов.

Т. Канделаки:

- Сегодня у меня в гостях Дмитрий Носов, олимпийский чемпион, спортсмен, депутат в прошлом, активный политический деятель. Про спорт сразу начну. Решение CAS (на два года оставить наших спортсменов на Олимпиадах без гимна и флага) – как ты его прокомментируешь?

Д. Носов:

- Я искренне надеюсь, что это последнее решение. Эта эпопея тянется очень давно, я в какой-то момент был против этих решений, где-то повелся на поводу у нашей пропаганды, что это все происки спецслужб. Но в итоге Александр Жуков (экс-президент Олимпийского комитета России) сознался, попросил прощения. И этим самым как бы признал, что что-то было.

- Сознался в том, что была допинговая система в стране?

- Что какая-то химия, грубо говоря, что-то химичили. Понятно, что Родченков этим занимался, какой-то руководство было в курсе. После этого я понял, что мы, действительно, виноваты. И мне неприятно, что из-за каких-то чиновников страдают те люди, которые жизнь, здоровье кладут на алтарь ради олимпийских медалей. Я искренне надеюсь, что это все, последнее уже будет наказание.

- Кто виноват?

- Мы.

- Мы – кто?

- Чиновники. Только чиновники! Во-первых, была упущена инициатива в международных различных структурах. У нас есть несколько президентов международных федераций, но в высших эшелонах спортивной власти мы давно не присутствуем. Плюс это большая политика.

- В твое время слышали про допинг?

- Случаи с допингом в дзюдо были единичными… Дзюдо – это же гибкий путь. Ты, по сути, ловишь соперника, используешь его силу и выигрываешь.

Спорт, кино, политика

- О чем ты думал, когда твоя карьера закончилась?

- Для меня, как в песне Цоя: тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом.

- То есть ты уже во время спорта думал, что ты пойдешь в политику.

- Конечно. Ну, у меня изначально был жизненный план – это сделать карьеру в спорте, потом в кино, потом в политике. Ну, шварцнеггеровский план.

- Тогда по порядку пойдем. Как ты оказался в Госдуме? Были ли старшие товарищи, которые тебе помогли?

- В 2009-2010 году один из моих на тот момент старших товарищей, который мне по спорту помогал. Влиятельный человек, не буду называть фамилию,… После киношной карьеры, а я в нескольких фильмах снимался, в 2009-2010 году, когда был кризис, я понял, что я молодой, я с молодежью на одном языке разговариваю, я могу им дать правильные ориентиры и ценности. И поэтому в 2010 году я пришел в молодежную политику. И тогда мне сказали, что мы можем тебя напрямую вывести на Суркова. И наша рекомендация будет очень существенна. Я сразу обрадовался: давайте! А на следующее утро я позвонил и сказал, что не надо.

- Почему?

- Потому что я всего добьюсь сам.

«Наркотики распространяются через закладки»

- В твой адрес раздавались серьезные упреки. Может, это борьба лоббистов, может, организованная преступность. Я не знаю.

- Конечно. Да. У меня войны были постоянные.

- С кем? Кто твои враги?

- В основном это люди, которые продают наркотики. Второе – это контрафактный алкоголь.

- Какой оборот наркотиков в нашей стране?

- Именно оборот? Я не могу же посчитать, потому что нельзя посчитать каждый грамм. А изымается в районе 20 тонн в год. А наше движение «Антидилер» существует семь лет. И с нашей помощью, с наших наводок, а сами мы не имеем право ничего изымать, было изъято около 6 тонн.

- Я часто слышу про закладки, про кладмэнов, которые орудуют в Москве…

- Да это где угодно может быть.

- Да?

- Сейчас все через закладки. Это касается не только наркотиков. Весь черный рынок, все, что незаконно практически или полузаконно, все переместилось в так называемый даркнет.

- Кто крышует наркотики?

- Уже никто не крышует, в принципе.

- Это настолько децентрализовано благодаря интернету?

- Да. Сейчас любой может открыть магазин, начать работать. Но вопрос, сколько он проработает? Потому что рано или поздно его все равно посадят. Жизнь закладчика на свободе в 99% случаев составляет 1 месяц. Или 2 месяца.

Тина Канделаки Фото: Иван МАКЕЕВ

- Не боишься ли ты за свою жизнь, ведь люди, которые получают миллиардные прибыли на контрафакте, они априори опасны.

- Да уже восемь лет…

- Можно конкретнее?

- Ну, нашим ребята в Ростове, например, гранаты подкидывали и так далее. У нас постоянно война идет. Часто именно с крышевателями.

- Ты ходишь с охраной?

- Нет.

- Почему?

- Благодаря Сергею Семеновичу Собянину в Москве абсолютно все как на ладони. Поэтому даже если кто-то подойдет, толкнет меня, этот человек будет сразу в базе данных, поэтому все в Москве видно. О любом человеке можно узнать все. Куда ездила ты, с кем общалась, на какой машине.

Про контафакт

- Только сегодня «Антидилер» провел пятнадцать рейдов по Москве. Просто на каждом углу в Москве, возле каждого метро как грибы вот растут эти табачки. И в них – сплошной контрафакт. Это должны были сразу присечь правоохранительные органы…

- На таможне это нельзя остановить?

