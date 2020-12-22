Доступная икра к новому году: как ноу-хау российских технологов позволило создать дешевый и питательный продукт

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сложная экономическая ситуация в стране ударила по кошельку большинства из нас. Но новогодние праздники это, как говорится, святое. И один из главных и неотъемлемых элементов праздничного стола - бутерброды с красной лососевой икрой.

- Она прочно вошла в наши традиции и стала настоящей гастрономической культурной ценностью, - говорит руководитель отдела продаж Киржачского консервного завода Олег Алексеев. - Но если сейчас мы посмотрим на прилавки магазинов, то увидим, что в абсолютном большинстве случаев лососевая икра продается буквально по заоблачным, не доступным для большинства людей ценам. И может получиться так, что основная масса населения не сможет позволить себе баночку деликатесного продукта даже на новогодний стол.

Нельзя терять гастрономическую культуру, решили на Киржачском консервном заводе, который имеет богатый опыт икорного производства. С 1998 года его продукт «икра красная» появился на полках магазинов региональных и федеральных торговых сетей. А в 2020 году завод был модернизирован по мировым стандартам качества.

- При участии Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства наши технологи разработали новый продукт под названием «Икорное изделие «Икра лососевая зернистая», - рассказывает Олег Алексеев. - Перед нами стояла задача: сделать икру доступной большинству россиян. Это значит, дешевле, но так, чтобы не пострадало качество и вкусовые свойства любимого многими деликатеса.

С успехом решить задачу удалось благодаря ноу-хау. К мороженому икорному сырью (заморозка делает икру наиболее безопасной и при этом позволяет сохранить ценные пищевые свойства) добавили еще один ингредиент. А именно - компонент на основе морской водоросли ламинарии. Официальное название этой натуральной пищевой добавки - альгинат натрия. «Известно, что ламинария, лежащая в основе добавки, обладает местным противовоспалительным действием, восстанавливает и стимулирует работу кишечника», - поясняет Олег Алексеев. Кроме того, как и все морские водоросли, она богата йодом, дефицит которого наблюдается у большинства россиян.

На вкус Киржачская икра практически не отличается от классической лососевой икры. При этом имеет дополнительный «бонус» за счет ценных свойств ламинарии. И главный сюрприз: цена икорной продукции Киржачского консервного завода в два и более раз дешевле, чем баночка красной икры даже в самых бюджетных торговых сетях.

- «Рекомендуемая нами цена для торговых сетей - 179 - 189 рублей за 95-граммовую баночку», - говорит Олег Алексеев.

Сохранение стабильности цены - один из приоритетов, подчеркивают на заводе. Но, разумеется, качество не должно страдать. Процессы производства продукции соответствуют требованиям технических регламентов ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции». Каждая выпускаемая партия проходит лабораторные исследования, добавляет Олег Алексеев.

КСТАТИ

- Благодаря натуральной добавке на основе ламинарии немного снижается соленость и горечь лососевой икры, что может делать вкус еще более приятным, - рассказывают на Киржачском консервном заводе. - Желаем всем счастливого Нового года и приятного аппетита!