Последние пьяные праздники: в России вернули вытрезвители

Работа вытрезвителя на Литовском бульваре в Москве, 2003 год. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Накануне новогодних каникул, которые многие воспринимает как две недели узаконенного пьянства, депутаты решили позаботиться о тех, кто может не рассчитать свои силы. В третьем чтении принят законопроект, возвращающий систему вытрезвителей.

Последний приют для нетрезвых граждан закрыли в 2011 году. И с тех пор число правонарушений, совершенных пьяными, выросло больше чем на треть.

- Только от обморожений умирает по 10 тысяч россиян в год. Это люди, которые в мороз уснули на улице. То есть каждый год мы теряем небольшой райцентр, - сказал депутат Госдумы Алексей Диденко.

В некоторых регионах вытрезвители есть и сейчас: при больницах или социальных центрах. Но действуют они фактически вне закона. По новым правилам, именно регионы будут решать, стоит ли заботиться о захмелевших гражданах. Но если решатся, делать все нужно будет по федеральным стандартам.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ

Правила работы вытрезвителей еще предстоит разработать правительству. Так что вряд ли успеют к этим каникулам. Получается, у любителей зимнего экстрима такого рода это последние пьяные каникулы.

Как стало известно «КП», пьяниц будут подбирать полицейские. Сначала они попытаются помочь человеку найти свой дом или дозвониться до родных. Только если это окажется невозможно — например, «клиент» уже в отключке — его вещи досмотрят при свидетелях. После того, как карманы выпивохи будут проверены, а ценности описаны, его тело будут забирать на «штрафстоянку» санитары.

По новым правилам, заботу об уличных пьяницах возьмут на себя регионы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда гражданин под надзором медсестры протрезвеет в чистой кроватке, ему вернут все его ценности и мобильный телефон, в котором он найдет счет на кругленькую слугу за оказанные услуги.

ЦЕНА ВОПРОСА

Да, в советские времена, когда за все платило государство, возврата нет. Так что к похмелью добавится еще и осознание финансовых потерь. Вот вам и еще один повод не напиваться до бессознательного состояния.

Цены такого штрафа могут разниться от региона: чем холоднее в регионе, тем уют в вытрезвителях будет дороже для налогоплательщика. Например, в 2006 году за ночь в вытрезвителе москвич платил 100 рублей, а житель Якутска 2,7 тысячи.

Теперь клиентов вытрезвителей будут штрафовать. Фото: Сергей ГАПОН

Один из разработчиков законопроекта депутат Диденко называл в качестве ориентира цифру в полторы тысячи рублей. Но в каждом регионе будут свои расценки.

- Если сегодня за эвакуацию машины автолюбитель платит 5400 рублей, то очевидно, что стоимость перемещения самого гражданина не должна быть меньше, - сказал в разговоре с «КП» источник в правоохранительных органах.

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