Путин попросил Новака не хулиганить с ценами на топливо

С поздравлений с праздником и с юбилеем Владимир Путин и начал встречу с курирующим энергетический комплекс вице-премьером Александром Новаком. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

День энергетика в 2020 году совпал со 100-летием принятия плана ГОЭЛРО, который 22 декабря 1920 года на Съезде Советов представил Ленин. С поздравлений с праздником и с юбилеем Владимир Путин и начал встречу с курирующим энергетический комплекс вице-премьером Александром Новаком.

- Мы с вами еще, наверное, со школьной скамьи помним, что в Советском Союзе с особым вниманием относились к этому плану и рассматривали его реализацию, как базовую основу для развития энергетики в целом, - вспомнил Путин.

Докладывая о состоянии отрасли, Новак в свою очередь напомнил, что за сто лет отечественная энергетика ушла далеко от лампочки Ильича.

- На сегодняшний день электроэнергетическая система России является одной из крупнейших в мире, она занимает первое место по охвату территорий и четвертое место по выработке электроэнергии. То есть триллион 100 составляет выработка электроэнергии, - сказал вице-премьер. - У нас самая надежная энергетическая система.

Но при этом в стране развивается и прямая противоположность государственной системе энергообеспечения.

- У нас для населения был принят закон о микрогенерации, - рассказал Новак. - Это позволяет в индивидуальных жилых домах устанавливать солнечные батареи или небольшую ветрогенерацию, до 15 киловатт, и использовать для собственных нужд, а излишки продавать в сеть. Такого раньше не было.

Вице-премьер доложил о своевременном подключении к сетям всех объектов, построенных в этом году в экстренном порядке для борьбы с коронавирусом, о стабильности цен на топливо, несмотря на мировые колебания, о снижении стоимости авиакеросина по сравнению с 2019 годом на 20 процентов.

- Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить, - попросил держать баланс Путин.