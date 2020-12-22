Почему три четверти российских учителей страдают от выгорания

Симптомы выгорания есть у всех педагогов, вне зависимости от возраста или стажа работы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уходящий год выдался непростым для всех. Особенно непросто пришлось врачам и учителям – последним пришлось экстренно переучиваться на преподавание в дистанционном формате. Добавим сюда огромные рабочие нагрузки, стресс и постоянное недовольство со стороны родителей – и вот, пожалуйста. Почти три четверти российских педагогов демонстрируют яркие симптомы профессионального выгорания. По крайней мере, к таким выводам пришла компания Яндекс, подводя итоги всероссийского исследования программы "Я учитель".

Всего в программе приняли участие 38 тысяч педагогов. Эксперты обращали внимание на 4 фактора: эмоциональную усталость, нехватку ресурсов для работы, формальное отношение к работе и отстраненность от организации.

- Причины выгорания учителей обусловлены не только спецификой профессии, которая обязывает проявлять эмпатию к десяткам и сотням людей, но и условиями труда, - уверен Константин Бочавер, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии здоровья Института междисциплинарной медицины. - Например, педагоги часто сталкиваются с большими объемами отчетности, а отсутствие профессиональной поддержки и неумение восстанавливаться только усугубляют ситуацию.

Оказалось, что симптомы выгорания есть у всех педагогов, вне зависимости от возраста или стажа работы. Более того, почти 38 процентов учителей находятся в острой фазе - то есть это состояние серьезно сказывается на их качестве жизни. При этом системной работы с выгоранием практически не ведётся, а вместо этого учителям приходится искать свои способы справиться с ситуацией.

- В образовательной системе не очень много карьерных лифтов, а работа зачастую носит однообразный характер. Отсюда недовольство карьерными перспективами, - считает Ирина Савицкая, руководитель направления продвижения сервиса Яндекс.Учебник. - Учителям может не хватать чувства новизны, которое дают новые сложные задачи или новая должность. Педагоги многое отдают школе и в ответ ждут адекватного отношения к себе, но не всегда его получают. Вероятно, пандемия могла усугубить ситуацию, ведь нагрузка на преподавателей только выросла. Теперь им не только приходится обучать весь класс, но и очень много общаться с детьми и родителями индивидуально.