Сердце – главное: Медики напоминают, как правильно позаботиться о здоровье сердечно-сосудистой системы

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В 2020 году внимание мировых лидеров, ученых, медиков, простых обывателей – всех направлено на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Однако самой распространенной опасностью для здоровья человека по-прежнему остаются заболевания сердечно-сосудистой системы. Более того, ограничительные меры, которые вводятся в разных странах, чтобы победить пандемию, лишь усугубляют обстоятельства, которые могут негативно сказываться на сердце и сосудах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает, что ежегодно более 30% всех случаев смерти в мире связаны именно с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, а более 80% из этих смертей вызваны сердечными приступами и инсультами.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смерти в России на протяжении 20 лет. Болезни системы кровообращения также опережают и все другие заболевания среди причин смертности и инвалидности в РФ.

К счастью, специалисты ВОЗ утверждают, что 80% преждевременных инфарктов и инсультов можно избежать благодаря здоровому образу жизни и своевременным врачебным осмотрам.

Основные факторы риска развития ССЗ

Представители Всемирной организации здравоохранения составили перечень основных факторов, которые способствуют развитию ССЗ даже у молодых людей. Эксперты включили в список основных угроз:

- неправильное питание;

- физическую инертность;

- употребление табака;

- злоупотребление алкогольными напитками.

В условиях временной самоизоляции и других ограничительных мер медики напоминают о важности физической активности. Нормы ВОЗ предполагают физическую активность не менее 150 минут в неделю, а лучше – 300 минут. Заниматься нужно регулярно, хотя бы по полчаса в день. Также специалисты рекомендуют проходить ежедневно не менее двух километров. Ходьба признана лучшим видом физической активности для людей любого возраста.

Помимо этого, для здоровья сердца медики советуют придерживаться здорового рациона: включить больше овощей и фруктов, а также цельных злаков. От сахара и соли специалисты отказываться не призывают, но настоятельно советуют снизить их количество. Также не стоит забывать о витаминах, минералах и микроэлементах, которые помогут укрепить сердечную мышцу и стенки сосудов: калий, витамины В, С, Е и Р. Например, можно включить в рацион курагу, чеснок, морковь и цитрусовые.

Большое влияние на здоровье сердца оказывают также наши привычки. Научно доказано, что при отказе от любых видов табачных изделий (сигар, сигарет, трубок, жевательного табака и даже пассивного курения) у человека сразу же начинает снижаться риск развития инфаркта или инсульта. А уже через год после отказа от привычки риск развития такой болезни падает на 50%.

«В группе риска, как правило, находятся те, кто курит, злоупотребляет алкоголем, люди с излишним весом, повышенным давлением и те, у кого неблагоприятная наследственность: например, люди, чьи близкие родственники болели сердечными заболеваниями, особенно в раннем возрасте. Также есть заболевания, которые «дружат» с инфарктом, – это гипертония, диабет.

Чтобы избежать этих рисков, важно правильно питаться, знать уровень холестерина, принимать необходимые лекарства и, конечно, бросить курить. Необходимо также следить за давлением, контролировать сахарный диабет.

После 40 лет любой человек должен знать свой уровень холестерина и артериального давления. Можно пройти диспансеризацию: минимальное обследование сердца никогда не повредит и позволит снизить риски ССЗ. Сердечные заболевания очень благодарны, если ими заниматься – через какое-то время виден результат», – говорит Роман Михайлович Шахнович, д. м. н., профессор, ведущий научный сотрудник, Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова, ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.

Как влияет на сердце и сосуды коронавирус

Медики доказали, что новая коронавирусная инфекция способна вызывать осложнения на сердце. При этом сталкиваются с ними пациенты от 35 лет. У пожилых людей из-за перенесенной инфекции могут обостриться хронические заболевания, а у молодежи – возникнуть новые проблемы, с которыми ранее они еще не сталкивались.

«Все дело в свойствах самого вируса. Он способен вызывать генерализованную инфекцию – то есть формировать своего рода локальные очаги поражения. В том числе и в сердце. И одним из проявлений таких очагов действительно могут становиться перикардиты и миокардиты», – рассказал ранее доктор медицинских наук, руководитель центра инфекционной патологии инфекционной больницы имени Боткина, специалист по вирусным инфекциям Всеволод Цинзерлинг KP.RU.

Более того, риск развития ССЗ может повыситься, даже если не переболеть коронавирусом самому. Волноваться, жить продолжительное время в стрессе, испытывать нервное напряжение – этого уже достаточно, чтобы ослабить свой организм. Последнее исследование холдинга «Ромир» показало, что в 2020 году 42% россиян стали более тревожными. 58% опрошенных признались, что боятся за свое здоровье, а 63% опасаются за здоровье родных и близких.

«Сердце главное»

Какие еще факторы способны повлиять на здоровье сердца, какое питание полезно для сердца и сосудов, какой образ жизни вести, если поставлен сердечно-сосудистый диагноз, как опознать опасное для жизни состояние, кто находится в группе риска и при каких симптомах следует вызывать скорую? На эти и многие другие вопросы отвечают ведущие врачи-кардиологи в рамках информационного проекта «Сердце главное».

Компания Санофи подготовила серию видеороликов продолжительностью 3-5 минут, во время которых медики простыми словами расскажут о самых распространенных сердечных угрозах, о том, как их предотвратить или как с ними жить, если диагноз уже поставлен. Небольшие информационные ролики будут интересны и полезны как самим пациентам, их родственникам, так и просто людям, которые с заботой относятся к своему здоровью.

В проекте уже согласились принять участие Антон Владимирович Родионов, к. м. н., доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии, Институт клинической медицины, Сеченовский университет, и Роман Михайлович Шахнович, д. м. н., профессор, ведущий научный сотрудник, Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова, ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.

«Чтобы избежать рисков, связанных с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь необходимо углубленное понимание того, чем эти заболевания вызваны. Такая осведомленность трансформируется в практическую плоскость: если человек знает, чем может быть вызван, например, инфаркт, он уже заранее знает, как его избежать. Проект «Сердце главное» освещает профилактические меры, которые направлены на уменьшение риска ССЗ, и подробно рассказывает о гипертонии, повышении холестерина, нарушениях углеводного обмена, влиянии на заболевания вредных привычек», – рассказывает Роман Михайлович Шахнович, д. м. н., профессор, ведущий научный сотрудник, Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова, ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.

«Видеоролики сделаны в максимально удобном формате емких ответов врачей-кардиологов на самые популярные вопросы о здоровье сердца и заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой. Во время пандемии профилактика и осведомленность о симптомах и подходах к лечению таких заболеваний важна для каждого, но не менее важно, чтобы пациенты, которым уже известен их диагноз, могли найти для себя что-то новое и получить ответы на вопросы об особенностях их состояния и образе жизни, которые направлены на снижение рисков осложнений», – рассказала руководитель подразделения сердечно-сосудистых заболеваний и базовых продуктов компании Санофи Ольга Широкова.

MAT-RU-2005336-1.0-12/2020