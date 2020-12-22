Медведева и Косторная не выступят на чемпионате России по фигурному катанию. Туктамышева – под вопросом

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная не примет участия в чемпионате России. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пандемия нанесла еще один удар по фигурному катанию. Сегодня ТАСС сообщает, что чемпионка Европы-2020 Алена Косторная не примет участия в чемпионате России. В начале декабря у нее был положительный тест на коронавирус. И, хотя, по сообщениям из академии «Ангелы Плющенко», Алена уже начала тренироваться, подготовиться к стартам она, похоже, просто не успевает. Напомним, что на ноябрьском этапе Гран-при в Москве Косторная заняла второе место, проиграв Елизавете Туктамышевой.

Кстати, Лиза в начале декабря тоже переболела коронавирусом, но, судя по ее Инстаграм, уже поправилась. «Когда наконец-то вернулся запах и можно вкусненько покушать!», - подписала она видео, на котором она танцует. Правда, ее болельщики отмечают, что на фото, где она стоит с цветами в свой день рождения (Лизе 17 декабря исполнилось 24 года), фигуристка выглядит какой-то уставшей и похудевшей… Напомним, что Туктамышева пропустила 5-й этап Кубка России, но пока числится в заявке участниц чемпионата России.

А вот двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в заявке на чемпионат России, опубликованной на сайте olympteka.ru, нет. Как мы помним, Женя не выступала и на московском Гран-при. Тогда президент федерации Александр Горшков заявил, что Евгения еще не оправилась от травмы спины. А потом заговорили, что и ее не обошла зараза…

«Возвращаемся к нормальной жизни после долгой паузы. Забываем ноябрь и двигаемся дальше. Без громких обещаний и слов. Всем здоровья и добра. Ну а я, пожалуй, кушаааааааать!», - написала Женя еще в начале декабря, после чего ее фанаты пожелали скорейшего возвращения на лед после болезни.

Словом, первенство страны может не досчитаться нескольких ведущих фигуристок. Но сможет ли даже при таких раскладах сохранить свой титул воспитанница Этери Тутберидзе, двукратная чемпионка России Анна Щербакова? Ведь ей придется сражаться с еще одной подопечной Плющенко Александрой Трусовой, которая обладает самой сложной программой. Но, не исключено, что их подвинут еще более юные звездочки.

Напомним, что в начале сезона федерация заявляла, что именно по итогам чемпионата России должна была быть сформирована сборная на чемпионат Европы. Но континентальное первенство на днях отменили…

Состав участниц чемпионата России по фигурному катанию-2020

1. Валиева Камила (Москва)

2. Гулякова Анастасия (Санкт-Петербург)

3. Константинова Станислава (Санкт-Петербург)

4. Костина Валерия (Тульская область)

5. Молчанова Станислава (Краснодарский край)

6. Нугуманова Елизавета (Санкт-Петербург)

7. Самодурова Софья (Санкт-Петербург)

8. Талалайкина Мария (Санкт-Петербург)

9. Тараканова Анастасия (Москва)

10. Трусова Александра (Москва)

11. Туктамышева Елизавета (Санкт-Петербург)

12. Усачёва Дарья (Москва)

13. Фролова Анна (Москва)

14. Хромых Майя (Москва)

15. Цибинова Ксения (Москва)

16. Шульская Валерия (Оренбургская область)

17. Щербакова Анна (Москва)

Запасные

1. Онищенко Арина (Санкт-Петербург)

2. Султанмагомедова Камила (Москва)