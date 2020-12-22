Верховный суд Британии отклонил иск жены азербайджанского банкира по делу о конфискации имущества

Замира Гаджиева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Британии принял решение не пересматривать дело супруги азербайджанского банкира Замиры Гаджиевой. Вполне возможно, что теперь ее имущество на территории страны будет конфисковано.

Гаджиева, проживающая в Лондоне, обратилась в Верховный суд с просьбой об отмене решения о конфискации ее имущества, вынесенное осенью 2018 года в рамках борьбы с отмыванием денег.

Внимание британских властей Гаджиева привлекла тем, что потратила в лондонском универмаге сумму в £ 16 миллионов, а также совершила несколько экстравагантных покупок на сумму в несколько миллионов.

В 2018 году Гаджиеву арестовали согласно вышедшему на то время Постановлению о необъяснимом благосостоянии.

Власти Британии считают, что траты Гаджиевой не соответствуют официальному уровню заработка ее мужа, который с 2016 года отбывает наказание в одной из тюрем Азербайджана по обвинению в растрате.

Азербайджан направлял в Лондон просьбу об экстрадиции Гаджиевой в рамках расследования дела ее супруга, однако Вестминстерский суд принял решение в просьбе отказать.