«Инфляция, я тебя не боюсь»: россияне рассказали про свои главные страхи в пандемию

Опросы Левада-Центра показывают: около половины россиян ожидают, что рост цен будет ускоряться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше всего россияне боятся потерять работу - каждого третьего из нас бросает в холодный пот при мысли об увольнении. Это выяснили социологи Высшей школы экономики. Они попросили 6000 взрослых россиян ответить на вопрос: чего вы опасаетесь больше всего, если говорить об ухудшении экономической ситуации?

Как выяснилось, кроме безработицы, наши главные «экономические» страхи - невыплата пенсий и зарплат, а также рост цен. Инфляции опасается каждый пятый из нас, и эксперты считают – это не так уж и много.

- Россияне перестали бояться инфляции, - констатируют аналитики Высшей школы экономики. - Население спокойно относится к росту цен на запланированные крупные покупки, а подорожание «регулярно покупаемых товаров и услуг» как основной экономический риск отмечают 17%.

При этом никаких иллюзий относительно инфляции мы с вами не строим. По данным ЦБ, в ноябре россияне оценили годовую инфляцию в 10,7%. А опросы Левада-Центра показывают: около половины россиян ожидают, что рост цен будет ускоряться. Так что всё мы понимаем. Просто инфляция больше не боимся. Привыкли, наверное.

НАГЛЯДНО

Главные «экономические» страхи

Потеря работы, увольнение, сокращение штатов – 37%

Невыплата зарплаты, пенсии – 21%

Рост цен на товары и услуги, которые регулярно покупаем – 17%

Снижение заработков – 14%

Потеря, обесценение денежных сбережений – 4%

Рост цен на запланированные крупные покупки – 2%

Потеря, обесценение собственности – 2%

Другое – 2%

Затрудняюсь ответить – 2%

По данным НИУ ВШЭ. Опрошено 6000 человек от 15 до 72 лет в 173 населенных пунктах РФ.

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