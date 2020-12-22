На «умном заводе» технологи и айтишники находят общий язык

Фото предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Именно поэтому Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» активно развивает компетенцию «Цифровое производство».

Современные специалисты должны уметь работать не только в реальном, но и виртуальном мире.

- Идея создания компетенции возникла 3 года назад. Связано это было с тем, что мы, сотрудники глобальной компании «Сименс», видели, что заказчики хотят, чтобы к ним приходили работать специалисты со знанием цифровых технологий, - рассказал менеджер компетенции «Цифровое производство», руководитель академической программы «Сименс» Сергей Галкин. - Главная задача была в том, чтобы «приземлить» цифровые технологии на реальное оборудование. Это важно потому, что у нас исторически хорошая подготовка технологов и айтишников. И они зачастую не умеют взаимодействовать. Например, когда требуется выполнение какой-то айтишной задачи на реальном оборудовании, человек из мира IT просит ее описание, а технолог говорит на своем языке, и они друг друга просто не понимают. В этой компетенции человек хорошо знает технологию и при этом понимает, какие есть возможности в IT-сфере. Либо наоборот. Так должно быть, иначе невозможно реализовать экономически выгодный проект.

Фото предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия

По большому счету «Цифровое производство» - это вузовская компетенция. С точки зрения высшей школы ее суть заключается в создании цифрового предприятия в целом. Но в компетенции есть модули, которые предполагают работу с робототехникой, на станках с ЧПУ, конвейерных линиях.

Именно поэтому Союз Ворлдскиллс Россия поддержал идею «Сименс» и активно начал развивать ее на практике. Компетенция оказалась очень интересна колледжам, а благодаря образовательным стандартам Ворлдскиллс она хорошо встраивается в их учебные программы. В отличие от вузов, в колледжах подходят к ней с другой стороны. Для среднего профессионального образования это прежде всего изучение технологического оборудования. А на эти знания «накладывают» цифровизацию. Например, создают модель взаимоотношений конвейера, робота и станка.

Фото предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Компетенция стартовала в 2019-м на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, в соревновательном блоке Future Skills. Летом 2020 года состоялся Future Skills Camp - обучение в очно-дистанционном формате с удаленным подключением участников со всего мира. К этим соревнованиям интерес был неожиданно высоким: в них приняли участие 10 стран.

Особенность компетенции - в ее универсальности. Ведь одни учебные заведения готовят кадры для металлургии, другие - для пищевой промышленности, третьи - для нефтегазовой отрасли.

- Так как многое делается в цифре, то легко можно поменять, например, конвейерную линию автозавода на участок по производству йогуртов. Компетенцию можно подстроить под любой технологический процесс, - прокомментировал Сергей Галкин.

Фото предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия

«Цифровое производство», пожалуй, одна из самых насыщенных по количеству задач компетенций. И состоит она из пяти модулей, каждый из которых относится к определенной области знаний.

- В первом модуле мы с напарником создавали цифровой двойник производства. Проектировали и просчитывали его экономику - будет ли это рентабельным. Рассматривали несколько вариантов, как лучше разместить оборудование и организовать перемещение заготовок. Во втором модуле проводили пусконаладку систем автоматизации, - рассказал серебряный призер финала IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Никита Калачев.

Фото предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Кстати, в реальности пусконаладка выглядит так: на предприятие выезжают инженеры, устанавливают шкаф с контроллерами системы управления, подключают, запускают оборудование и смотрят, правильно ли всё работает.

- Это кропотливая, длительная работа, - объяснил Сергей Галкин. - Но вместо реального объекта можно использовать идентичный цифровой объект и произвести его виртуальную пусконаладку. После чего прийти на предприятие и запустить программу на реальном оборудовании. Как показывает практика, такой перенос цифровой модели в реальность дает 95 - 99% точности. А время нахождения на объекте сокращается до нескольких часов.

Любое предприятие - живой организм, на «самочувствие» которого воздействуют как внутренние, так и внешние факторы. Чтобы реагировать на вызовы, выбирать правильный экономический путь, специалисты компетенции должны уметь анализировать, понимать, что происходит - как на предприятии, так и в отрасли. А еще - оптимизировать производство.

Фото предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия

- Здесь фантазию участников ничто не ограничивает. А программное обеспечение позволяет увидеть слабые места. Например, построив виртуальную конвейерную систему, ребята рассчитали, что при такой схеме станок работает дольше робота и конвейера. И предложили поставить второй станок, чтобы остальные элементы системы не простаивали, - рассказал Сергей Галкин. - Пандемия дала толчок автоматизации, и сейчас мы видим взрывной рост спроса на специалистов нашей компетенции. А то, что она универсальная, позволяет нашим ребятам работать в любой сфере.