«Корона» Британской империи: справятся ли вирусом-мутантом вакцины

О новом «английском» штамме коронавируса сегодня не говорит только ленивый. Фото: REUTERS

О новом «английском» штамме коронавируса сегодня не говорит только ленивый. Напомню, британские ученые забили тревогу из-за атаки нового мутагенного штамма, разновидность которого обнаружили на юго-востоке страны еще в сентябре. Но теперь он захватывает все большую территорию Соединенного Королевства, распространяясь с увеличенной по сравнению с обычной «короной» скоростью. Новый штамм даже перешагнул границы Великобритании. Присутствие мутанта уже зафиксировано в других странах. Италии, Дании, Нидерландах, ЮАР и Австралии. Мы расспросили экспертов о том, чем это может аукнуться россиянам.

1. Новый вариант вируса появился в сентябре. Почему тревогу забили только сейчас?

Иммунолог Владимир Болибок:

- Коронавирус это - вирус на основе РНК, и он достаточно сильно мутирует. Этих точечных мутаций уже насчитывается несколько тысяч, и не каждая из них приводит к каким-то изменениям свойств, о которых стоит говорить. Если в начале пандемии реагировали практически на каждое изменение, то сейчас мы уже устали от них, поэтому и реакция была такая вялая.

Во-вторых, нужно было убедиться, что эта новая мутация распространяется. Если бы она осталась единичной или привела всего лишь к локальной вспышке, то никакой тревоги это не вызвало бы. Но мутировавший вирус сумел распространиться, так что это другая история.

2. Он более опасен для нас, этот мутант? По каким симптомам его можно отличить от обычного?

Иммунолог Владимир Болибок:

- О каких-то особых новых симптомах у зараженных именно этим штаммом говорить не приходится. Его ведь в Великобритании не по симптомам выделили. Вирусологические службы государств постоянно проводят мониторинг и секвенирование (изучение, расшифровку - прим. Ред.) геномов вирусов у пациентов. И когда стали обнаруживать, что все чаще у пациентов встречается не обычный, а немного штамм, собственно говоря, это и стало отмашкой, чтобы про него начали говорить.

Доктор биологических наук, заведующий сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Николай Никитин:

- У людей, которые попадают в клинику с тяжелой инфекцией, берут мазок, выделяют вирус и определяют его геном, то есть прочитывают последовательность РНК, в которой закодированы все белки этого коронавируса. И сравнивают эти последовательности с теми, которые есть в базе данных. Таким образом и узнали о мутациях вируса.

3. Сколько времени нужно ученым, чтобы разобраться с характеристиками нового штамма?

Доктор биологических наук, заведующий сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Николай Никитин:

- Обычно на это требуется несколько недель как минимум, поскольку необходимо провести ряд экспериментов, связанных с инфекционностью этого вируса. Для начала ученым необходимо прочитать полностью последовательность генома и определить, чем он отличается от тех циркулирующих штаммов, которые сейчас есть в популяции. Собственно говоря, для, скажем так, британского штамма это уже известно, там примерно 18 мутаций. Сейчас ученым предстоит кропотливая работа, связанная с изучением этой модификации вируса на животных. Необходимо понять, как быстро он размножается, насколько эффективно связывается с поверхностью клеток. Нужно понаблюдать, как он воздействует на людей: насколько быстро он передается, сколько человек им будут болеть, с какими осложнениями, степенью летальности и т.д. Так что до Нового года какой-то новой важной информации мы не получим.

В основном вакцины нацелены на рецептор-связывающий домен белка шипов вируса SARS-CoV-2. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4.Сработают ли прививки против мутанта?

Доктор биологических наук, заведующий сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Николай Никитин

- Окончательный ответ можно будет получить в рамках исследований, которые будут проведены с новым штаммом. Но в основном вакцины нацелены на рецептор-связывающий домен белка шипов вируса SARS-CoV-2. Если бы мутация была в этой области, вирус стал бы неинфекционным - не смог никого заражать. А раз он заражает, то работоспособность вакцин не должна пострадать. Но это также требует дополнительной проверки.

5. Нужно ли у нас вводить локдаун по типу британского, ведь, возможно, новый штамм уже у нас?

Доктор биологических наук, заведующий сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Николай Никитин

- Я думаю, что россиянам пока вообще не стоит обращать внимания на эту информацию (кроме научного интереса, конечно). Возможно, этот штамм вируса придет и к нам, и тогда мы уже будем изучать его как новый, но пока на нашей жизни это не должно сказаться никак. При условии, что люди будут продолжать соблюдать все меры предосторожности, которые рекомендуют ВОЗ и Роспотребнадзор в нашей стране.

И вакцинироваться. Особенно группам риска!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даже в сладком чувствую адскую вонь»: ученые объяснили, почему у переболевших коронавирусом вновь искажаются запахи и как это лечить

Необычная побочка проявляется через два-три месяца: побороть ее можно средством, которое вы легко найдете в аптеке (подробнее)