- Мы и с таможней сейчас работаем. Это же мимо таможни идет. Это идет из наших бывших советских республик, с которыми мы сейчас в Таможенном союзе и так далее.

- Белоруссия, там, я так понимаю, большая проблема.

- Белоруссия, Армения.

- Ты сказал, что провели пятнадцать рейдов. Полиция, как только получает ваше обращение, начинает с вами вместе выходить в рейд. Может, им нужны дополнительные полномочия?

- У них полномочий хватает. Тут вопрос заинтересованности. Мы все понимаем, что некоторые сотрудники их просто крышуют.

- Они просто часть этой пищевой цепочки.

- Часть этого ОПГ, я бы даже сказал.

- Кто эти ОПГ? Что это за ОПГ? Это белорусские ОПГ, армянские ОПГ?

- Азербайджанских очень много. Мы сейчас целую азербайджанскую ОПГ разработали. Они все граждане Азербайджана. Которые даже очень плохо по-русски говорят. Я не знаю, когда мы начинаем работать, когда приезжает полиция, идет установка личности, у них азербайджанские паспорта.

«Все все знают»

- После принятия антитабачного закона насколько ситуация изменилась?

- Закону уже семь лет. Ситуация изменилась. Детей стало курить меньше… Но сейчас мы обращаем внимание на то, что именно последние год-два рынок контрафактного табака очень сильно увеличился. Если его доля пять-шесть лет назад составляла 2-5 процентов, то сейчас в каких-то городах доходит до 50 процентов. Эти деньги напрямую, по сути, идут мафии. Ущерб государству, то есть нам всем, составляет примерно, по моим подсчетам, от 50 до 100 млрд рублей в год.

У меня ребята ходят постоянно с рейдами, выявляют, вызывают полицию. У нас все время схема одинаковая. Обязательно идет видеосъемка. Если видеосъемки не было, ничего не было. После этого вызывается полиция. В Ростове-на-Дону и вообще в области, когда вызывается полиция, через пять минут все закрывается или все выносится. А через час приезжает полиция, когда уже ничего нет и продавцы ушли. Это типичная ситуация в Ростовской области.

- С чем это связано?

- Закрышованность. Звонят, предупреждают. А как еще это объяснить?

Но сначала я должен выполнить главную нашу миссию. Наше движение «Антидилер» - мы создали приложение «Антидилер». Если вы столкнулись с каким-то притоном, которые все равно существуют, нарколабораторией, магазином, который продает алкоголь детям, контрафактная продажа алкоголя, - вам достаточно просто ткнуть место на карте, написать и отправить. Делается это за тридцать секунд. Не надо сообщать в полицию, писать длительные запросы. И в будущем это приложение позволит вообще видеть, какие регионы, в которых полиция и органы Роспотребнадзора и всякие другие органы работают лучше, а где они вообще не работают.

Для нас сейчас главная боль, как и всегда, остается Ростовская область. Для меня это какой-то просто реально рассадник коррупции.

- А ты разговаривал с губернатором, например?

- С губернатором не разговаривал. Но я разговаривал с начальниками полиции, которые недавно назначены, пришли из другого региона. Именно полицейское начальство само стонет от этого. Но оно же не может уволить всех в одночасье. Поэтому мы с начальством работаем, они постоянно кого-то подчищают, увольняют, делают выговоры. Но такое ощущение, что это какая-то бессменная, не заканчиваемая армия крышевателей.

- Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. Тебе имеет смысл с радио "Комсомольская правда" обратиться к нему.

- У вас есть Дина Карпицкая, одна из ведущих журналистов "Комсомольской правды", она приезжала в Ростов с особым расследованием. И в Ростове, помимо сигарет, есть крупнейшая проблема, которой больше нет нигде в России. Это наркоаптеки, которые продают наркотики, запрещенные вещества. И там реально город превращается в ночных наркоманов. Это знают все. Дина приезжала, у нее волосы дыбом встали, когда она это все сама закупила. Об этом писали. И это видел губернатор, Следственный комитет и так далее. И только когда Дина сделала интервью, репортаж, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. А до этого вообще плевать всем было. Все они в курсе, всё они знают.

Если Голубев это слышит, пожалуйста, господин Голубев, товарищ Голубев, Василий Юрьевич, я вам открыто заявляю, я это уже говорил тысячи раз, может быть, вам не доносили, а теперь вы, надеюсь, это услышите. Ваша область – самая закрышованная в нашей стране. В ваших аптеках почти чуть ли не в каждой пятой свободно продают наркотики. Никто с этим особо не борется. Такое ощущение, что это нужно только «Антидилеру». Мы постоянно вызываем полицию, мы пишем жалобы, мы пишем в суды. Мы идем только законным путем. И все это – как будто мы там реально боремся с ветряными мельницами.

- Дима, я желаю тебе удачи. А я после нашего эфира я обязательно дам везде посты у себя в соцсетях. Меня много кто читает. Надеюсь, что мы сможем внести свою лепту в изменение этой чудовищной ситуации. Большое тебе спасибо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейд «Антидилера»: Корреспондент «Комсомолки» свободно купила наркотики в обычной аптеке

Для своей «операции» добровольцы выбрали Ростов-на-Дону, но похожая ситуация и в других городах России (подробности).