Как отметить новый год в условиях ограничений

Посещение театров и концертов ограничено; музеи и выставочные залы или закрыты или работают в условиях ограничений; многие детские елки и все школьные мероприятия отменены, массовых гуляний не ожидается. Поэтому, чтобы отлично отпраздновать Новый год, придется взять организацию праздника на себя.

Тем, у кого есть дачи, в этих условиях, конечно, лучше всего уехать за город, если есть такая возможность. Припорошенные снегом леса уже одним своим видом создают новогоднее настроение. Да и гулять на своем участке явно безопаснее, чем толкаться в городской слякоти и давке.

А вот к организации досуга надо отнестись серьезно. Стоит заранее продумать новогоднюю программу: друзей звать небезопасно, поэтому лучше ограничится семейным кругом. Вспомните детство, когда не было ни интернета, ни соцсетей: выручали старые добрые фанты и другие милые святочные развлечения. Закупитесь заранее настольными играми: сейчас на рынке много новинок как для детей, так и для взрослых. Кстати игра может стать отличным подарком «под елочку».

Если у вас есть дети, организуйте праздник для них. Современные технологии позволяют организовать «встречи» даже не выходя из дома. Придумайте и к ней развлечения, разучите песенки, стишки, все, что еще в прошлом году казалось непреходящей традицией Нового года. Не дайте ей уйти – перенесите в онлайн!

С учетом ограничений массовых мероприятий, план развлечений придется придумывать на все каникулы. И долгие зимние вечера безопаснее всего будет провести у экрана телевизора или за просмотром сериальных новинок. Благо сейчас доступны сотни каналов самой разной тематики. И вы можете смотреть как традиционные новогодние огоньки, так и альтернативные каналы: например, включить любимый сериал на 8-10 серий, который давно собирались посмотреть, или юмористическое шоу. И если вы привыкли к обширному выбору телеканалов в городе, стоит уже сейчас подумать о том, чтобы обеспечить их себе и на даче.

Это вполне доступно: подключите спутниковое телевидение. Операторы сейчас предлагают сотни разных каналов в отличном цифровом качестве. И у большинства есть каналы в HD и UHD форматах. А если вам нужен еще и мобильный интернет – пообщаться с родственниками по скайпу на большом экране, показать новогодние наряды, заказать подарки или что-то к праздничному столу в интернет магазине, – решение, которое подходит даже для дачи, есть, например, у МТС: компания предлагает Спутниковое ТВ и мобильный интернет в едином пакете. Интернет можно раздавать на несколько устройств (как вы привыкли в городе), а фильмы и концерты в отличном качестве смотреть по телевизору.

Главное, не раскисать, собраться и верить, что старый год со всеми его напастями и тяготами уйдет, а Новый принесет хорошее настроение. Важно настроиться и самим себе его создать.